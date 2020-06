Un’educazione ecologica

Non saranno improvvisamente ministeri o parlamenti a cambiare la scuola. Servono discussioni e mobilitazioni (come quella di Priorità alla scuola), sperimentazioni, valorizzazioni di esperienze esistenti (come l’outdoor education e le scuole aperte e partecipate), ma anche nuovi percorsi di formazione. Un corso promosso da A Sud per insegnanti con cui rimettere l’ecologia al centro (tra i docenti Franco Lorenzoni, Comune-info, Francesca Lepori e Giampiero Monaca di Rete di Cooperazione Educativa, Semi volanti, Loris Antonelli…)

Foto di Asilo Bosco Caffarella, Roma

Nonostante il Paese sia in piena fase 2 e l’Italia, dicono, sia ripartita, di sicuro ciò che non è ripartita è la scuola. Ferve il dibattuto, grazie a una grande mobilitazione di genitori e insegnanti sensibili, che hanno aperto interessanti e vivi spazi di incontro, riflessione e mobilitazione, sia virtuale, ma soprattutto fisica (leggi, a proposito della protesta del 25 giugno in sessanta città Lezione di priorità), dando al futuro della scuola quella speranza, vivacità e profondità che le linee guida e le dichiarazioni della ministra non lasciano intravedere.

Come A Sud ci siamo in questi mesi profondamente interrogate sul futuro della scuola pubblica, spingendoci a proporre, a partire dalle nostre competenze, un contributo per supportare le scuole e le istituzioni educative nella ridefinizione di una nuova modalità educativa.

Riteniamo centrale e non più prorogabile una proposta formativa che metta al centro del suo agire educativo la necessità di costruire una società diversa e armonica con il mondo naturale, necessità ancor più forte dopo i mesi di coatta restrizione in cui ci siamo allontanati tutti, e in particolare in più giovani, ancor di più, dal mondo naturale, dalla bellezza di una biodiversità che incurante dei virus ha, anzi, ritrovato una sua più forte naturalità e vigore. Abbiamo, nel discorso pubblico, troppo tralasciato l’emergenza ambientale, la crisi climatica, per molti sovrastata da un’emergenza sanitaria, più tangibile e impellente. Il nesso intrinseco tra le due è troppo spesso sottovalutato e non considerato. Troppi gli appelli a lasciare i timidi investimenti nella politica green, per far ripartire subito e presto l’economia fossile, energivora, per salvare l’economia, i posti di lavoro, dimenticando che ci salveremo solo se saremo in grado di pensare a un equilibrio possibile con il mondo che ci circonda.

Insieme alle realtà incontrate nel nostro decennale percorso, abbiamo deciso di proporre un corso di formazione che ha come obiettivo il ridisegno della scuola, dell’infanzia, primaria e secondaria, nell’ottica dell’educazione ecologica, della formazione di una generazione che abbia la capacità di sentirsi parte di una complessità fatta di tanti uomini e donne, di altri esseri viventi, di ecosistemi con risorse limitate da tutelare e rispettare. Amare e rispettare il Pianeta, conoscere il senso profondo dei concetti quali ecologia e biodiversità, clima e riscaldamento globale, non può avvenire – tantomeno nell’epoca dell’emergenza sanitaria – seduti su un banco di un’aula, deve essere un processo empatico che parta dall’attraversamento e dalla quotidiana esperienza di educazione all’aperto, in natura, con la natura, per questo affronteremo e condivideremo con esperti i principi dell’outdoor education.

Vogliamo costruire un percorso condiviso che accompagni i nostri bambini/e e ragazzi/e a un ritorno alla normalità, ma non quella precedente, una nuova normalità più avanzata, più ricca ed armonica con il mondo naturale, con le risorse del pianeta.

Programma

Educazione ambientale, cambiamento climatico, outdoor education

Le sfide educative all’epoca dell’emergenza sanitaria e climatica

Corso promosso Associazione A Sud, in collaborazione con il CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, sostenuto dalla Fondazione Haiku Lugano.

Struttura del corso

Durata totale: 20 ore

12 in modalità formazione on line (6 incontri di 2 ore)

8 ore di attività outdoor nel parco di Tor Fiscale, Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma (M porta Furba)

PROGRAMMA

Modulo 1. Forum di discussione sulla didattica e l’educazione nella pandemia

10 settembre 2020 ore 17.30-19.30

La centralità dimenticata della scuola nei giorni del lockdown: limiti e potenzialità della didattica a distanza, l’importanza di una scuola che abbia al centro il rapporto con gli ambienti naturali, la didattica esperienziale, l’educazione agli spazi aperti come proposta educativa complessiva e innovativa nell’ottica della formazione di una generazione nuova. Il primo modulo formativo si configura come una tavola rotonda di dibattitto, approfondimento e riflessione sui temi.

Ne discutiamo con :

Franco Lorenzoni- Maestro- Fondatore della Casa Laboratorio di Cenci

Gianluca Carmosino – giornalista della redazione di Comune-info

Daniele Angeloni – Coordinatore didattico di Docendum, società di formazione di coding.

Modulo 2: L’emergenza climatica

17 settembre 2020 ore 17.30-19.30

Non si può parlare di educazione ambientale e educazione outdoor prescindendo dal fatto che l’umanità intera è alle prese con una sfida, troppo sottovalutata, i cui effetti potrebbero essere molto più disastrosi di quelli di fronte ai quali ci ha messo l’emergenza sanitaria. Capire i dati incontrovertibili raccolti in anni di studio dalla comunità scientifica per elaborare proposte per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti nell’impegno al contrasto ai cambiamenti climatici e alla definizione condivisa di un nuovo modello di società. Obiettivo dell’incontro è sostenere i ragazzi/e che in questi mesi si sono impegnati attivamente nelle manifestazioni del Friday for Future a passare dallo slogan, giusto e necessario, a una consapevolezza matura e all’elaborazione di proposte concrete.

Relatori/relatrici:

Cecilia Erba – Ricercatrice A Sud Onlus

Elisa Palazzi– Ricercatrice per ISAC e CNR e docente di Fisica del clima,autrice del libro

per ragazzi/e “Perché la terra ha la febbre? E tante altre domande sul clima” (Editoriale Scienza 2019)

Modulo 3: L’educazione all’aperto come proposta formativa complessiva e organica

24 settembre 2020 ore 17.30-19.30

Educare all’aperto è educare alla cittadinanza e alla sostenibilità. L’importanza della relazione con la natura nei contesti di apprendimento, con la particolare attenzione che tale metodologia assume nella gestione degli spazi destrutturati, immaginati come risorsa e non come ripiego, nell’epoca post Covid19. Comprendere, conoscere e capire come integrare la metodologia convenzionale in uso nella scuola pubblica con l’outdoor education, proposta formativa complessiva e organica e non occasionale escursione in spazi verdi.

Relatori/relatrici:

Francesca Lepori pedagogista, fondatrice di Bosco Caffarella

Giampiero Monaca, “Maestro elementare di scuola pubblica – Bimbisvegli- RETE di Cooperazione Educativa”

Loris Antonelli- Outdoor Trainer

Modulo 4: L’economia circolare. Rigenerazione urbana e riconversione ecologica

1 ottobre 2020 ore 17.30-19.30

Esiste un modello economico che non preveda la distruzione delle risorse, può essere spiegato a scuola? Il modulo si propone di comprendere i principi e gli strumenti dell’economia circolare a partire dalla conoscenza dei cicli produttivi e impatto sugli ecosistemi. Che cos’è questo nuovo modello economico, come nasce e come si contrappone al modello lineare. Economia circolare come obiettivo di sviluppo sostenibile nell’Agenda 2030.Tale ragionamento non puù eludere la centralità del ciclo dei rifiuti, le sue criticità e gli elementi di possibile soluzione, le buone pratiche domestiche e produttive. Buone pratiche di economia e consumi circolari da insegnare ai ragazzi con laboratori ed esperienze concrete.

Relatori/relatrici:

Alessandra De Santis A Sud- CDCA

Franco Borgogno– Giornalista e divulgatore scientifico esperto di inquinamento da plastica e Ocean Literacy

Paolo Robazza – BAG bioarchitettura ed autocostruzione, progetti di formazione per ragazzi/e nelle scuole

Modulo 5: L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile

8 ottobre 2020 ore 17.30-19.30

L’educazione ambientale come strumento complessivo per i processi educativi alla sostenibilità, nel perseguimento delle competenze in materia di cittadinanza, la formazione di cittadini consapevoli, critici e partecipi alla definizione di un nuovo modello di società. Esperienze pratiche, strumenti metodologici per la strutturazione di proposte organiche e complesse: percorsi scolastici, viaggi, campi estivi, per apprendere i principi del learning by doing.

Relatori/relatrici:

Roberto Travaglini – educatore ambientale Guida Ambientale Escursionistica

Claudio Zucca – educatore ambientale Guida Ambientale Escursionistica

Fabrizio Giacalone – Palma Nana, Palermo- il Metodo Educativo PalmaNana©,

Modulo 6: ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ

15 ottobre 2020 ore 17.30-19.30

L’ultimo modulo formativo teorico ci porta in viaggio negli ecosistemi naturali, alla loro conoscenza e alla scoperta degli elementi alla base della nostra vita. Viaggeremo alla scoperta di un mondo, troppo spesso sottovalutato dalla scuola e dai ragazzi/e perché a prima vista noioso: il mondo vegetale, e proveremo a rivoluzionare tutte le nostre convinzioni sul mondo vegetale e comprendere come le piante siano organismi con resilienza, modularità e strategie di sopravvivenza straordinarie. Viaggeremo nel mondo dell’acqua e delle sue immense potenzialità, diversità e vulnerabilità.

Relatori/relatrici:

Cristiana Cortesi – Biologa e educatrice ambientale

Paolo Carsetti – Naturalista- Forum per l’Acqua

Cosimo Errico– Giocartè Lab- L’educazione ambientale, le esperienze artistiche in un processo integrato e complementare

GIORNATA FINALE ALL’APERTO

Per i docenti/formatori della Regione Lazio (o regioni limitrofe comunque nella possibilità di raggiungere a proprio carico il Parco di Tor Fiscale per la giornata finale). Per i docenti/formatori di altre regioni sarà organizzata una equivalente giornata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, come specificato sopra.

17 ottobre ore 9-18

Parco di Tor Fiscale, Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma (M porta Furba)

Escursione guidata con attività di scoperta del mondo naturale con attività di educazione ambientale e laboratori naturalistici alla scoperta del patrimonio di biodiversità del Parco dell’Appia Antica e delle Aree Protette della Regione.

a cura di Cristiana Cortesi e Roberto Travaglini

Laboratorio di Apprendimento Esperienziale a cura di Loris Antonelli

Rielaborare le conoscenze in relazione con la natura, scoprire i propri limiti e le proprie risorse nella relazione con il gruppo e lo spazio aperto. Destrutturare le abitudini consolidate e le barriere all’apprendimento ripensando il punto di vista e il proprio ruolo nel gruppo.

L’attività affronterà gli aspetti legati alla percezione di sé stessi nel contesto professionale, relativamente ai propri limiti e alle proprie risorse, per accompagnarvi con la metodologia dell’apprendimento esperienziale a esplorare potenzialità poco conosciute e a sviluppare una comunicazione più efficace e funzionale, nel vostro lavoro come nella vita.

Conclusione con incursione artistica tratta dallo spettacolo “Altri Mondi Bike Tour” a cura di

Semi Volanti