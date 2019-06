Il lavoro non c’è e quando c’è è precario. Nessuna autonomia è possibile per i giovani. Il sostegno al reddito è fondamentale. Con limiti e discriminazioni il reddito di cittadinanza è stato approvato: ora occorre convertirlo verso un vero reddito minimo garantito. Si tratta, ad esempio, di puntare a un reddito di base non condizionato dalla ricerca di lavoro per i giovani dai 18 ai 25 anni che vogliono rafforzare il percorso di studio e professionale. Alle trasformazioni del lavoro, alle politiche pubbliche, alle difficoltà dei giovani è dedicato il libro di Marina Mastropierro Che fine ha fatto il futuro? (Ediesse). Pubblichiamo ampi stralci del paragrafo dedicato al reddito minimo

Nessuna autonomia è possibile, nessuna piena realizzazione è pensabile senza liberare l’accesso al lavoro dignitoso, regolato e stabile per le generazioni dei giovani e dei giovani-adulti italiani. I dati sull’occupazione giovanile nazionale sono chiarissimi: l’interminabile ondata recessiva dell’ultimo decennio si è scaricata, in prevalenza, sulle giovani generazioni. Il lavoro non c’è, quando c’è è precario e demansionato, discontinuo e a tempo determinato. Insediare progetti di vita resistenti e fiduciosi su fondamenta occupazionali instabili è impossibile. Se i tassi di natalità crollano, l’accesso giovanile al credito frana, la depressione giovanile aumenta, la ragione-madre è sempre la stessa: un precariato asfittico e insostenibile, che non di rado cede il passo al lavoro povero senza regole né diritti. […]

A fronte di questo scenario, non sono sufficienti le politiche di empowerment se prima non si lavora su un upgrading del mercato del lavoro. […] Dunque nuove politiche per la domanda, ma nello stesso tempo misure che riconoscono e proteggono le giovani generazioni dai nuovi rischi sociali, come il mismatch tra il capitale umano posseduto e il tipo di lavoro svolto. Una di queste è il sostegno al reddito pensato su base europea.

La questione sembra aver fatto irruzione in Italia con l’ultima campagna elettorale per le elezioni politiche e con la previsione, nel contratto di governo tra Lega e Cinque stelle, di una misura similare, il «reddito di cittadinanza», divenuta legge nel gennaio 2019. Il ritardo con cui la misura arriva in Italia – dopo i tentativi falliti di introdurre questa misura nel 1947 con la Commissione D’Aragona e poi nel primo governo Prodi con la Commissione Onofri (Perazzoli 2014) – e le specifiche caratteristiche del provvedimento approvato raccontano di un paese che sino a ora è stato distante dalla tematica relativa all’autonomia con emancipazione sociale delle giovani generazioni.

Il dibattito pubblico in corso in Italia fa assumere alla misura connotati stigmatizzanti: gli oppositori, da destra come da sinistra, la considerano una misura assistenzialistica; chi l’ha proposta la sottopone a una serie di vincoli che sembrano togliere ogni spazio alla libertà dei soggetti di autodeterminarsi attraverso la disponibilità di un «reddito minimo di base». Vi sono una serie di vincoli alla spesa dei benefits, inesistenti in ogni altro paese europeo.

Le contraddizioni di questa riforma sono diverse, come spendere il sussidio di ogni mese in toto a fronte di penalità oppure accettare incondizionatamente proposte di lavoro che sinora non sono arrivate né da parte delle aziende né dei Centri per l’impiego, previa rettifica della card; cittadinanza italiana e residenza in Italia da almeno dieci anni; per non parlare di una infrastruttura amministrativa che conta pochissimi dipendenti rispetto agli altri paesi europei (8.000 in Italia a fronte dei 110.000 impiegati nei job center tedeschi) e con una preparazione poco tarata sui bisogni della nuova «forza lavoro».

L’economista Elena Monticelli, in Eticaeconomia (2019), scrive che, alla luce di prime analisi effettuate, questa misura risulta discriminatoria per una parte dei potenziali beneficiari, in particolare stranieri, su cui la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi. Inoltre il decreto approvato il 17 gennaio 2019 sembra inasprire la struttura della condizionalità già delineata dal Rei, soffermandosi oltremodo sulle misure sanzionatorie destinate ai beneficiari. In aggiunta il decreto sul Reddito di cittadinanza riproduce una visione dei diritti basata sul welfare to work, quindi l’obbligo di accettare una delle tre proposte di lavoro che arriverebbero dai Centri per l’impiego sembra più ispi-ata dal dovere di elargire una «controprestazione» rispetto al sussidio ricevuto che una opportunità per riqualificarsi e inserirsi nel mondo del lavoro (19 gennaio 2019).

Finalmente, però, la legge sul reddito di cittadinanza legittima il varo di una misura di protezione sociale per chi cerca di entrare nel mercato del lavoro senza successo e consente all’Italia quantomeno di inserirsi, per quanto tardi e molto male, dentro il dibattito europeo delle misure di contrasto alla povertà e alla disoccupazione sul «reddito minimo garantito», ventisette anni dopo la Raccomandazione europea 92/441 del 1992 che suggeriva, per tutti i paesi dell’Unione, l’introduzione di un reddito minimo garantito universale e illimitato. […]

In Italia non si accetta o non si pensa che un giovane di diciotto anni di famiglia medioborghese possa andare a vivere da solo grazie al welfare e non alla sua famiglia; invece questo è quello che succede nella maggior parte dei paesi europei. Il reddito minimo garantito concede una serie di misure che permettono a chi cerca un lavoro di non cadere al di sotto del minimo vitale. In Europa il reddito minimo garantito presenta due caratteristiche: è illimitato nella durata (dura tanto quanto dura la ricerca di un lavoro, anche diversi anni) ed è universale. Il suo godimento è condizionato solo dalla disponibilità a cercare un lavoro e dall’accertamento dei mezzi (Perazzoli 2014).

Nel Regno Unito è conosciuto come Jobseekers’s Allowance, in Francia come Revenue Solidarité, in Germania come Arbeitlosengeld II. Molto diffuso nella stampa di lingua inglese è riferirsi a queste misure di tutela del reddito con la parola «benefits», che vuol dire anche assegni per alloggi, per i figli ecc. Non si deve pensare al reddito minimo garantito solo come un assegno mensile. Sarebbe fuorviante dire che in Germania il reddito minimo garantito è di 380 euro al mese, senza aggiungere che con questi soldi il disoccupato non ci deve pagare il fitto per l’alloggio perché per esso vi è un altro sussidio, oppure senza spiegare che la cifra si riferisce al disoccupato single e non a una famiglia. In Italia con la parola welfare s’intende soprattutto riferirsi a pensioni e sanità, nei paesi nordeuropei ci si riferisce più spesso ai benefit contro la disoccupazione. Nel nostro paese si considera un’utopia quello che in Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio e in altri paesi è realtà da decenni (Perazzoli 2014).

Quando si parla di disoccupazione europea, dunque, bisogna capire che si sta mettendo in un unico contenitore realtà molto diverse tra loro: da un lato vi è una disoccupazione che lascia qualche soldo in tasca a fine mese, la sicurezza dell’alloggio e degli assegni per i figli; la possibilità di costruire un proprio percorso di fuori uscita dalla crisi e dalla povertà relativa. Dall’altra quella che lascia sotto al ponte o, nella migliore delle ipotesi, di nuovo a casa con mamma e papà, alimentando però a dismi- sura il fenomeno innaturale della dipendenza forzata dalla famiglia di origine. Quest’ultimo è certamente il caso italiano (Perazzoli 2014).

Questa riflessione evidenzia che il problema della disoccupazione in Italia è molto più drammatico di quello degli altri paesi europei e che la gioventù nostrana galleggia sui risparmi delle proprie famiglie. Chissà però ancora per quanto. A ben guardare i dati su disoccupazione e povertà relativa, sembrerebbe che la bolla esplosiva della questione generazionale riguardi non solo i figli delle classi più povere, maggiormente colpiti, ma cominci a interessare anche il ceto medio impoverito.

In Italia il welfare è più assistenzialistico che redistributivo, ma il welfare moderno è universalistico e non individua categorie, ceti, gruppi, territori, amici e famiglie per poter determinare un diritto. Un sistema universale di welfare crea più autonomia e maggiore disponibilità al rischio d’impresa, questo è un fatto essenziale poiché limita il clientelismo e aiuta la trasparenza democratica (Perazzoli 2014).

Sarebbe auspicabile dunque convertire la misura del «reddito di cittadinanza» del governo Conte in una vera e propria misura di reddito minimo garantito «all’europea». Provando a «stringerla» e dirigerla come misura di contrasto al «ritardo» giovanile e pensando di affiancarla ad altri provvedimenti di costellazione di un nuovo welfare avanzato. Ad esempio una riforma dei Centri per l’impiego che parta dal training del personale impiegato nel settore di orientamento al lavoro e costruzione di progetti formativi ad personam. Immaginare e dare spazio a youth workers, cioè personale impiegato per attivare processi di inclusione e partecipazione diretti ad aumentare non solo l’impiego delle giovani generazioni, ma anche la loro influenza sociale. Inoltre potrebbe essere pensato un basic income, cioè un reddito di base non condizionato dalla ricerca di lavoro per tutti i giovani dai 18 ai 25 anni che intendono implementare un proprio progetto di studio e professionale, proprio come succede in Germania per il Kindergeld, un reddito di base limitato ai bambini che risiedono nel paese indipendentemente dalla nazionalità di provenienza. Dopo i 18 anni, per chi non trova lavoro, ci sono i sussidi di disoccupazione. Stessa cosa si potrebbe pensare per la fascia d’età giovanile considerata. Questo permetterebbe a ogni giovane di realizzare un proprio «piano di vita» senza incepparsi negli interstizi sociali in cui si riproducono maggiormente le disuguaglianze, come il passaggio dalla formazione secondaria a quella terziaria.

Per gli young-adults della fascia over 25-under 40 potrebbero essere previsti degli scaloni premiali a seconda delle difficoltà a conseguire gli accessi fondamentali alla vita adulta: lavoro; autonomia abitativa; scelte procreative e cure mediche. Un sistema di benefits dunque in grado di dare forma all’adultità partendo dalla promozione dell’autonomia di ogni individuo slegato dal proprio contesto familiare di appartenenza. Ecco perché l’universalità sembra essere un principio così valido, perché promuove libertà e autodeterminazione anche se può sembrare apparentemente uno sperpero di risorse. A beneficiarne potrebbe essere la stessa società italiana e la sua vitalità.

Il dibattito in corso ad esempio sul Basic Income Earth Network (Bien) ha elaborato un sistema tale per cui i ricchi potrebbero restituire quanto ottenuto attraverso una tassa che darebbe all’idea di «reddito per tutti» un carattere più formale che reale. Aumentando le libertà positive (opportunità), piuttosto che semplicemente quelle negative (assenza di mezzi economici) si potrebbero creare maggiori opportunità di lavoro e di crescita sociale per l’intero paese, in direzione della promozione di stili di vita basati sull’autonomia piuttosto che sulla dipendenza e sul clientelismo (Perazzoli 2014). Questo tipo di misura potrebbe scardinare i presupposti che alimentano la relazione tra i giovani e il loro nucleo familiare di partenza oltre misura e mettere in moto processi di mobilità sociale. […]

