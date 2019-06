La povertà è sempre sinonimo di una condizione infelice? Forse sì, se non la si può scegliere, ma una vita “povera” non è sempre una vita “miserabile”. Siamo abituati, con le statistiche degli istituti internazionali preposti alle misurazioni, a considerare sempre “povero” solo chi ha un reddito di pochi dollari al giorno. Un’astrazione piuttosto superficiale, centrata com’è sui consumi e un parametro finanziario che rende prima colpevole e poi immiserisce. Lo ricordava Albert Tévoédjrè, autore de “La povertà ricchezza dei popoli“. Lo studioso africano non era nel secolo scorso un predicatore isolato, tutt’altro. Si muoveva nel solco di un orizzonte di cambiamento interpretativo segnato da Ivan illich, con la povertà conviviale, ma anche da un certo Marx che invitava a una visione critica sul valore delle cose. Concepire lo sviluppo attraverso una spirale senza fine nell’acquisto di beni di dubbia utilità, in una ricerca obbligata e illimitata, ecco l’assurdo. Non è mai troppo tardi per ritrovare il coraggio di rivendicare la dignità di una vita coerente con il minimo comune sociale e finirla con modelli di società neo-coloniale. Anche se riciclata nei paesi più poveri

Foto Massimo Tennenini

La povertà ricchezza dei popoli. Si scriveva proprio così, il secolo scorso. Il libro che porta questo titolo è stato pubblicato nel 1978 da Albert Tévoédjrè. Al momento, l’autore era il direttore dell’Istituto Internazionale degli Studi Sociali e direttore aggiunto dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, con base a Ginevra. Cose dell’altro secolo, che forse neppure lui, oggigiorno, oserebbe pensare e meno ancora scrivere. Un recente articolo dell’Agenzia Ecofin, con base nel Cameroun e a Ginevra ricorda, come fosse un’evidenza, che il nostro pianeta conta attualmente 34 Paesi poveri.

Nel 2003 i Paesi con reddito per abitante annuo, uguale o inferiore a 995 dollari, erano 66. Sui 34 Paesi in questione, 26 si trovano nell’Africa sub-sahariana. Tra questi ci sono il Mali, il Niger, l’Eritrea, il Madagascar e, tra gli altri, anche la Repubblica Democratica del Congo. 32 Paesi hanno invece dunque raggiunto il gruppo delle economie definite ‘a reddito intermedio’ e sono giunti a quel livello soprattutto grazie all’esportazione di idrocarburi e di risorse minerarie. La Banca Mondiale sostiene che, nel prossimo futuro, il numero di paesi poveri potrebbe non ridursi a causa di conflitti, di violenze e di instabilità. Molti di loro sono dipendenti dall’agricoltura, sostiene ancora la Banca Mondiale, e i rischi di cambiamenti climatici potrebbe avere influenze negative sull’economia. Oggi i nostri contadini, profittando della pioggia, seminavano il miglio.

995 dollari per persona l’anno fa meno di tre dollari al giorno. La povertà come ricchezza dei popoli contestava appunto questo approccio meramente finanziario. Sappiamo che, accanto al denaro, sono stati introdotti da tempo altri parametri di valutazione della povertà. Comunque quello del reddito pro capite rimane, come si può vedere anche dal rapporto in questione, sempre centrale. Fin dal secolo scorso, Tévoédjrè, che oggi ha 89 anni di età, contestava l’identificazione tra povertà e miseria, quest’ultima da combattere. La povertà, intesa come sobrietà nell’essenziale, è proposta come cammino, che uno Stato che merita questo nome, dovrebbe poter garantire ai propri cittadini.

Strade, salute, educazione, come un minimo comune sociale che implica solidarietà nella ricchezza. Profeti cercasi anche in questo secolo, che nel Sahel e altrove fanno difetto. Ripartire dalla povertà e non dalla ricchezza per riformulare una scala di priorità che abbia la follia di metterla in valore. Ritrovare il coraggio, smarrito ormai, di rivendicare la dignità di una vita coerente con il minimo comune sociale e finirla una buona volta con modelli di società neo-coloniale riciclata sul posto. I profeti dell’immaginario sociale sono stati espunti, sradicati o, molto spesso, si sono venduti al sistema di rapina a banca armata. Assieme al miglio, si dovrebbero seminare utopie saheliane.

Come ricordava con illuminata anticipazione Ivan Illic sulla povertà ‘conviviale’ che il parametro finanziario rende prima colpevole e poi immiserisce, così ha ripreso lo stesso Tévoédjrè. Ricordava che era necessario cambiare di orizzonte interpretativo e che il primo passo era quello di ‘disonorare il denaro’ e, riprendendo Karl Marx, ‘più il mondo delle cose aumenta in valore, più il mondo degli uomini si svalorizza’. Continua ancora l’autore … “Percepire l’esistenza e concepire lo sviluppo attraverso la spirale senza fine nell’acquisto di beni di dubbia utilità o inutili, in una ricerca obbligata e illimitata, ecco l’assurdo”.

Un’assurdità che si paga a caro prezzo, sottolinea ancora l’autore: “La ricchezza alla lunga diventa tossica per la società“. È l’assurdità che espone il mondo alla “tragedia del senso perduto”. Solo la povertà potrebbe guarirlo partendo dalla “contestazione di una ricchezza che conduce allo sfacelo porta a scoprire la povertà che permette di ridare senso alla vita…la miseria ci perseguita o ci minaccia perché non abbiamo scelto la povertà“. “La povertà ricchezza dei popoli” è un libro scritto nel secolo scorso da Albert Tévoédjrè, originario del Benin, Paese affacciato sull’Atlantico in cronica crisi economica e da qualche tempo anche politica.

Qualche anno dopo Albert ha ricoperto nel suo Paese la carica di Mediatore della Repubblica e forse, pure lui, si è lasciato ‘normalizzare’. La sfida è ancora attuale e, nella sabbia del Sahel, ci sono contadini che senza saperlo assieme ai semi di miglio piantano utopie.

Niamey, giugno 019