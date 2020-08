L’arresto di Steve Bannon con l’imputazione di essersi appropriato di centinaia di migliaia di dollari derivanti da una campagna di crowdfunding, che avrebbe dovuto contribuire alla costruzione del muro al confine con il Messico è certamente la notizia politica dell’estate 2020. Bannon è stato prontamente rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 5 milioni di dollari. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, ha detto: “Sono pronto a resistere tutto il tempo necessario e continuerò a combattere”. Ma siamo certi che ci sia stata raccontata tutta la verità? Ascanio Celestini non ne sembra convinto, troppe zone d’ombra e troppe coincidenze, e prova a porsi qualche domanda scomoda

L’arresto di quest’uomo è soltanto l’inizio di un’offensiva del Deep State e di tutto il sistema di potere del Nuovo Ordine Mondiale.

Non prendiamo per buone

le verità dei media mainstream.

Poniamoci qualche domanda.

Bannon non era amico di Salvini, Le Pen e Orban?

E perché nemmeno Trump corre in suo aiuto?

È una coincidenza se il logo degli Illuminati è stampato sulle banconote da un dollaro con la scritta Novus Ordo Seclorum?

È una coincidenza il riferimento al magico triangolo di Gerusalemme i cui vertici sono il Muro del Pianto, Santa Maria dei Teutonici e la spianata delle moschee?

È tutto ciò non ci fa naturalmente pensare ai Protocolli dei Savi di Sion (Протоко́лы сио́нских мудрецо́в in russo) e al sionismo americano?

E se tra le due guerre i membri del Ku Klux Klan (il cui simbolo è proprio una croce!?!) erano sei milioni, dopo l’incidente di Roswell se ne contano poche migliaia. Un’altra coincidenza che dobbiamo andare a verificare nell’Area 51?

Non ce lo permetteranno. No. Il Deep State ha troppi segreti da nascondere che nemmeno Julian Assange rivelerà mai. Soprattutto dopo l’avvelenamento di Aleksej Navalnyj!

E perché Hal Roach litigò con Stan Laurel facendo sciogliere la celebre coppia Stanlio e Ollio proprio in quegli anni?

Si tratta di una coincidenza che i suoi studios finirono in mano ai militari e furono ribattezzati “Fort Roach”?

Si tratta di un caso che furono affittati e gestiti dalla United States Army Air Forces (USAAF) per la quale realizzò 400 film? I membri della “truppa” includevano nomi come Ronald Reagan, il futuro presidente.

Anche questo è un caso?

Vi ricordate “Six six six the number of the beast” degli Iron Maiden.

E perché prima di quel celebre disco furono costretti a epurare Paul Di’Anno?

Sapevate che è nativo di Chingford? In quello stesso borgo è cresciuto Peter Greenaway, uomo di cinema anche lui, e sceneggiatore non a caso, del lungometraggio “The Baby of Mâcon”.

Vi ricordate che quel film termina con la Chiesa che “decreta lo smembramento del bambino, i cui pezzi (come le sue secrezioni prima) vengono venduti a caro prezzo”?

(fonte Wikipedia)

Ed è ovviamente nell’Inghilterra del gruppo musicale heavy metal britannico, la terra più multirazziale del pianeta, che il piano Kalergi trova il terreno più fertile e precisamente nel mondo magico del cinema.

Sapevate che non è negli USA, ma nel Regno Unito, precisamente a Borehamwood che sono ospitati gli studi della statunitense Metro-Goldwyn-Mayer dove il controverso e misterioso Stanley Kubrick girò i suoi film?

E non è un caso che in questo piccolo borgo ci sia la più grande sinagoga ebraica del Regno Unito, mentre la seconda si trova a Stanmore, dove lo stesso Kubrick si recò per conoscere Emilio D’Alessandro, italiano di Cassino, che per più di trent’anni è stato il suo autista personale e factotum.

E perché proprio un italiano di Cassino?

Cosa c’entra Cassino? Non vi pare strano che tanti luoghi sacri della cristianità vennero salvati dalla distruzione, ma l’abbazia più antica d’Italia sia stata completamente distrutta dagli americani nel febbraio del 1944?

Da quel luogo proveniva D’Alessandro!

Ci nasconde qualcosa che riguarda il falso allunaggio dell’Apollo 11?

Le immagini che conosciamo furono girate dal regista di 2001 Odissea nello spazio?

E proprio a Stanmore, dove incontrò Kubrick, oltre alla grande sinagoga, c’è un importante tempio indù e una moschea, ma solo il 31% di cristiani.

Sarà un caso anche questo?

Ed è proprio a pochi chilometri da Cassino, nella Grotta Guattari, sulla linea del fronte conteso tra tedeschi e americani, che il professor Alberto Carlo Blanc appena 5 anni prima del bombardamento aveva trovato i preziosi resti di un Homo neanderthalensis. Tra i resti c’era un cranio con misteriosi “segni di aggressione e svuotamento encefalico”. Segnali di un possibile incrocio tra alieni rettiliani e abitanti primitivi del nostro pianeta.

Forse con la distruzione di Cassino volevano cancellare le tracce dell’esperimento rettiliano!

Già nel ’99 David Icke pubblicò The Biggest Secret: The Book That Will Change the World, nel quale affermò che il pianeta sarebbe controllato da un Nuovo ordine mondiale. E “afferma che George W. Bush e la sua famiglia” fanno parte di una razza extraterrestre. E che hanno “costituito una società segreta, la Babylonian Brotherhood (Fratellanza babilonese), con lo scopo di controllare segretamente il mondo. La politica estera statunitense sarebbe prodotto di una cospirazione dei rettiliani per rendere schiava l’umanità”.



Icke cita nelle sue opere “gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e la pandemia di COVID-19 del 2019-2020 come esempi di eventi causati dal governo segreto, arrivando a teorizzare un controllo e una responsabilità da parte di esso sulla maggior parte degli eventi negativi degli ultimi tre secoli”.

(fonte Wikipedia)

Secondo alcuni sarebbe solo un caso che appena quattro giorni dopo la fuga dell’orso M49 dal recinto de Casteller il celebre pensatore americano Steve Bannon “viene arrestato su richiesta della Proccura federale di New York mentre era a bordo nel Connecticut di uno yacht di proprietà del miliardario cinese Guo Wengui”.

(fonte Wikipedia)

Ed ancora un caso se in queste ultime ore il radiocollare dotato di sistema di geolocalizzazione dell’orso, detto Papillon, è stato localizzato in zona Passo Cinque Croci in direzione Valsugana, conosciuta per la polenta fatta con mais ingrediente base della cucina degli aztechi, popolo precolombiano che praticava sacrifici umani?

Bannon è l’ennesima vittima di un complotto giudaico-comunista finanziato dai rettiliani di Hollywood ordito da Lady Gaga costretta da Barack Obama su ordine di George Soros per ottenere il prezioso adrenocromo spremuto dalla ghiandola pineale dei bambini deportati a Hollywood.

Tutto torna!

Pronunciate al contrario

la ricetta segreta della Coca Cola

e verrà fuori:

il Molise non esiste!