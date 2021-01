L’ecologia dei funghi

Una delle caratteristiche dei funghi consiste nello stringere relazioni: tra loro stessi, con le piante, con gli animali, con gli uomini. Il libro L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi di Merlin Sheldrake è un grande viaggio attraverso queste relazioni che ci costringe a ripensare al nostro modo di relazionarci con i non umani, ai nostri limiti, alle nostre categorie di pensiero. Un meraviglioso e sorprendente percorso spazio-temporale che lega discipline diverse e illumina questo tempo segnato da cambiamenti climatici e pandemia

“I funghi creano mondi e li distruggono. Ci sono moltissimi modi di vederli in azione: quando preparate una zuppa o la mangiate; quando andate a cercarli o a comprarli; quando fate fermentare l’alcol, piantate una pianta o semplicemente affondate le mani nel terreno. Se fate entrare un fungo nella vostra mente, se vi meravigliate per come riesce ad entrare in quella altrui; se venite curati da un fungo o lo osservate curare qualcun altro; se costruisce la vostra casa con i funghi, o cominciate a far crescere funghi in casa vostra, saranno i funghi a cogliere voi in azione” [1]. Con questa frase significativa si conclude il meraviglioso viaggio spazio-temporale tracciato da Merlin Sheldrake nel suo saggio L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi, uscito per Marsilio Editori nel 2020.

Bastano poche pagine per capire che questo lavoro scientifico supera ampiamente i confini della biologia e della micologia: il viaggio che l’autore compie facendoci conoscere più da vicino i funghi include importanti riflessioni di natura ecologica e filosofica, rendendo il libro un oggetto fluido in grado di sviluppare le proprie trame tra diverse discipline e ridefinendo categorie concettuali. Il modo in cui questo avviene è affascinante perché ha a che vedere molto da vicino con l’oggetto primario preso in analisi; è la natura relazionale dei funghi stessi a porre alcune questioni fondamentali che riguardano molto da vicino gli esseri umani, i quali stanno affrontando i problemi causati dal cambiamento climatico nell’era che da molti viene definita Antropocene. L’anno che è giunto al termine ci ha costretti a fare i conti in modo particolare, disgraziatamente, con le conseguenze del nostro impatto sull’ecosistema; ci ha riportati tutti a interrogarci su alcune questioni che sembrano appartenere a un’altra epoca storica, rendendoci fragili e vulnerabili, incapaci di calcolare esattamente i comportamenti di batteri che interagiscono costantemente con il nostro sistema immunitario. Una delle sfide principali del nostro tempo consiste nel ripensare alcuni dei presupposti con cui l’essere umano negli ultimi secoli si è rapportato al mondo della natura, il grande Altro all’interno del quale la modernità ha inserito tutto ciò che non è umano e nel quale la dinamica tra soggetto e oggetto rende sempre quest’ultimo passivo e inerte, rispetto all’attività creatrice del primo. Ci stiamo accorgendo insomma di non essere i signori e padroni della natura, che spesso sfugge alle nostre previsioni. In molti, di fronte a questo momento di crisi, stanno avanzando l’ipotesi che oltre alla necessità di cambiare sistema economico, produttivo e sociale, sia necessario compiere uno sforzo immaginativo, lessicale e metaforico. Le metafore sono parte del linguaggio con cui ci rappresentiamo il mondo, e in un momento come questo appare evidente l’insufficienza delle nostre categorie di pensiero.

Per queste e altre ragioni si può dire che l’ecologia è, più ancora che una singola disciplina, la forma, la postura intellettuale che deve assumere il nostro pensiero: un pensiero ecologico connette discipline diverse, abbatte barriere che frenano l’immaginazione, produce pratiche che derivano da queste connessioni. È proprio la capacità di allargare la nostra prospettiva, farci ragionare e incuriosirci con accostamenti inaspettati, una delle doti principali del libro di Merlin Sheldrake, biologo e filosofo della scienza. Cosa c’entrano i funghi con tutto quello a cui si è accennato qui sopra? C’entrano eccome, e l’intero libro è un entusiasmante itinerario che risponde a questa domanda attraversando radici, boschi, laboratori, e incontra personaggi che contribuiscono a rendere sempre più viva e interconnessa una disciplina come la micologia.

Innanzitutto, ci spiega Sheldrake con uno stile tanto brillante quanto coinvolgente, i funghi sono ovunque. Quello dei funghi è un regno della natura che riserva tuttora grandissime sorprese, che molto spesso è stato sottostimato rispetto a quello animale e vegetale, ma che oggi sta in parte vivendo una riscoperta. Essi sono dei “maghi del metabolismo”, grandi trasformatori, distruttori e creatori. Una delle loro caratteristiche principali consiste nello stringere relazioni: tra loro stessi, con le piante, con gli animali, con gli uomini. Il libro di Sheldrake è un grande viaggio attraverso tutte queste relazioni che ci costringe infine a ripensare a noi stessi, al nostro modo di relazionarci con i non umani, ai nostri limiti e alle nostre categorie di pensiero. Il saggio è costituito dall’intreccio di moltissime storie situate in un luogo preciso e con degli attori, umani e non, che appartengono a quel luogo e a molti altri.

Già dal primo capitolo iniziamo ad esplorare il mondo fungineo con l’autore che ci porta a caccia di tartufi nell’Appennino Bolognese. Il tartufo è il corpo fruttifero di un particolare tipo di fungo che “si fa” mangiare dall’animale, il quale diventa veicolo di trasporto delle sue spore attraverso le feci. I funghi, la cui agency è rimessa in discussione proprio a partire dalla capacità dei tartufi di rendersi appetibili e odorabili da molte specie animali, agiscono e reagiscono costantemente agli stimoli dell’ambiente circostante, tanto che diversi studi sottolineano la necessità di ripensare all’intelligenza di organismi che non possiedono un cervello, così come alla loro volontarietà. Si apre qui un primo squarcio che consente a Sheldrake di farci ragionare in termini ecologici: siamo abituati a pensare che solo un individuo dotato di un cervello possa essere intelligente, così come siamo portati a pensare agli oggetti inanimati come qualcosa di inerte; è evidente che la dicotomia attività/passività non è sufficiente per rappresentare la relazione tra umani e non umani. Uno dei punti su cui spesso l’autore ritorna è l’imprevedibile ingegnosità delle soluzioni messe in atto dai funghi per sopravvivere di fronte alle sfide della natura. Il micelio è l’apparato vegetativo dei funghi ed è formato da filamenti detti “ife”, sono, cioè, le radici del fungo, che gli consentono di nutrirsi. Sheldrake, nell’enuclearne le capacità evolutive, definisce il micelio “un tessuto connettivo ecologico, una linea di sutura vivente che mette in relazione gran parte del mondo”[2].

La capacità principale che permette ai funghi di mantenersi in vita è, come accennato sopra, quella di creare relazioni con l’altro da sé. I primi corpi funginei a essere presi in esame nel libro per questa caratteristica sono i licheni, organismi composti da alghe e funghi. Il lichene ci permette, in un certo senso, di oltrepassare la categoria di individuo in quanto è esso stesso una rete di relazioni tra regno vegetale e fungineo, soluzione permanente che ha lo scopo di sopperire alle carenze di entrambi grazie a un’associazione di tipo orizzontale: il fungo, che non è in grado di foto-sintetizzare, acquisisce questa capacità associandosi a un’alga o un batterio. Come spiega Sheldrake, forse chiedersi se un lichene sia un individuo non è nemmeno la domanda giusta da porsi, poiché ai fini della sua sopravvivenza l’identità è di gran lunga meno decisiva dell’idoneità ecologica.

Questo discorso diventa ancora più evidente nel momento in cui il focus dell’autore di sposta sui funghi micorrizici, termine che deriva da mykes (fungo) e rhiza (radice). Le relazioni micorriziche sono quelle che caratterizzano la collaborazione tra funghi e piante, il cui ruolo è stato fondamentale sia in termini di evoluzione delle prime forme di vita sul pianeta e della proliferazione delle alghe sulla terra ferma, ma la cui importanza è enorme tutt’ora se si pensa che più del 90 per cento delle specie di piante dipende dai funghi micorrizici. Perché la relazione funzioni è necessario che ogni singola pianta stringa un accordo con quel singolo fungo in grado di fornirle alcune sostanze nutritive di cui è mancante, e viceversa. I funghi forniscono alle piante azoto, fosforo, zinco e rame, in cambio soprattutto di carbonio. Anche qui Sheldrake ci pone di fronte teorie che tendono a leggere questa relazione utilizzando metafore proprie delle relazioni tra umani; tuttavia, non siamo ancora in grado di stabilire con certezza come vengono controllati i comportamenti che danno vita a questi “accordi”. Tutt’al più emergono schemi generali, ma è il singolo caso a fare la regola: dipende cioè da quale tipo di pianta e da quale fungo si trovano in uno specifico ambiente e da come rispondono agli stimoli esterni.

Al termine di questo excursus riemerge insomma la centralità della categoria di relazione, che ci riguarda da vicino. Da sempre infatti, sostiene il biologo, le associazioni con altri organismi hanno consentito agli umani di estendere i propri limiti, così come di riconoscerli. La relazione dell’uomo con l’animale, così come quella con il lievito, per esempio, hanno costantemente riconfigurato le possibilità di essere e di agire dei loro partner. Le relazioni micorriziche che nasceranno nell’Antropocene, sostiene l’autore, avranno un impatto molto rilevante anche sulle nostre capacità di adattamento all’emergenza climatica. In che modo i funghi, nello specifico, potrebbero giocare un ruolo all’interno di questa partita?

Sono davvero numerosi i modi in cui Sheldrake, partendo dai funghi, arriva a ragionare su temi che ci riguardano da vicino; così giunge a riflettere sull’agricoltura intensiva, che rappresenta un esempio perfetto per comprendere l’insostenibilità del modo di produzione e distribuzione capitalistico, alla cui origine vi è una precisa concezione del rapporto tra uomanità e natura: “considerando il terreno un luogo privo di vita, l’agricoltura ha distrutto le comunità sotterranee che sostengono le forme di vita di cui poi ci nutriamo” [3]. Ritorna ancora il tema di una relazione in cui i due poli sono costituiti da attività e passività, creazione trasformatrice e materia inerme da modellare, produttore e prodotto. Se il virus, come si accennava sopra, ci restituisce a noi stessi più vulnerabili e ci riporta all’interno del mondo naturale, piuttosto che al di sopra di esso, posiamo ridare dignità anche all’elemento di passività che caratterizza il nostro agire nel mondo. Possiamo farlo iniziando a “collaborare” e “con-divenire” con il non-umano, riscoprendo pratiche considerate obsolete e anche utilizzando la scienza e l’ecologia come strumenti per dare vita a nuove collaborazioni che Donna Haraway definirebbe simpoietiche.

Non è allora un caso, alla luce di questo discorso, che Sheldrake utilizzi spesso e volentieri un riferimento lessicale comune a quello di Haraway in Chthuluchene; così come ritengo non sia un caso il riferimento al rapporto tra uomanità e strumento presente in Maurice Merleau-Ponty, filosofo poco considerato per molti anni a discapito dei più celebri interpreti della filosofia francese novecentesca, ma che ha ragionato in maniera alquanto feconda in primo luogo sul concetto di Natura [4].

Il settimo capitolo di L’Ordine nascosto è sorprendente ed entusiasmante nella misura in cui ci parla di come i funghi possano creare modi per affrontare il cambiamento climatico; Sheldrake racconta svariati esempi di mico-risanamento, in cui i funghi diventano collaboratori della pulizia ambientale. Se come ci ha spiegato l’autore essi sono maghi metabolici, in grado di trasformarsi e trasformare adattandosi continuamente agli stimoli ambientali, ecco allora che tale potenziale si esprime nella loro capacità di ‘smaltire’ materiale tossico rendendolo addirittura nutrimento per la loro sopravvivenza. I funghi sono organismi che riescono a trasformare anche i disastri dell’uomo in opportunità. Così i funghi matsutake sono tra le prime forme di vita a essere cresciute nella devastazione post nucleare di Hiroshima; i funghi pleurotus invece sono stati ‘educati’ da alcuni appassionati a nutrirsi di mozziconi di sigarette. Il micelio dei funghi, oltre ad accelerare la decomposizione di sostanze tossiche trasformandole in fonte di nutrimento, può essere usato per l’eliminazione di metalli pesanti che si accumulano all’interno del tessuto fungineo, e ancora la sua rete può essere utilizzata per filtrare acque inquinate, dalle quali assorbe agenti patogeni infettivi.

Un’altra storia davvero sorprendente è quella delle Macrotermes, delle termiti africane che riescono a mangiare il legno solo attraverso l’ausilio di un fungo della carie bianca del legno, il Termitomyces, che lo digerisce al loro posto. Le ‘società’ di termiti sono dei giganteschi apparati costruiti per coltivare e far proliferare il fungo; le termiti usano il fungo così come può fare l’uomanità in una pratica di mico-risanamento. Sheldrake ci spiega, con la straordinaria abilità che dimostra nel passare da una disciplina all’altra valorizzandone le connessioni, che alcuni antropologi hanno osservato come i contadini di varie parti dell’Africa occidentale favoriscono la proliferazione di Macrotermes, per la capacità di questi insetti di risvegliare il suolo. Queste termiti hanno addirittura giocato un ruolo all’interno di alcune rivendicazioni anticoloniali (furono liberate all’interno di un avamposto militare francese) e in alcune culture tradizionali esse sono considerate spiritualmente superiori agli esseri umani, in quanto messaggere tra esse e le divinità.

Dietro queste narrazioni che ci aprono scenari apparentemente quasi utopici vi è un principio che Sheldrake rimarca e che ritengo importante per un pensiero ecologico. Saperi globali lavorano fianco a fianco con saperi locali per risolvere problemi: l’autore lo definisce un principio della micologia radicale, ma è un concetto che in altra sede Donna Haraway ha proposto con l’accezione terminologica di saperi situati. Ogni pratica e ogni sapere hanno origine e producono connessioni in un determinato luogo e in un determinato tempo: come dice Haraway nel suo Chthuluchene definendo cosa intende per pensiero tentacolare: “Nessuno vive ovunque, tutti vivono da qualche parte. Niente è connesso a tutto, tutto è connesso a qualcosa” [5].

Note

