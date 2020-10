Sul Covid e i vaccini transgenici

La narrazione tossica che alimenta da tempo le ossessive semplificazioni ansiose di etichettare (“complottisti”, “catastrofisti ambientali”, “negazionisti”, “adoratori acritici della scienza”, “no-vax” e un lungo eccetera), insieme al dilagare del trollismo da stadio sui social, hanno reso particolarmente difficile in Italia parlare di vaccini. La situazione si è naturalmente aggravata con la pandemia del Covid-19 e l’ansia messianica per una “soluzione finale” che farebbe finalmente tirare un sospiro di sollievo alle popolazioni stremate. D’altra parte, i media ci raccontano una specie di surreale corsa dei cavalli tra gli Stati per arrivare primi al traguardo sospirato con relativo sventolio di bandiere e orgoglio nazionale. Di contro, con molta meno enfasi, ogni tanto qualcuno ricorda che la ricerca scientifica sta ancora cercando un vaccino per l’AIDS, che dal 1981 ha provocato almeno 25 milioni di morti nel pianeta. Silvia Ribeiro – che vive in Messico e dirige la sezione latinoamericana di ETC Group, un gruppo di ricercatori indipendenti che ha sedi in tutto il Nordamerica e da un quarto di secolo monitora l’impatto delle tecnologie emergenti e delle strategie delle corporation sulla biodiversità, l’agricoltura e i diritti umani – ci mette in guardia sui rischi che comporta una ricerca sottoposta in modo così violento alla competizione e all’accelerazione dei tempi, sia dalle ragioni del business che da quelle geopolitiche. Il pericolo di valutare solo reazioni a breve a termine è reale e rilevante. Si stanno sviluppando a un ritmo accelerato vaccini altamente sperimentali, per la maggior parte transgenici, con meccanismi d’azione nel nostro corpo sui quali ci sono grandi incertezze e molti rischi, scrive Ribeiro. Per le multinazionali impegnate nella sfrenata competizione, aggiunge, è naturalmente un’insolita fortuna poter sperimentare in modo massiccio, con copertura e denaro pubblico, tecnologie simili alle terapie geniche nell’uomo, la cui ricerca era stata limitata in via precauzionale dopo aver causato inizialmente gravi danni e persino alcuni casi di morte

Il persistere della pandemia di Covid-19 ha scatenato una corsa sfrenata per arrivare a un vaccino, cioè l’approccio più ristretto. Le epidemie sono sempre un momento di crescita per la vorace industria farmaceutica, iper-concentrata in 20 grandi multinazionali che controllano la maggior parte del mercato globale e che non sono interessate alla salute, ma ai loro profitti (si veda: “L’industria della malattia”).

Queste imprese colgono l’opportunità dovuta al fatto che i governi, sollecitati a trovare una rapida via d’uscita dallo stato di crisi pandemica e di stanchezza della popolazione, sono disposti a conferire loro enormi risorse pubbliche – denaro, conoscenze e strutture pubbliche – e ad allentare le norme e la valutazione della sicurezza dei vaccini.

Si stanno sviluppando ad un ritmo accelerato vaccini altamente sperimentali, per la maggior parte transgenici, con meccanismi d’azione nel nostro corpo sui quali ci sono grandi incertezze e molti rischi. Per le multinazionali, è un’insolita fortuna poter sperimentare in modo massiccio, con copertura e denaro pubblico, tecnologie simili alle terapie geniche nell’uomo, la cui ricerca è stata limitata dopo aver causato inizialmente gravi danni e persino casi di morte (si veda ad esempio il caso di Jesse Gelsinger).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, al 9 settembre c’erano 35 vaccini per il Covid-19 a livello di studi clinici (in fase da 1 a 3 di sperimentazione sull’uomo) e 145 a livello di studi pre-clinici. Dei primi 35 sottoposti a sperimentazione, 17 si basano su tecniche di ingegneria genetica non testate in precedenza sugli esseri umani. Questi vaccini transgenici hanno adottato per lo più tre approcci: uno che utilizza un plasmide (piccola molecola circolare di DNA) come vettore per introdurre DNA nelle nostre cellule, un secondo che introduce RNA direttamente nelle cellule, e un terzo che introduce DNA per mezzo di un virus, che a sua volta è stato geneticamente modificato in modo che non possa replicarsi.

I vaccini convenzionali si basano sull’inserimento di un virus morto o attenuato (che presumibilmente non infetta), il quale provoca una reazione del sistema immunitario che in tal modo impara a riconoscere quel tipo di virus e previene future infezioni. I vaccini transgenici invece introducono DNA o RNA estraneo nel nostro organismo, dove essi codificano per creare una proteina simile a quelle del SARS-CoV2, utilizzando le nostre risorse cellulari, ad esempio, per creare una proteina S o spike (le spine che formano una corona nel virus). Se la cosa funzionasse, questa proteina verrebbe riconosciuta come estranea dal nostro sistema immunitario, che produrrebbe anticorpi per prevenire future infezioni.

La modalità d’azione di questi vaccini di fatto ci rende transgenici, almeno temporaneamente, perché non si tratta di una proteina estranea alla quale il nostro sistema reagisce (come i precedenti vaccini), ma di una manipolazione del nostro organismo per creare il presunto nemico da attaccare.

Nel terzo gruppo di vaccini transgenici (vettori virali non replicanti) si trovano, tra gli altri, quelli di Johnson e Johnson (Stati Uniti), CanSino Biologics (Cina) e Sputnik V (Russia), tre imprese a cui il Messico si è impegnato a fornire volontari per la sperimentazione umana in fase tre. Su questa tecnica si basa anche il vaccino in fase di sviluppo di AstraZeneca, alla cui produzione di massa parteciperanno l’Argentina e il Messico, finanziati in parte dalla Fondazione Carlos Slim. Il governo messicano ha anche concordato di partecipare alla terza fase di sperimentazione con Walvax, Cina, che sta sviluppando un vaccino transgenico a base di RNA, e con la società Sanofi-Pasteur, che sta sviluppando un altro tipo di vaccino, basato sull’introduzione di piccoli frammenti (subunità) di proteine.

Come segnalano esperti di vaccini e biologi molecolari, ci sono seri rischi con questi prodotti transgenici. Per esempio, una volta introdotto il DNA o l’RNA nelle nostre cellule per creare la proteina S, non è chiaro come si arresterà la produzione di quell’antigene o quale effetto avrà sulle cellule la presenza continua del DNA/RNA sintetico, che per di più, nel caso delle cellule in cui si inserisce DNA, viene introdotto con un promotore genico molto attivo. Inoltre non è chiaro quali cellule saranno colpite, ben oltre le cellule bersaglio, se le proteine o il DNA introdotti entrano nel sistema circolatorio e raggiungono altri organi. I recettori ACE2, che sono quelli che permettono alle proteine S di entrare nelle cellule, esistono nei reni, nei polmoni e nei testicoli, il che potrebbe provocare gravi risposte infiammatorie, reazioni autoimmuni o altri effetti sconosciuti.

In esperimenti sugli animali, vaccini transgenici di questo tipo hanno prodotto gravi processi infiammatori e quella che viene chiamata risposta paradossale: l’organismo attacca altri virus presenti nel nostro corpo (tutti noi esseri viventi conviviamo in modo naturale con virus e batteri), producendo infiammazione e altri sintomi nocivi.

I tempi di valutazione dei vaccini che si stanno elaborando non prevedono che si prenda in considerazione qualcosa di più dei rischi a breve termine, ma le reazioni avverse possono insorgere più avanti nel tempo, per cui i processi di approvazione dei vaccini richiedono diversi anni, cosa che ora non viene presa in considerazione.



Nello stesso tempo, non vengono intraprese le azioni necessarie per intervenire sulle cause delle pandemie – dal sistema alimentare industriale alla distruzione della biodiversità (si veda: “Gestando la próxima pandemia”), anche se ci sono molteplici segnali d’allarme di altre pandemie in vista. Sembra che si tratti del più grande esperimento transgenico di massa sugli esseri umani, e chi ci guadagnerà sono le transnazionali farmaceutiche, che traggono profitto dalle cause e dalla continuazione delle pandemie.

Fonte: “Covid y vacunas transgénicas”, in La Jornada, 12/09/2020.

Traduzione a cura di Camminardomandando.