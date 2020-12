Se la potenza della volontà politica è azzerata

La tremenda lezione di Fukushima può illuminare l’oscurità del presente? Dopo alcuni anni di mobilitazione, il movimento anti-nucleare si è arreso: il potere economico (la multinazionali dell’energia) e politico non hanno messo in discussione la nuclearizzazione dell’economia di un paese, fra i più esposti a terremoti e tsunami, che ospita oltre quaranta centrali nucleari. Al momento nessuna logica, nessuna volontà, nessuna politica sembrano in grado di governare fenomeni globali meta-storici come lo scioglimento dei ghiacciai o come le esplosioni virali. “La potenza della volontà politica è azzerata quando processi a carattere irreversibile entrano brutalmente in scena, e questo provoca un mutamento profondo nella soggettività collettiva… – scrive Franco Berardi Bifo ragionando sul pensiero di Sabu Kohso – È da questa condizione oggettiva e da questa disposizione soggettiva che dobbiamo pensare cosa significhi ora l’autonomia sociale e quali siano le prospettive e i limiti della libertà etica e politica…”

Non c’è ancora, per quanto io sappia, un’opera teorica all’altezza della pandemia virale 2020. Ma Radiation and revolution (Duke University press, 2020) di Sabu Kohso, pur essendo stato chiuso in tipografia prima che la parola pandemia entrasse nel discorso comune, e pur non contenendo nessun riferimento al Covid-19, va verso una concettualizzazione filosofica capace di illuminare l’oscura epoca in cui il virus ci ha proiettati.

Conobbi Sabu Kohso nel 2008, quando andai in Giappone per il contro-summit G8 che si tenne a Sapporo, nell’Hokkaido. Nato in un’isola del sud dell’arcipelago, e vissuto a Tokyo negli anni della sua giovinezza, Sabu si è poi trasferito a New York dove da un paio di decenni vive traducendo e scrivendo per media giapponesi e statunitensi. Nel luglio del 2008 fu uno degli organizzatori dell’anti-summit, e negli anni successivi siamo rimasti in contatto, e abbiamo anche lavorato insieme a un progetto sulle analogie tra l’estetica novecentesca Italiana e quella giapponese, che spero un giorno riusciremo a riprendere.

Il cosiddetto ”incidente di Fukushima” del marzo 2011 lo convinse a rientrare sempre più spesso nel suo paese per seguire l’evoluzione dei movimenti anti-nucleari che per un paio di anni ebbero un vasto seguito nel paese e andarono elaborando le tematiche da cui Sabu ha tratto questo libro che, al di là della specificità giapponese, è uno spartiacque nella comprensione teorica e politica della fase che si è aperta dopo l’evento Fukushima e che si manifesta su scala globale con l’evento pandemico del 2020.

Prendendo l’evento Fukushima del marzo 2011 come l’inizio di un processo materialmente irreversibile e simbolicamente definitivo, Sabu richiama l’attenzione sulla distinzione tra storia del Mondo (dispiegamento del Logos secondo una linea progressiva che si svolge attraverso contraddizioni, conflitti e superamenti) ed evoluzione della Terra. Con l’evento Fukushima, dice Sabu, siamo usciti dalla storia del Mondo, in cui gli uomini potevano introdurre elementi di azione volontaria con maggiore o minore efficacia. E siamo entrati (o rientrati, per quanto in realtà non ne eravamo mai usciti, solo che potevamo ignorarlo) nell’evoluzione della terra. La Terra, “grande de-territorializzata” nel pensiero di Deleuze e Guattari cui Sabu fa ripetutamente riferimento, si impone all’umano che non possiede gli strumenti per governarne la dinamica, e neppure per contenerne la violenza.

Già nel giugno 2011 The Indypendent pubblicò un articolo di Sabu che conteneva l’idea centrale ora sviluppata nel libro.

“Fukushima 3/11 ha rivelato la discrepanza tra il mondo e la terra. il mondo è il teatro in cui le società umane sono attori del dramma, e svolgono le loro azioni con linguaggi strutturali come la politica e la legge. La terra è il laboratorio che produce e riproduce gli stessi attori e lo stesso teatro usando linguaggi differenti”.

La lezione essenziale dell’evento Fukushima è che lo sviluppo della tecnica guidata dal criterio economico dell’accumulazione di valore ha messo in moto processi che sono fuori della misura umana. Processi troppo grandi o troppo piccoli per essere registrati dalla coscienza e per essere governati dalla volontà, Processi che hanno carattere supra-liminale, come il cambio climatico, o carattere subliminale, come la radiazione nucleare rilasciata da Fukushima o come il virus pandemico liberato dalla devastazione degli ecosistemi planetari.

A questo punto noi ci troviamo come degli alieni che sono appena arrivati su un nuovo pianeta di cui non conoscono le dinamiche: se il Mondo incarnava un modello che dipendeva in qualche misura dalla nostra azione, e se l’economia capitalistica poteva essere governata in qualche misura da una logica iscritta nella Storia del Mondo, la Terra al contrario evolve secondo dinamiche che ci sono ignote perché non abbiamo mai fatto esperienza degli effetti fisici, psichici e sociali scatenati dall’irraggiamento di enormi quantità di particelle radioattive, come non abbiamo mai fatto esperienza della proliferazione di virus di nuova formazione. Nessuna logica, nessuna volontà, nessuna politica possono governare fenomeni meta-storici come lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, o come le esplosioni virali.

La pandemia, in effetti, ha mostrato a tutti che non siamo più nel mondo che conoscevamo, ma siamo in un pianeta nel quale ogni movimento è reso difficile, e ogni interazione è pericolosa.

Dopo l’evento Fukushima dobbiamo riconoscere che, qualsiasi cosa facciamo come movimenti, come istituzioni, come potere politico ed economico, dovremo comunque vivere in presenza di radiazioni inesauribili di differente intensità che provengono dalle scorie accumulate, e determinano effetti imprevedibili nel tempo e nello spazio. La potenza della volontà politica è azzerata quando processi a carattere irreversibile entrano brutalmente in scena, e questo provoca un mutamento profondo nella soggettività collettiva.

Dopo un paio di anni di intensa mobilitazione su scala nazionale, il movimento anti-nucleare giapponese dovette arrendersi all’evidenza: il potere economico (la corporation dell’energia giapponese TEPCO) e politico (il governo Abe) non intendevano per nessuna ragione recedere dalla nuclearizzazione dell’economia di un paese che, per la sua conformazione geografica e geologica, è fra i più esposti a terremoti e tsunami, e ospita oltre 40 centrali nucleari. La governance post-catastrofe crea un regime di gestione della catastrofe che impone i suoi progetti distopici sulla vita quotidiana. Il capitalismo nucleare emerge allora come totalitarismo perfetto in cui la funzione privata, quella statale e quella militare agiscono in maniera integrata cancellando ogni residua possibilità di democrazia.

Ecco allora che proprio in Giappone emerge un linguaggio nuovo, un linguaggio che lascia cadere i toni della protesta e della rivendicazione per assumere quelli della maledizione. L’età della maledizione, non della semplice rabbia, dice Sabu.

“La presenza dei corpi mutanti e morenti delle vittime portavano dei cartelli su cui c’era semplicemente il carattere giapponese che significa: Siate maledetti”.

Qualche anno più tardi, nell’estate del 2017, i manifestanti che contestavano l’ennesimo vertice del G8 ad Amburgo portavano un cartello che diceva a caratteri cubitali: “Welcome to hell”.

È da questa condizione oggettiva e da questa disposizione soggettiva che dobbiamo pensare cosa significhi ora l’autonomia sociale e quali siano le prospettive e i limiti della libertà etica e politica.