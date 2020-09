La violenza invisibile. Come parlarne?

Dietro gli aspetti più evidenti del potere ce ne sono altri invisibili, ma di cui sembra crescere la consapevolezza, che passano attraverso l’educazione, la scuola, i saperi, la comunicazione, i linguaggi. Altri invece restano molto ai margini, come ricorda Lea Melandri, come ad esempio quanto il dominio maschile passi prima di tutto nella vita intima, ma anche la non abitudine degli uomini a scavare nelle proprie storie personali e sulla storia comune. Come parlare di tutto questo, non accontentandosi di semplificazioni? Ecco, quando si parla di cambiare il mondo si dovrebbe partire anche da domande come questa

Foto di Chris Barbalis tratta da unsplash.com

Il dominio maschile sembra che abbia – come ha scritto Virginia Woolf – “un potere ipnotico”. Questo significa che, dietro gli aspetti più evidenti del potere, sia privato che pubblico, ce ne sono altri invisibili, che passano attraverso l’educazione, la scuola, i saperi, la comunicazione, il linguaggio, la conoscenza che abbiamo di noi stessi e del mondo. In altre parole, per citare Pierre Bourdieu (Il dominio maschile, Feltrinelli 1998), siamo di fronte a una “forma di dominio che è inscritta in tutto l’ordine sociale e opera nell’oscurità dei corpi”: cioè attraverso l’immaginario, i sentimenti, le emozioni, gli habitus mentali di uomini e donne.

Non c’è dubbio che un grande passo avanti è stato fatto quando anche i media hanno cominciato a dire che le leggi non bastano a prevenire la violenza, che bisogna analizzare più a fondo la cultura che abbiamo ereditato e partire dall’educazione primaria per cambiare il rapporto tra i sessi. Ma ci sono passaggi ulteriori che bisognerebbe fare, su cui purtroppo ancora pesano paure e rifiuti, difesa a oltranza di privilegi considerati “naturali”.

Il primo è riconoscere l’ambiguità e le contraddizioni di un dominio che passa attraverso la vita intima, che ancora può contare sul “sogno d’amore” come prolungamento della dipendenza madre-figlio nell’età adulta. Se, nonostante tutto, l’idealizzazione della famiglia è così duratura, forse è perché è negli interni delle case che tornano a confondersi la nostalgia dell’uomo figlio, il potere di indispensabilità della donna-madre e i residui di un dominio patriarcale in declino.

L’altro è la necessità che gli uomini riportino su di sé la consapevolezza nuova con cui le donne da un secolo e oltre hanno messo in discussione i ruoli, le identità del maschile e del femminile: ciò significa abbandonare l’idea di essere l’umano perfetto, l’“universale”, e perciò “neutro”, rileggere la propria storia come il prodotto di un “genere” che ha avuto privilegi ma anche mutilazioni profonde della sua libertà e del suo piacere. Uomini che hanno preso a riflettere sulle loro storie personali e sulla grande Storia comune da questo punto di vista, ci sono, ma sono pochi e con nessuna visibilità mediatica.

Da molte parti si fa osservare che si sta facendo troppa attenzione alle donne come “vittime”, e perciò agli uomini visti come “mostri”, spinti da pulsioni aggressive incontrollabili o da una perversa volontà di vendetta nei confronti della donna che rifiuta di essere “un corpo a disposizione di altri”. In effetti, il fatto che l’omicida – di una (ex) moglie o amante – riservi spesso a sé la stessa sorte, uccidendosi, dovrebbe indurci a fare ragionamenti più complessi: chiederci, per esempio, se, oltre a ferire il potere e l’identità “virile”, l’uscita della donna dal ruolo di moglie-madre, non colpisca quella che è stata finora, al medesimo tempo, la fonte dell’“autoconservazione”, dell’“amore di sé”, e del piacere sessuale.

Come parlare di tutto questo, non accontentandosi di semplificazioni, denunce spettacolari, rimedi giuridici di facciata, il cui esito spesso è solo quello di accendere le paure e i rancori maschili che covano nascostamente dietro la dipendenza dalle cure materne e dal sostegno morale di una donna?

Come vincere l’esitazione a guardare più a fondo nella complicità delle donne, quella che ancora oppone l’illusione amorosa o il bisogno d’amore alla denuncia della violenza, che fa della cura a un figlio, un marito, ecc., un “dono d’amore” e un potere di indispensabilità all’altro, ma anche quella che si nasconde dietro la libertà apparente della rivalsa, l’uso degli attributi femminili, come la seduzione e la doti materne, in cambio di denaro, successo, carriere?