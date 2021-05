Se il controllo viene dal basso

Il 20 maggio il Corriere della Sera ha dato notizia dei primi commenti che l’Unione Europea ha cominciato a formulare sulla versione “estesa” del PNNR, la verifica sarà lunga e minuziosa. Viste le dimensioni del Piano e le critiche espresse dai movimenti sulla maggior parte delle iniziative previste, si potrebbe pensare anche a un intenso controllo dal basso, esercitato in modo sistematico. Si potrebbe addirittura immaginare che per ognuno dei circa 500 progetti, nascano altrettanti comitati di cittadini e di esperti. Il lavoro da fare è abbastanza noto, le esperienze dei No TAV in Val di Susa, dei No Triv in Val d’Agri, dei No Tap sull’Adriatico e dei Comitati in Abruzzo, hanno dimostrato la necessità di questo tipo di mobilitazione e anche la capacità dei movimenti di esprimere e mantenere per anni queste funzioni di critica e di controllo dal basso

Alla fine del mese di aprile il piano di riforme e investimenti, finanziato con prestiti e finanziamenti a fondo perduto, il Recovery Fund (in italiano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in sigla PNRR) è stato inviato all’Unione Europea che per due mesi lo analizzerà e lo valuterà in modo molto approfondito.

Da questo esame, e salvo variazioni richieste o imposte, dipenderà la sua forma definitiva e soprattutto la possibilità di ricevere un primo anticipo di circa 24 miliardi all’inizio dell’estate.

Nelle scorse settimane, e compatibilmente con la effettiva disponibilità del testo integrale, si sono moltiplicate le critiche, mentre campagne e reti di movimento elaboravano e diffondevano piani di intervento e di investimenti completamente diversi e alternativi. Basti citare i due complessi documenti elaborati dalla campagna “Società della cura” tra la fine del 2020 e l’inizio dell’anno corrente.

Ora mi sembra si stia per aprire una fase completamente nuova del confronto con il governo e, più in generale, del sistema economico dominante. Credo che tutte le sedi di movimento dovrebbero discutere le nuove prospettive.

Anche per non perdere troppo tempo, mi permetto di mettere sul tavolo alcune prime ipotesi del lavoro che tutti noi dovremmo svolgere. In primo luogo, sarà necessario essere bene informati sullo stato reale dei singoli investimenti accolti dal Piano, cioè se si tratta di opere o attività da tempo in corso, oppure completamente nuove, o ancora di progetti approvati ma mai finanziati prima.

Dati i tempi delle procedure amministrative, i tempi della apertura dei cantieri e della effettiva realizzazione o completamento potrebbero essere ben diversi. Questo tipo di analisi, inoltre, farebbe emergere se si tratta di opere progettate in tempi lontani e di fatto trascurate ( che potrebbero perfino essere diventate inutili o addirittura dannose), oppure di opere che ancora devono essere realmente progettate o passare attraverso la fase di aggiornamento dei progetti.

Inoltre non si può certo escludere che l’Unione Europea entri nel merito di specifici progetti, chiedendo correzioni e ridimensionamenti, e ciò ritarderebbe ulteriormente i tempi complessivi degli interventi e i loro effetti sull’economia.

A conferma di queste preoccupazioni, il 20 maggio sul Corriere della Sera è apparsa una analisi di Federico Fubini sui primi commenti che l’Unione Europea ha cominciato a formulare sulle 2486 pagine della versione “estesa” del Piano italiano, 40 domande pervenute a febbraio.

Quello che impressiona è la minuzia e la precisione con le quali i sei esperti europei che seguiranno l’Italia toccano punti dolenti della struttura amministrativa del nostro paese: il giornalista sottolinea che si chiedono chiarimenti su una spesa di ventimila euro per carta e buste e spillatrici per il Ministero della Giustizia!

Altri interrogativi riguardavano i 300 milioni di euro per il Fondo per l’Innovazione e la richiesta di scadenze precise per le principali riforme previste.

Ora tutti questi aspetti saranno parte del lavoro di sorveglianza della “cabina di regia” nazionale e di quelle regionali, ma ci si potrebbe chiedere se, date le dimensioni del Piano e della fase economica particolarmente delicata nella quale dovrebbe svolgersi, (oltre che di tutte le critiche pervenute dai movimenti sulla maggior parte delle iniziative previste dal Piano) non dovrebbe nascere l’esigenza di un intenso controllo dal basso, esercitato in modo sistematico.

Si potrebbe addirittura immaginare che per ognuno dei circa 500 progetti, dovrebbero nascere altrettanti comitati di cittadini e di esperti. Il lavoro da fare è abbastanza noto, le esperienze dei No TAV in Val di Susa, dei No Triv in Val d’Agri, dei No Tap sull’Adriatico e dei Comitati in Abruzzo, hanno dimostrato la necessità di questo tipo di mobilitazione e anche la capacità dei movimenti di esprimere e mantenere per anni queste funzioni di critica e di controllo dal basso.

Per alcune altre opere o in alcune zone comitati di questo genere esistono già e dovrebbero solo essere potenziati e attrezzati per un lavoro sicuramente pluriennale.

Alcune opere, come ad esempio una serie di tratte di ferrovie o di strade, richiederebbero probabilmente più di un comitato, per seguire i cantieri aperti contemporaneamente in territori molto distanti tra loro. Viceversa, alcuni degli investimenti decisi possono essere controllati solo a livello centrale, ad esempio nel caso di linee di comunicazione o di progetti informatici, oppure delle modifiche alle amministrazioni e alla gestione dei bandi.

Un aspetto da chiarire fin dall’inizio sarebbe quello dell’atteggiamento e delle finalità di questo lavoro dal basso, pochè tra gli interventi decisi vi sono opere che sono di un qualche interesse per le popolazioni locali (ad esempio alcuni collegamenti ferroviari o stradali), mentre altre potevano e dovevano essere sostituite da interventi di ben altra natura e in una diversa ottica di rispetto dell’ambiente.

Nel primo caso, il controllo dal basso dovrebbe tendere a denunciare errori e ritardi, nel secondo caso dovrebbe mettere in evidenza i danni previsti e realizzati e suggerire (se ancora possibili) ipotesi alternative più corrette e di maggiore interesse per le popolazioni locali.

Nel suo insieme, il compito potrebbe spaventare, ma forse avviare un dibattito interno ai movimenti può anche essere utile per il lavoro da svolgere nei prossimi mesi e nella fase della ripresa post-Covid, se vogliamo cogliere almeno alcune delle opportunità di soluzioni alternative che si presenteranno con molta forza nei prossimi due anni.