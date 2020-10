Noi non siamo Eni

Foto di Extinction Rebellion Italia

Da ieri mattina gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion si sono incatenati ai cancelli di Eni a Roma. Hanno trascorso lì la notte e il presidio nonviolento continua nell’attesa di una risposta alla lettera inviata dal movimento al Ministro Patuanelli. Alcuni attivisti sono stati fermati e denunciati dalla Forze dell’Ordine nonostante la natura pacifica e nonviolenta delle azioni.

Oggi, trascorse oltre 24 ore, nessun rappresentante del Governo si è presentato al presidio, che prosegue per denunciare la finta narrazione di greenwashing della multinazionale e dichiarare l’urgenza di agire per contrastare il collasso climatico ed ecologico.

Per questo motivo, il moviento di Extinction Rebellion chiede un confronto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a Cassa Depositi e Prestiti, in quando emanazioni del Governo che hanno una quota di partecipazione complessiva del 30,33% in ENI, una delle aziende che più alimenta il precipizio climatico che stiamo vivendo.

Gli attivisti di Extinction Rebellion non sono disposti ad abbandonare il presidio e pretende un confronto con rappresentanti delle Istituzioni sulla responsabilità del fossile come causa del collasso climatico ed ecologico.

Il Governo dicono “deve sciogliere dalle catene i cittadini che per mandato deve proteggere e deve farlo dicendo la verità e con azioni concrete che rompano il Business as Usual delle grandi aziende inquinanti che alimentano l’ecocidio, e non continuando a finanziarle anche tramite fondi europei.”

Queste sono le richieste presentate ieri da XR al Ministero per lo Sviluppo Economico riguardo al finanziamento a Eni e le estendiamo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP:

Ponete fine agli incentivi che lo Stato concede a tutte le aziende che traggono profitto dalle attività estrattive Rifiutate di concedere qualsiasi tipo di finanziamento a Eni fino a che non invertirà completamente la propria politica energetica rinunciando definitivamente a tutti i combustibili fossili, compreso il “gas naturale” Contrastate la narrazione di “greenwashing” di Eni sostenendo con noi l’inconsistenza e l’ipocrisia della “transizione verde” che questa azienda dice di perseguire Rifiutate di concedere qualsiasi tipo di finanziamento a Eni fino a quando non smetterà di sfruttare selvaggiamente le risorse delle popolazioni più povere del mondo e distruggere gli ecosistemi

All’intero Governo italiano chiedono che: