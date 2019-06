Un tempo imperfetto, come la vita

Viviamo in mondo che non ci piace, in cui cresce il bisogno di ricomporre le relazioni sociali. Come possiamo crearlo? Si tratta, ad esempio, di imparare a coltivare memoria e attesa, di scoprire volti e voci di persone comuni, la cui vita di ogni giorno a torto riteniamo poco significante, si tratta di fare di un borgo o di un quartiere una comunità educante, luogo nel quale adulti e bambini si educano insieme, luogo di legami e relazioni tra persone e saperi. Il libro Com’eravamo raccoglie un lavoro fatto qualche anno fa da una straordinaria maestra e fine scrittrice, Rosaria Gasparro: racconta la storia del paese San Michele Salentino e del suo tentare di essere comunità educante. Scrive Rosaria Gasparro: «Com’eravamo è un tempo imperfetto, così come lo è la vita…». Di seguito la relazione con cui Rosaria il 13 giugno ha presentato il libro e il senso di questa operazione culturale

San Michele Salentino durante un’iniziativa promossa dall’associazione Attacco poetico (leggi anche Parliamo coi muri)

Questo libro* viene da lontano, quando dieci anni fa la dirigente scolastica di allora, la preside Lotti, sollecitata dal sindaco del tempo, Torroni, mi chiese, conoscendo la mia passione per la scrittura e per il teatro, di pensare ad una rappresentazione per celebrare il 170° anniversario di quello che è considerato l’atto fondativo del nostro paese.

Viene da quelle dieci classi di allora, da quei bambini, più di duecento, dalle loro famiglie, dai colleghi che mi affiancarono, che mi hanno supportato e sopportato, che hanno creduto in quel progetto. Viene dal tempo dei maestri, il tempo che non si esaurisce nelle ore di lezione, ma che continua, si prolunga, sempre aperto all’approfondimento e alla conoscenza, ai percorsi possibili, un tempo fatto di studio, di passione, di ricerca, di prove e ancora prove, di problematiche da affrontare, occupato in maniera quasi pervasiva da una speciale forma di amore per la scuola, una specie di patologia che ti fa fare normalmente lo straordinario senza chiedere nulla in cambio. Questo è stato allora, questo credo continui ad essere.

Rosaria Gasparro durante la presentazione del libro Com’eravamo

Viene, dicevo, dall’amore per questo luogo, per il suo essere comunità educante, luogo in cui adulti e bambini si educano insieme, luogo di legami e relazioni tra persone e saperi, luogo della conoscenza del passato da cui veniamo e che ci aiuta a capire chi siamo; un luogo dove è possibile approntare percorsi euristici, scientifici, storici, naturalistici, poetici, sentimentali, affettivi, per scoprire come un bosco possa diventare borgo, paese; luogo in cui il tempo gira in tondo col presente del passato che chiamiamo memoria, il presente del presente che chiamiamo visione e il presente del futuro che chiamiamo attesa, così come ci ha insegnato Sant’Agostino.

Viene da quest’aria aperta e dal chiuso di uno studio, dal piacere della penna che districa i pensieri, che mette ordine nelle memorie raccolte, da quell’intima gioia di riuscire a trovare le parole giuste per dire ciò che ancora confuso preme dentro, la gioia di poter raccogliere ed elaborare materiale antropologico che ci appartiene, di strapparlo all’oblio e di metterlo a disposizione delle generazioni a venire, che forse un giorno avranno la curiosità di sapere com’eravamo.

Viene proprio da quel “Com’eravamo”, viene da volti e da voci sconosciute, scomparse nel grande inghiottitoio della storia, nell’anonimato in cui finiscono le esistenze comuni che a torto chiamiamo minori, viene da questa polvere di umanità. Viene dai racconti e dai gesti dei nonni che ci dicevano, anche coi loro silenzi, di quel mondo pietroso, di fatica e durezza, e di gioie improvvise che si facevano a volte canti, canti d’amore, canti di lavoro, rime ingenue, storie semplici raccontate senza artifici, storie asciutte e immediate in cui si narrava il dolore e l’amore, la fortuna e il destino, la buona o la cattiva stella, “le tredici stelle e quattordici con la luna, la lunga notte a digiuno”, la fame, la vergogna di quel che si era.

In quei racconti di strade polverose, di un tempo in cui si era scalzi, sporchi, analfabeti, poveri, senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza scuola, senza un medico, senza un’ostetrica, senza cimitero, senza Comune, prendeva forma un modo di essere che avrebbe fatto della privazione – i tanti ‘senza’ avuti in dote – un dato amaro di realtà e un valore esistenziale con cui fare i conti, da trasformare in opportunità, da cancellare o attutirne la privazione. I ‘senza’ da eliminare come si fa con le erbe infestanti, per coltivare una pienezza possibile, che sfugge sempre, ma che indica la strada per rendere migliore la vita.

Questo libro viene da tanti incontri, da tante persone incrociate, ascoltate, sollecitate nel ricordo. Viene dai miei affetti, che risalgono alla fine dell’ottocento, dalle mie nonne, che avevano entrambe una rosa per nome di cui ricordo bene l’odore pungente, il carattere ruvido; viene dal loro coraggio, dalla loro durezza, dalla loro severità, non le ricordo mai ridere. Una che fece subito da madre ai suoi sette fratelli, rimasti orfani troppo presto, che gestì l’unica locanda del paese e poi, per quanto mi è dato sapere, il primo alimentari. L’altra che aveva le lunghe mani da pianista ed era contadina, che aveva una fitta ragnatela intorno alla bocca come un sole amaro. Due donne che ebbero il coraggio, andando contro la morale del tempo, di lasciare i propri mariti e una anche di risposarsi. Una col rosario tra le mani e l’altra con l’abitino della Madonna del Carmine sul cuore. Vestite di scuro, le loro raccomandazioni e i loro divieti come litanie.

Questo libro viene da mio nonno Donato, piccolo e mite, che non bestemmiò mai nella sua vita, che andava a piedi nei paesi vicini, che mangiava le fave anche di domenica, che era senza denti, senza rabbia, senza tristezza, che viveva leggero e semplice, che profumava l’inverno con le bucce d’arancia nel fuoco, che sapeva di legna sudata e calda, che era disertore, pacifista, qualunquista anarchico, che morì sorridendo con una polpetta in bocca.

Viene dall’allegria e dalla testardaggine di mia madre che si è reinventata più volte nella vita, riuscendo sempre a scoprire un gusto nuovo: dai cappelli ai capelli, dalla cucina al ricamo, dai bambini che le venivano affidati dai nostri migranti in Germania e Svizzera alla sua biografia raccolta in una serie di quaderni, dalle orchidee coltivate alle rondini dipinte sul terrazzo. Dalla sua curiosità e dalla sua voglia di vivere, dalla sua memoria prodigiosa.

Questo libro viene da tante assenze, una più delle altre, l’assenza di mio padre. Una più acuta presenza che è diventata ricerca delle parole dei padri, quelle che forse lui avrebbe detto, dal desiderio di conoscenza che si muove da quel vuoto, un’energia che ci continua, che ci somiglia.

Viene dallo zio di mio padre, Tommaso Nobile, il primo laureato del paese e preside del liceo classico, dantista e poeta; viene dal suo rigore, dalla sua passione per lo studio, dal suo Dizionario del dialetto ostunese che è per me una fonte preziosa di conoscenza e bellezza.

Viene da un altro maestro elementare, Ciccio Azzarito, sindaco e poeta, che prima di morire mi chiamò e mi fece dono delle sue poesie, poesie che scoprivo per la prima volta, dicendomi di farne ciò che volevo. Uno dei momenti più intensi della mia vita.

Viene da Vincenzo Palmisano, professore e poeta, dai suoi racconti, dalle sue ricerche, dal suo modo d’insegnare che in parte ho provato a fare mio.

Viene da Sante Arpino, l’ultimo cantore e organettista del ‘900, dalla sua serenata d’amore cantata nelle sere d’estate.

Viene dal preside Chionna, storico, direttore del Punto, prete, che ha sempre insistito per la pubblicazione di questo lavoro; viene dal dizionario incompiuto del nostro dialetto di una altro maestro, Cosimo Balestra, dai suoi appunti di storia, dalle nostre chiacchierate; e ancora da da Lino Ciraci, insegnante e sindaco, dalla sue note di grammatica e di fonetica; dai lunghi pomeriggi d’inverno passati con Nzina Gasparro e Netta Arpino, dalla loro vicinanza, da quell’affetto; dalle conversazioni con Rosario Filomeno e Edmondo Bellanova; da tutte le famiglie che ho incontrato nei miei lunghi anni d’insegnamento.

Un lungo e appassionato raccogliere, un custodire, un passaggio di consegne, in cui ieri diventa oggi, in cui i protagonisti istituzionali del presente, dal preside Dipresa al sindaco Allegrini e all’assessora Barletta, hanno ritenuto di una qualche validità questa pubblicazione e si sono adoperati in quest’operazione culturale per portare nelle case di tutti gli alunni un pezzo della nostra storia. Ci voleva, infine, ma è un bel durante, la fiducia di Mimino Ligorio, il mio compagno di vita, che è riuscito a vincere le mie resistenze e a convincermi che pubblicare si può, se la vedi come dono. A tutti va la mia più sincera gratitudine.

“Com’eravamo” è un tempo imperfetto, così come lo è la vita, è un tempo che dura che non si conclude che si ripete, che arriva a noi e ci avvolge con la sua patina morbida, che forse arriverà nelle mani di chi nasce o vive già in quel paese diffuso che è famiglia e vive altrove, quel paese sparso che non conosce il dialetto e parla inglese e le altre lingue del mondo.

Un libro che è una semplice drammaturgia con intenti didascalici, pensata per bambini. Un libro che è un ‘paesaggire’, parola cara al poeta Andrea Zanzotto, per capire il paesaggio naturale, umano e sentimentale che ci appartiene, per capire il paese che abitiamo e lenire ogni senso di spaesamento.

Paesitudine e paesologia sono nomi nuovi per dire che un paese ci vuole, come regolatore della giusta distanza e della vicinanza opportuna tra le cose, le case, i luoghi, le persone.

________________________

*Com’eravamo (realizzato dall’Amministrazione comunale di San Michele Salentino su iniziativa della dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII”)

Rosaria Gasparro, maestra, vive in Puglia ed è una delle animatrici dell’associazione Attacco poetico. Ha aderito alla campagna di sostegno di Comune “Ricominciamo da tre“. Altri suoi articoli sono qui.