Un Pinocchio a spasso per Roma

Basma Mostafa, la giornalista che ha smascherato il depistaggio delle autorità egiziane sull’uccisione di Giulio Regeni, è stata arrestata. Il problema è che secondo Ernesto Galli della Loggia ciò che possiamo fare per contrastare una feroce dittatura come quella di Al Sisi, è intitolare a Giulio una via o una piazza in tutti i comuni […]