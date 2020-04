Zombie, Covid e gatto del Cheshire

L’Occidente ha un problema: non è onnipotente. Non siamo infiniti, né immortali e non abbiamo vinto alcuna guerra contro la Natura. Il problema, quindi, è il desiderio nevrotico di uno Stato totale in grado di anticipare l’eccezione, in questo caso sotto forma di virus; è il delirio criminogeno di un mondo in cui la merce fornirà comfort, analgesia e prevedibilità da consumare in cambio di ciò che non si ha; è la speranza idiota che le compagnie farmaceutiche transnazionali un giorno brevetteranno il rimedio totale che ci renderà immortali, giovani, potenti… mentre lo Stato ci proibisce di morire. Intanto, chi pagherà il veleno delle nostre società autoreferenziali, così arroganti, presuntuose, mediocri? Pagheranno le colonie che abbiamo nelle nostre stesse città e quelle africane, asiatiche e latinoamericane, stremate dal vivere delle briciole del capitalismo. E pagheremo anche noi. Il vero virus, quello della pacifica possibilità che l’intera società venga rinchiusa nelle case, addirittura compiacendoci per la disciplina con cui lo facciamo, è già stato inoculato. Rimarrà sì, quando usciremo, il ricordo, forse un sorriso stupido come quello del gatto del Cheshire che, mentre appare e scompare, risponderà che se non sappiamo dove andare, la strada che prendiamo non conta poi molto

“Ciò significa che i colonizzati hanno la possibilità di percepire con assoluta immediatezza se la decolonizzazione ha luogo o meno: il minimo richiesto è che gli ultimi siano i primi”

Frantz Fanon

Un virus è un microscopico agente infettivo acellulare che può moltiplicarsi solo all’interno della cellula di altri organismi. Ma un virus è anche un’immagine e, come tale, fa parte di un costrutto sociale in cui convivono mischiate le nostre paure e le nostre angosce, cioè i nostri fantasmi più oscuri.

Il virus è un’immagine neocoloniale, legittima figlia dell’Occidente, che si affina all’inizio del XX secolo, ma assume forme singolari nel tardo capitalismo: la sua prima premessa è che nasce esternamente, non è nostro. Anche nelle neocolonie esiste la viralità, non come immagine però, ma come mera fatalità. Le neocolonie sistemano le tombe dei loro morti a causa di malattie insieme agli altri morti a causa di violenza, povertà, malnutrizione o fughe disperate verso Occidente, non fanno distinzione tra l’una e l’altra. Nelle neocolonie il virus non ha più significato della vita stessa, fa parte dell’ordine della natura.

In Occidente, il virus è un’immagine proteica ma sempre funzionale. L’attuale figurazione del virus sta prendendo forma da quasi un decennio nell’immaginazione occidentale, i suoi luoghi comuni sono lo “zombismo postmoderno” e la crisi ambientale. Entrambe le rappresentazioni contengono i tratti di tutte le paure della contemporaneità del centro del mondo capitalista: ubiquità, velocità inesorabile, impotenza… Entrambe ci permettono anche di occultare una paura indicibile, rintanata nei nostri cuori sensibili: l’invasione dei migranti proveniente dalle neocolonie, immagine bastarda della crisi ambientale ma anche dello zombismo.

Lo zombi postmoderno non è come i suoi antenati: è più furbo, più veloce e più massiccio, come le maree dei migranti. Mette la sua voce e il suo corpo al servizio del neodiscorso sul virale: infetta gli esseri umani, che diventano nostri nemici; ha una temporalità irrefrenabile, che ci rende tutti sospettosi; trasforma la normale gestione del potere e della scienza in sterile grido per uno stato di eccezione. Quando tutto è successo, quando gli zombi sono già ovunque, ci sono solo due possibili scenari: lo stato militare o l’anarchia cannibale.

L’immagine spettacolare della crisi ambientale, essendo un prodotto procace e maledetto della logica del capitale, assume forme singolari nel centro mondiale della società capitalista. Spargendo la responsabilità nei confronti di tutti gli esseri umani, punta a revocare la vecchia certezza che il più responsabile della merda è colui che trae maggiormente beneficio dal fatto che la gente caghi, rendendo le soluzioni una candida chimera di governance globale, qualcosa di simile alla lotta contro la povertà: se tutta l’umanità è responsabile, fino a quando non si metterà d’accordo, nulla cambierà. Con questa premessa di inafferrabilità, incontinenza e inesorabilità, la nostra società sensibile e riciclabile si è preparata per l’apocalisse alcuni anni fa. Il virus è il suo trompe-l’oeil, un inganno visivo.

È evidente che di fronte a un nemico così gigantesco e a uno sforzo bellico così inevitabile, gli stati nazionali possono diventare impotenti. Di conseguenza, ci fanno scegliere tra carte truccate: la gestione dell’eccezione virale può essere affrontata solo con più Stato. Alcuni chiedono uno Stato che sorvegli il capitale e gestisca le finanze concedendo sussidi, altri chiedono uno Stato che ridimensioni i suoi servizi sociali per far fronte a questa nuova minaccia. Fatta salva la necessità di servizi sociali maggiori e migliori, il contesto ci porta a una risposta sbagliata: se si accetta la definizione del problema, solo uno Stato totale può promettere di risolverlo, con più servizi sociali o iniettando denaro nell’economia. Oppure entrambe le cose. Lo Stato totale può farlo.

Tuttavia, il problema non può essere la definizione virale e neocoloniale del problema. Il problema è che l’Occidente ha un problema: non è onnipotente. Il problema è che gli Stati di questo emisfero non possono continuare a mantenere sempre e a qualsiasi costo le promesse che hanno sostenuto in alleanza con il Capitale transnazionale e la Scienza, così, con le lettere maiuscole. Non siamo infiniti, non siamo immortali e non abbiamo vinto alcuna guerra contro la Natura. La Natura è lì e lo Stato non è la sua negazione.

Il problema è che la Natura non sempre sopporta la logica del combattimento, perché non siamo i suoi contendenti, ma parte della natura stessa. Il problema è che il costo per combatterla può diventare insostenibile in termini sociali: perché non è più l’essere umano che con le sue capacità e i suoi poteri dissoda la terra, la lavora, abbatte gli alberi, costruisce opere ingegnose, oggi sono le aziende farmaceutiche che cercano di guidare questa lotta, gli Stati nazionali “iperventilati” che, nonostante o forse a causa della loro profonda usura, vorrebbero difendere gli anziani che non hanno voluto salvare dagli sfratti, dai tagli alle loro pensioni, dalle loro lente morti in case di cura che sono “mattatoi prèt-à-porter” secondo la propria classe sociale, assistiti da lavoratrici migranti ultra sfruttate e precarie. Lo Stato e le società transnazionali farmaceutiche dovrebbero decidere fino a quali soglie portare la lotta contro la Natura? In tal caso, prepariamoci a sopportare stati anabolizzati, non certo giusti, ed epidemiologi che prendono decisioni politiche: perché, negli stati d’eccezione, la biopolitica fa parlare gli esperti per legittimare lo stato di eccezione stesso.

Il problema quindi è il desiderio nevrotico di uno Stato totale in grado di anticipare l’eccezione, in questo caso sotto forma di virus; è il delirio criminogeno di un mondo in cui la merce fornirà comfort, analgesia e prevedibilità da consumare a cambio di ciò che non si ha; è la speranza idiota che le compagnie farmaceutiche transnazionali un giorno brevetteranno il rimedio totale che ci renderà immortali, giovani, potenti… mentre lo Stato ci proibisce di morire.

Non nego la fiducia nel vaccino salvifico, i suoi benefici e la necessità di spendere soldi per la ricerca. Nego che il problema principale del mondo sia il COVID 19 e credo che stiamo facendo pagare alle nostre neocolonie il veleno delle nostre società autoreferenziali, così arroganti, così presuntuose, così mediocri.

Pagheranno le colonie che abbiamo nelle nostre stesse città, che vivono in appartamenti alluminosi, ammassate dall’ultima o dalla penultima crisi, senza dati, senza libri, senza soluzioni romantiche alla terribile immagine che restituisce lo specchio della forzata reclusione domestica. Pagheranno le colonie africane, asiatiche e latinoamericane, stremate dal vivere delle briciole del capitalismo, ora dovranno vivere del marciume di quelle briciole, senza anziani da bruciare sul rogo del virus dei paesi ricchi, perché non arrivano nemmeno ad essere anziani, non arrivano ad essere pazienti con problemi respiratori, non arrivano ad essere immunodepressi. Pagheranno.

E pagheremo anche noi. Torneremo a circolare per le nostre strade, alcuni recupereranno il lavoro e la fiducia nella Scienza e nello Stato. Proveremo di nuovo la protesta. Ma il virus, il vero virus, quello della pacifica possibilità che l’intera società venga rinchiusa nelle case, addirittura compiacendoci per la disciplina con cui lo facciamo, quel virus è già stato inoculato. Rimarrà sì, quando usciremo, il ricordo, forse un sorriso stupido come quello del gatto del Cheshire che, mentre appare e scompare, risponderà che se non sappiamo dove andare, la strada che prendiamo non conta poi molto.

Enrique Leiva Vojkovic è un avvocato, fa parte del Collettivo di quartiere “La Torna” di Barcellona

Fonte originale:

Traduzione a cura di Tomas Giovagnoli