La cultura dello scarto

«Non stiamo qui per gestire i campi, ma per chiuderli». Questa frase, pronunciata da una delle persone al vertice dell’Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti del Comune di Roma, segna l’epilogo della fase sperimentale dell’operazione “svuota campi” avviata il 16 Dicembre 2016 con l’impostazione del Piano del Comune di Roma per «l’uscita progressiva dai campi Rom», approvato con delibera di Giunta 105/2017.

Uscita, dunque, dai campi, non inclusione sociale dei loro abitanti, come propone la Strategia Nazionale approvata dal Governo Monti nel 2012.

Quindi non una strategia di inclusione, quella della Giunta Raggi, ma di selezione. L’accompagnamento è previsto solo per chi è in «condizioni di grave disagio economico», come se a vivere nei lager cui sono ridotti i campi ci possano essere famiglie che non versino in condizione di grave disagio economico!

Per usufruire dell’accompagnamento all’uscita non bisogna possedere in banca o alle Poste più di € 10.000. Gli altri facciano da sé. Un’assurdità denunciata sin dall’apparire del Piano.

«Desta comunque sconcerto la barriera dei 10.000 euro» scriveva all’epoca (giugno 2017) uno dei maggiori conoscitori della questione Rom, il sociologo Marco Brazzoduro. E proseguiva: «A persona o a famiglia? Comunque come si è verificato in seguito agli sgomberi di due anni fa con soglia di 40.000 euro, la fissazione di queste soglie denuncia una evidente assenza di conoscenza del mondo rom e razionalità.

Per il primo punto si è ignorato che nei conti bancari o postali confluiscono i redditi di diverse famiglie anche non appartenenti allo stesso ceppo (per es quando non hanno il permesso di soggiorno e quindi non possono accendere un c/c). Inoltre le somme accumulate sono il risultato di molti anni di modesti risparmi.

Per esempio, se una famiglia ha depositato 50.000 euro in 20 anni questo denota una capacità media di risparmio di 2.500 euro all’anno. Con questa cifra una famiglia di 10 persone non ha la capacità di accedere al mercato dell’affitto per il quale ci vorrebbe una cifra 10 volte superiore».

Assenza di conoscenze del mondo rom scriveva il prof. Brazzoduro; e anche di competenze, mi permetto di aggiungere. Micidiale miscela che ha portato, tra l’altro, a stabilire che il percorso di accompagnamento inizi con la sottoscrizione di un “atto di responsabilità”.

Ma la responsabilizzazione non può che essere il punto di arrivo del percorso, non il presupposto per iniziarlo! Ci si rivolge a persone ghettizzate che o sono nate nei campi e da allora sono state costrette a vivervi, o ci stanno da trenta o quarant’anni, persino da cinquanta, senza aver potuto vivere d’altro che di espedienti e “lavoretti”. E di colpo dovrebbero responsabilizzarsi?!

Il “percorso” è poi concepito come un concorso a premi, a punteggio. L’accompagnamento c’è per chi ce la fa; a chi non è “collaborativo” le misure di sostegno vengono tolte.

Esempio eclatante degli esiti di questa cultura dello scarto e della rottamazione si è avuto nel 2018 con la chiusura del Campo River. Nonostante l’associazione Cittadinanza e Minoranze avesse formalmente presentato il 18 Gennaio di quell’anno una proposta «volta ad assicurare a tutte le persone attualmente residenti nel campo di trovare adeguata sistemazione (che al momento non può che essere transitoria) in vista di una ricollocazione stabile e definitiva, nel giro di un paio di anni, in strutture residenziali adeguate alle esigenze delle famiglie», il Comune procedette allo sgombero mettendo letteralmente in strada le famiglie “non collaborative”.

La mancata collaborazione era consistita nel rifiuto della consueta proposta di dividere le famiglie sistemando le donne con bambini in centri di accoglienza e mandando padri e mariti ramenghi dove volessero.

Altrettanto è avvenuto di recente con la chiusura della sede di Via Ramazzini della Croce Rossa, quando il Comune, e per esso l’Ufficio Speciale RSC (Rom, Sinti e Caminanti), non ha saputo fare di meglio che mandare per strada due famiglie con bambini.

Superfluo sottolineare che questi sgomberi avvengono in spregio dei principi della Costituzione e della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (articoli 30 e 31). È con questa cultura dello scarto e rottamazione che il Comune sta provvedendo alla chiusura dei primi due campi nei quali si sta sperimentando il Piano, La Barbuta (entro il prossimo 31 dicembre) e La Monachina (fine 2021).

Nel primo sono già iniziate da qualche mese le “grandi manovre”. In piena pandemia c’è stato un intervento della Polizia Locale di Roma Capitale che, senza mascherine (vi sono fotografie), ha imposto ai residenti di spostare a mano, ovviamente senza distanziamento, auto e furgoni fuori dal campo; poi sono pervenute verbalmente comunicazioni di sgombero e quindi alle famiglie non collaborative “intimazioni” formali, a firma del Direttore dell’Ufficio Speciale, di «liberare da cose e persone entro e non oltre il 31 luglio l’unità abitativa n. x».

In questi casi la “mancata collaborazione” è consistita nel non aver firmato il “Patto per Roma”, cioè l’impegno a procurarsi un appartamento in affitto per il quale il Comune avrebbe pagato sino a 800 euro mensili per i primi due anni, o per non aver firmato la dichiarazione di non possedere beni immobili. Quanto al rifiuto a sottoscrivere il Patto per Roma il motivo è chiaramente spiegato in una lettera che 27 abitanti del campo hanno indirizzato lo scorso 17 luglio all’Amministrazione Comunale a nome di 24 famiglie di origine bosniaca e di 8 originarie della Macedonia: «Non vediamo l’ora di vivere in condizioni decenti…

Siamo quindi favorevoli alla chiusura dei campi… Dipende da come… Anche se il Comune paga due anni di fitto non siamo in condizione di fittare una casa, perché non avendo documenti in regola (e non per colpa nostra) ed essendo costretti a vivere di elemosine e lavoretti (e non per nostra scelta) nessuno ci fitta una casa».

Quanto alla dichiarazione di non possedere immobili, questa conferma la mancanza di conoscenza non solo del mondo Rom ma del complesso fenomeno dell’emigrazione. Anche molti degli italiani costretti in tempi passati a cercare fortuna all’estero lasciavano in patria una casupola di proprietà in cui vivevano i genitori, la moglie e i figli ai quali inviavano dall’estero le famose “rimesse” per pagare le “bollette” e altri acquisti essenziali. Intimazioni del genere e per gli stessi motivi sono pervenute anche a diversi abitanti del campo La Monachina, precedute anch’esse da comunicazioni verbali di sgombero. Il termine è stato in questo caso il 20 Agosto.

Sarà per una richiesta di sospensione a termini di legge di uno dei destinatari delle intimazioni, sarà per un servizio apparso sul quotidiano il manifesto, sarà per una mozione presentata dal consigliere comunale Stefano Fassina o per altri motivi, in nessuno dei due campi sono intervenuti sgomberi sino al momento in cui scrivo.

Alla lettera dei 27 la sindaca però non ha dato risposta, come non ha risposto l’Unar né alla inchiesta di tutela né a quella di incontro avanzate il 17 luglio dagli stessi 27.

Nei due campi, e anche in quello di Castel Romano dove per “ragioni igieniche” sono state notificate intimazioni con la scadenza del 10 settembre, si vive con il fiato sospeso per il timore di finire da un momento all’altro “in mezzo alla strada”, dove ancora vivono le famiglie sgomberate dal Campo River, dalla sede di Via Ramazzini, dall’ex Cartiera di Via Salaria e da tanti altri insediamenti.

Per obiettività va ricordato che i “campi nomadi” li hanno istituiti e gestiti Sindaci di colori ben diversi da quello della Sindaca Raggi che ora sta cercando malamente di chiuderli.

Ma come mai la “questione Rom”, insorta con l’ultima ondata immigratoria di una minoranza linguistica presente in Italia da tanti secoli, si trascina da più di quarant’anni?

È azzardato scorgere nell’incapacità di tante Giunte ad affrontarla e nella cultura dello scarto più di qualche venatura di razzismo?

Articolo pubblicato anche su Adista