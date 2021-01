Come e perché vincono i populismi

Il populismo videocratico, quello delle rottamazioni e quello nazionalista. Da Berlusconi a Salvini, passando per Renzi e molte altre facce note dell’arena politica italica. Com’è stato possibile che, nell’arco di poco più di tre soli decenni, nel paese che per lunghi tratti del secondo dopoguerra ha rappresentato un “caso” politico unico – con il partito comunista più forte e originale dell’Occidente e un altro partito, nefasto quanto complesso, ma certamente popolare come la Democrazia Cristiana – si sia verificata una delle maggiori affermazioni dei populismi europei? Populismi magari anche farseschi ma capaci di illudere, irretire e usare milioni di persone, che oggi non sembrano perfino più fenomeni vasti, relativamente repentini, ma incapaci di mettere radici. “Servirsi del popolo”, di Pietro Folena, rilegge alcuni dei passaggi chiave avvenuti negli ultimi decenni, determinanti nel generare il quadro desolante della vita politica contemporanea, in Italia e in Europa, perché si possa immaginare se e quali vie d’uscita esistano per un logoramento tanto profondo della democrazia

L’ultimo libro di Pietro Folena (Servirsi del popolo, La nave di Teseo, pp.224 euro 18) è un raffinato, colto e brillante manuale storico e politico che indaga in maniera estremamente lucida la nascita, il propagarsi e infine l’affermarsi del populisimo in Italia e in Europa, contestualizzandolo nelle vicissitudini storiche che vanno dagli anni 1989 fino ai nostri giorni.

Dal crollo del Muro di Berlino alla rivoluzione di velluto di Praga, dalle Torri Gemelle, con l’attacco dell’11 Settembre, sino alla crisi economica del triennio 2008-2011, l’autore traccia la fine di un sistema politico, quello dei partiti e l’avvento del populismo, dai suoi albori in Russia nel XIX secolo con il movimento antizarista, per sottoporre poi l’attenzione ai tre populismi italiani: quello videocratico, quello rottamatore e quello nazionalista.

Con sintesi e abilità da studioso, ma anche da attento osservatore, che però è stato protagonista politico attivo nel Partito Comunista, nel suo lavoro Folena ci propone un quadro di ciò che la Repubblica Italiana ha vissuto nell’ultimo ventennio. La fine della Triade Craxi-Forlani-Andreotti, la metamorfosi della sinistra segnata dalle scelte di Occhetto, che “senza essersi consultato con nessuno, davanti a un gruppo di ex-partigiani, annuncia che il Pci avrebbe cambiato nome”. L’inchiesta milanese di Mani Pulite, l’ingerenza sempre più forte della magistratura nella politica, l’Europa che dalla sua nascita come Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (1951) va man mano costituendosi come entità politica ed economica.

In questi scenari il populismo va sempre più conquistando spazi e gradimenti da parte del popolo stesso. Con il populismo cambiano luoghi e metodi che erano propri dei partiti. Così televisione, pubblicità, web, sono i palchi e gli strumenti di un nuovo modo di fare e vivere la politica.

Il populismo videocratico di Silvio Berlusconi, quello del web di Beppe Grillo e del Movimento Cinque Stelle, i micronazionalismi della prima Lega di Bossi, il populismo rottamatore di Matteo Renzi, fino ai nazionalismi e sovranismi di Salvini e Giorgia Meloni, influenzati dal messaggio trumpiano “American First”.

Folena ci pone poi un interrogativo indiretto, non esplicito: dove possono approdare i populismi? E che cos’è questo populismo?

Una dottrina, una sindrome, un’ideologia?

Folena non abiura né demonizza, ma analizza in maniera distaccata, quasi da storico, il quadro politico che pian piano, tra vizi dell’elite e virtù del popolo, si trasforma e si configura, passando dalle piazze, dal web ai palazzi del potere.

C’è un cambiamento politico in atto, non più strutturale come quello che vigeva nei partiti ma liquido, usando un termine baumaniano. Potremmo definire questo populismo un modello liquido della post-modernità. Folena parla di transizione, di passaggio, di questo modello liquido, debole, a ideologie più forti. Osserva con attenzione dove può approdare il populismo, quali i rischi di questi nuovi assetti. Per concludere con le sue stesse parole: “vi è stato prima che un populismo politico, un populismo comunicativo, televisivo, giornalistico (…) Non sappiamo se viviamo già in quella che Diamanti e Lazar chiamano “popolocrazia”. Sappiamo che c’è una metamorfosi delle nostre democrazie aperta a sbocchi e sviluppi diversi. Sono in gioco le idee di fratellanza, di uguaglianza e libertà. E per quanto riguarda quest’ultima, “la libertà dei servi” – come l’ha chiamata con grande efficacia Maurizio Viroli – è la sua negazione”.