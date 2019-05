Quella del film con la Kidman. Tbc, stereotipi e accesso alle cure

La tubercolosi è una delle dieci cause principali di morte nel mondo. Come per l’Aids e per la malaria, è accompagnata da gravissimi problemi di accesso alle cure, soprattutto nel Sud del mondo, e da stigma e discriminazione che molte persone affette devono affrontare ogni giorno. Osservatorio AiDS insieme ad altre organizzazioni ha realizzato il progetto “Aids, Tubercolosi e Malaria: fatti e stereotipi” e questo spot informare sulle tre grandi epidemie che ancora oggi uccidono milioni di persone nel mondo. Questo il video costruito attorno agli stereotipi più comuni diffusi sulla tbc e sul ruolo del Fondo Globale per sconfiggerle. [Approfondimenti]