Qui Londra. Arriva il lockdown

Accadono davvero cose strane, anche in Gran Bretagna. Dopo il repentino cambio di linea di Boris Johnson, passato fulmineamente dal sacrificio necessario degli “inutili” al rigore estremo per difendere chiunque dal contagio, si prepara la chiusura di ogni attività o quasi. È il lockdown. Con grande enfasi mediatica (questa però a lento rilascio) per lo stanziamento di 350 miliardi, che dovrebbero servire a salvare l’economia britannica. Un grido corale e unanime, senza alcuna distinzione tra i giornali vicini ai conservatori e quelli che simpatizzano per i laburisti. La gente, che aveva raccolto 300 mila firme in pochi giorni per far cambiare idea a Johnson, intanto continua a svuotare i supermercati assolutamente di tutto, salvo il vino. La psicosi più curiosa riguarda l’accaparramento di carta igienica, salita all’esorbitante prezzo di 6 pound, grazie a chissà quale speculazione. Sarà piuttosto rilevante vedere se anche in quella che è stata per secoli la patria del diritto, il virus del terrore porterà in regalo a una popolazione adegutamente esposta al panico dell’emergenza, norme che maneggiano con estrema leggerezza il codice penale. Nessuno finora può dirsi sicuro che le misure che offendono la democrazia siano poi le più efficaci a persuadere le persone a farsi carico della salute di tutti

Tutte le foto sono di Patrizia Cecconi

In un articolo di un paio di giorni fa, facevamo notare che il cinismo di Boris Johnson e del suo consigliere Vallance, amplificato alla grande da tutta la stampa con l’estrapolazione delle frasi più ciniche e adatte allo scoop (“abituatevi all’idea di perdere i vostri cari, e aspettiamo il contagio di gregge”), aveva generato una reazione popolare indignata. Tanto indignata che un gruppo di cittadini aveva lanciato una petizione chiedendo misure di protezione simili a quelle adottate in Italia, reclamando la limitazione delle libertà loro e di tutti in nome della sicurezza dal contagio. In quattro o cinque giorni quella petizione ha sfiorato le 300 mila firme.

Nello stesso articolo, facevamo notare che la stampa anglosassone, e di rimando la nostra, aveva del tutto ignorato il discorso del cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, il quale prometteva di destinare molti miliardi alla lotta contro il coronavirus e all’assistenza di chi ne avrebbe subito danno, calcando poi la mano sul messaggio rassicurante che più o meno diceva: “nessuno di voi sarà lasciato solo”. Discorso completamente oscurato fino ad oggi, nonostante Rishi sia il ministro delle finanze del governo Johnson.

Contro quella che risultava essere la cinica scelta di Boris, era sceso subito in campo il mondo dello sport bloccando le varie gare sportive per ridurre la diffusione del contagio. Uno schiaffo morale al premier che aveva ferito la sensibilità dei cittadini con crudele arroganza. Insomma, il popolo britannico si stava allontanando da quello che, secondo alcuni sondaggi, era l’uomo più amato del momento.

Ma qualcosa sarebbe successo nei giorni successivi e Boris avrebbe cominciato a mandare messaggi diversi riconquistando un po’ di quel consenso perduto. Poi oggi 18 marzo, improvvisamente, il “quarto potere” ha scoperto il dimenticato Rishi Sunak e la sua immagine ha riempito molte prime pagine. È venuto fuori che ben 350 miliardi verranno messi in campo per salvare l’economia britannica, che verrà tutelato chi perderà il lavoro a causa del virus e diverse altre misure atte a tranquillizzare – se non è troppo tardi – il popolo spaventato dalla durezza di Boris e Vallance. Una cosa vogliamo sottolineare: Rishi queste cose le aveva già dette. Allora perché la stampa all’unisono lo ha prima ignorato e poi portato agli onori della cronaca? Addirittura, il Daily Mail definisce le sue dichiarazioni un “bacio alla vita”! Chi detta le veline alla stampa tutta, visto che si muove all’unisono, cioè a prescindere dal fatto che appoggi i progressisti o i conservatori?

Intanto a Londra gira voce, con tanto di video annesso, che decine di camion militari questa notte sarebbero entrati in città e qualcuno comunica in anonimo che venerdì la Gran Bretagna dichiarerà il lockdown, cioè la chiusura di ogni attività. C’è chi parla di militarizzazione e c’è chi aspetta e ancora non si esprime. Le notizie si susseguono e mentre sto scrivendo mi comunicano che i camion entrati stanotte sono destinati alla costruzione di un ospedale per far fronte al disastro atteso e che il lockdown verrà annunciato già questa notte. Verranno chiuse scuole (qualcuna già lo ha fatto di propria iniziativa) università, ristoranti, pub e, come chiedeva la petizione dei liberi cittadini, forse verranno anche impediti gli spostamenti individuali che non siano certificati con motivi di assoluta necessità.

Niente è sicuro, aspettiamo per saperlo. Forse non basterà una petizione a limitare del tutto la libertà di movimento come deciso in Italia. Qui una parte della popolazione non ha ancora perso del tutto la ragione e non può essere catalogata né tra i negazionisti irresponsabili, né tra gli ipnotizzati dal terrore che non hanno ancora capito che passeggiare in solitaria non contagia nessuno né attira il contagio.

Forse il Regno Unito, benché guidato da un conservatore per di più imprevedibile come Boris, riuscirà a mantenere il rispetto dello Stato di diritto che l’Italia, grazie alle assurde misure da codice penale introdotte dal governo e acclamate da una popolazione adeguatamente terrorizzata, sta perdendo.

Niente è sicuro, lo abbiamo già detto, ma intanto a Londra sono notevolmente aumentate le mascherine, fino alla settimana scorsa quasi inesistenti, la gente seguita a saccheggiare i supermercati e a fare incetta incredibilmente di carta igienica al punto che qualche sciacallo, vista la difficoltà di reperirne è riuscito a portarne il prezzo a 6 pound. L’unica cosa che resta sugli scaffali in misura abbondante sono i vini, quasi a voler dire che oggi “non c’è niente per cui brindare”. Ma noi abbiamo il diritto e forse anche il dovere di chiederci se per caso il popolo londinese, così come quello di ogni altra città, non stia inconsapevolmente partecipando a un gioco delle parti favorito dall’azione dei mass media.

Indaghiamo proprio perché di nulla siamo certi, tranne dell’unica cosa di cui non possiamo dubitare, cioè i numerosi decessi “con o per” il coronavirus. Ma cosa porta nel suo codice questo virus? Oltre alla polmonite interstiziale c’è qualcos’altro che sta invadendo l’Europa cavalcando la Covid-19. Speriamo di sbagliarci, ma i segnali negativi di una pericolosa chiusura alla democrazia in nome dell’emergenza ci sono tutti e, purtroppo, si vanno espandendo scavalcando le frontiere esattamente come il virus del terrore.



Londra 18 marzo 2020