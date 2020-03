I parassiti

Treni, teatri, autogrill, Ikea, fruttivendoli, radio… Un diario nei giorni del Covid-19. Per non smettere di pensare

Domenica 23 febbraio

Prendo il treno da Firenze per tornare a Roma. Il furgone resta al teatro Puccini. Alle 8:40 di martedì 25 ho il treno che mi riporta a Firenze. Andrea verrà a prendermi in stazione e insieme ce ne andremo a Torino. Repliche fino a domenica al teatro Gobetti. Ma lunedì il governo chiude i luoghi di assembramento. Tutti. Non si può fare nemmeno una festa di compleanno. Nemmeno all’aperto. Anche i teatri sono chiusi. Non parto. È Andrea che se ne torna a Roma. Fino a domenica non si fa spettacolo da nessuna parte in Piemonte. Nel corso della settimana il teatro Stabile di Torino rimanda le nostre sei repliche di Radio Clandestina a giugno.

Lunedì 2 marzo

Aspettiamo di capire se martedì partiremo per Asti. Lunedì saremmo dovuti restare a Torino. Un giorno off. Martedì sarebbe venuto Gianluca in treno, l’avremmo caricato a Porta Nuova e poi saremmo andati insieme al teatro Alfieri di Asti per fare Barzellette. E invece stiamo tutti a Roma in attesa. Saltano le repliche di Vimercate e Santa Sofia del 6 e del 7 marzo, ma Asti è confermata.

Martedì 3 marzo

Appuntamento a casa mia con Gianluca. Ore 8, poi alla metro Anagnina con Andrea. Sette ore di viaggio. Scarichiamo la scena e cominciamo a montare. Il teatro è il classico ferro di cavallo all’italiana. Stucchi e dorature. Palco grande, graticcia alta. Non ci diamo la mano coi tecnici. Ci salutiamo a un metro almeno di distanza. Poi arriva un tecnico che dà la mano a tutti. Ci coglie alla sprovvista. Prende anche la mia. Ci penso un attimo dopo in camerino e mi lavo le mani. Tutt’e due. Sbaglio? Esagero? Non lo so. Ci sta il sapone accanto al rubinetto e me le lavo. Poi le asciugo con la carta igienica perché non c’è altro.

“C’è gente stasera?” chiedo. Mi rispondono che ce ne sta. Che hanno confermato tutti. Lo spettacolo comincia col sipario chiuso. È il primo spettacolo per il quale uso il sipario. Abbiamo una macchina della nebbia. Quando si apre il sipario si vede questa nuvola densa che non si formerebbe se fosse aperto mentre entra il pubblico. Gianluca comincia a suonare. Io do il segnale al siparista che comincia a aprire la tenda. Mi aspetto di vedere gli spettatori seduti una poltrona si e una no. Così hanno detto alla radio. Che sono consentiti gli assembramenti solo se le persone si dispongono a un metro di distanza l’una dall’altra. E invece no. Stanno seduti vicini come al solito quando il teatro è pieno. Prima di entrare ci diciamo che forse sarà l’ultima replica. Che salteranno un bel po’ di spettacoli. Ci scherziamo. Il governo si sta riunendo e forse in tarda serata, forse di notte sapremo che c’è di nuovo.

In una scena dello spettacolo mi avvicino al pubblico. Racconto la storia delle sorelle Bucci a Auschwitz. Anzi ripeto le parole di Andra e Tatiana, quelle che ho registrato quindici anni fa in un viaggio al campo di sterminio. Quel giorno Tatiana parlava agli studenti seduti in terra.

“Voi siete seduti sull’erba.

L’erba non esisteva. Neanche d’estate. Neanche un filo.

Era tutto terra o fango

E la prima volta che sono tornata a Auschwitz dieci anni fa l’erba era alta così e c’erano le margherite”.

È un monologo che faccio in proscenio. Nella luce di taglio vedo gli sputi, i miei, in direzione del pubblico. Niente di strano. Quando spingi un po’ con la voce succede sempre. Ma in questi giorni produce una strana impressione. Poi lo spettacolo finisce. Applausi. Tutto sembra normale. In genere io esco a salutare qualcuno nel foyer. Stasera no. Resto in camerino a leggere quello che ha deciso il governo. “Evitare baci, abbracci e strette di mano. I gesti della consuetudine quotidiana con cui in Italia ci si saluta e che possono contribuire in maniera considerevole a far correre il contagio”. Così dice il giornale online.

Smontiamo la scena. Carichiamo tutto tranne la tastiera e la macchina della nebbia. Torniamo a prenderli domattina alle 8,30. Niente cena stasera. O quasi. Io ho un panino che non ho mangiato a pranzo. Andrea e Gianluca, birra e kebab. Mangiamo in stanza davanti alla televisione che parla delle disposizioni del governo.

Mercoledì 4 marzo

Sette ore di viaggio con sosta a Firenze. Andrea scende per andare dalla compagna. Io e Gianluca procediamo verso Roma. Mi fermo all’autogrill. La corsia obbligata per farti girare tutti i banchi pieni di caramelle e vestiti, pacchi di patatine e di pasta. Tutto in offerta. Anche la noce di prosciutto pepato. Dentro ci sono un paio di camionisti. Prendo un caffè. Dico al barista “non c’è nessuno”. E lui “sono otto giorni che va avanti così”.

La sera il governo annuncia che chiuderà le scuole fino al 15 marzo. Al punto 2 c’è scritto che “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”. Ma non specifica per quanto tempo.

Verso le dieci di sera scrivo a Debora che è sempre molto più informata di me. “Non ti chiedo come stai perché immagino che vivete una situazione delirante. Ieri abbiamo fatto una replica a Asti dopo che ne abbiamo saltate sei a Torino. Ne saltiamo altre sue questa settimana. Cinque la prossima (non è ancora ufficialissimo, ma evidente). Apparentemente le repliche sono rimandate, ma nessuno ci crede molto. Che fare? Voi state pensando a qualcosa? Ti abbraccio. Poi parliamo anche di cose più belle. Magari ci sentiamo”.

Mezz’ora dopo risponde.

“Sto cercando di capire il nuovo decreto in arrivo. Si rischia 3 aprile. Ti chiamo domani. Che tristezza infinita. Ti abbraccio”.

E infatti all’articolo 4 del decreto c’è scritto che “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.

Mi scrivo con Andrea. Per un mese non si lavora. E lui “chi me lo paga l’affitto?”

Giovedì 5 marzo

Primo giorno senza scuola. Ettore e Agata stanno a casa. Impegni vari di mattina, negozi frequentati poco meno del solito. A Ikea c’è più gente di quanta me ne aspettassi. Tanta all’ora di pranzo arrampicata sui banchettoni. Mangiano polpette, bevono, ridono. Solita fila alle casse. Intasato l’angolo delle occasioni. C’è fila nella pizzeria Pino e Nando a via Gasperina. La pizza bianca con la mortadella. Più avanti c’è Peperoncino, il meglio della frutta e verdura. Legumi sfusi. Cicoria, broccoletti, spinaci e misticanza già puliti. Parla il presidente della Repubblica alla televisione e ripete le norme igieniche di sicurezza che anche il presentatore Amadeus ha registrato in un video che mandano in onda continuamente.

Non lo so se questa storia del virus sia sopravvalutata o sottovalutata o è proprio come ce la raccontano. Comunque sia si tratta di norme igieniche. È un occasione per farle rispettare a Ettore e Agata. Lavatevi le mani!

Per la mostra di Raffaello a Roma pare che ci sia la fila, ma Venezia è deserta. E anche Firenze. Così dicono al telegiornale. Il referendum sul taglio dei parlamentari è stato rinviato. Il consiglio dei ministri ha stanziato sette miliardi e mezzo di aiuti per famiglie e imprese. Chissà se penseranno pure ai precari dello spettacolo. Siamo sempre stati precari, ma adesso non si lavora proprio. E quando un attore sta a casa non ci sta nessuno che gli da una lira.

Sono le sei del pomeriggio, ascolto radio Radicale in macchina. Parla Borrelli della Protezione Civile e dice che vuole cominciare con le notizie buone. “Nessuna criticità negli ospedali” dice. C’è posto per tutti, anche in Lombardia che è la regione più colpita d’Europa. 414 sono i pazienti guariti. Poi va avanti. 3.296 positivi. I morti invece sono 148. L’età media è di 81 anni. Due su tre hanno altre patologie. Siamo un popolo longevo. Anche questa è una cosa buona. A domani.