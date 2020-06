Settimane di discussioni e annunci sui media per poi partorire un topolino: la scuola si riapre il 14 settembre, dice il governo, fate in modo di mantenere un metro di distanziamento fisico e se siete bravi riusciamo a fare pure qualche simbolica assunzione (a tempo determinato, ovviamente). Una scuola grande come il mondo è invece un bel documento, nato da un confronto tra scuola e associazionismo, che interviene con poche ma ponderate parole su didattica mista, organici, sezioni di nido e scuole dell’infanzia ma soprattutto su quello che viene definito il “binomio fantastico”, scuola e città, mettendo al centro il bisogno di avviare una formazione per l’educazione all’aperto che si nutre di percorsi laboratoriali nel territorio

In questa pagina una foto dell’incontro “La scuola che vogliamo” promosso dal Municipio III di Roma il 23 giugno al Parco delle Valli (in cui è intervenuta anche la redazione di Comune-info, come dimostra il primo cartellone di appunti), al quale hanno partecipato oltre 200 persone

Si chiama “Una scuola grande come il mondo” e basta sbirciare tra i sottotitoli per capire che non si tratta di ennesimo documento del Comitato di “esperti” istituito presso il ministero dell’istruzione. Nasce infatti da confronto tra il mondo della scuola e dell’associazionismo (MCE, Cemea, Legambiente scuola, Cenci Casa-Lab, Rete di cooperazione educativa, Coordinamento Genitori Democratici, Gruppo nazionale Nidi e Infanzia e altri). “Da una scuola grande come il mondo a una grammatica per la riapertura”, dicono i promotori giocando con la nota espressione di Gianni Rodari.

Il documento interviene con poche ma ponderate parole su didattica mista, organici, sezioni di nido e scuole dell’infanzia ma soprattutto su quello che viene definito il “binomio fantastico”, scuola e città: “È all’interno di questo orizzonte che ci riconosciamo nella necessità di elaborare percorsi di formazione integrata scuola-territorio, attraverso patti ad alta densità educativa che, se nell’immediato contribuiscono a risolvere il problema del distanziamento, ci permetteranno nella media e lunga distanza di sperimentare nuovi modelli di responsabilità e di dialogo educativo…”.

A differenza dei non-provvedimenti individuati dal ministero gli autori del documento credono che non può esserci una soluzione uguale e valida per tutte le scuole e che sia necessario di ridefinire in modo chiaro le responsabilità di tutti. E poi spazio al bisogno di proporre una formazione per l’educazione all’aperto, in natura, per piccoli gruppi, con percorsi laboratoriali nel territorio: “Non si tratta unicamente di trasferire le attività fuori dall’aula a piccoli gruppi, ma di cambiare la cornice pedagogica per reimpostare un nuovo e permanente modo di fare scuola e di essere adulti che educano…”.

Scarica il documento completo

LEGGI ANCHE:

Manifesto per l’educazione diffusa

Il momento delle città Franco Lorenzoni