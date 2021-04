La crisi di un’epoca, la rottura e il pensiero delle donne

La guerra, se proprio di guerra dobbiamo parlare, non è contro il virus, come si tende a raccontare, ma è guerra contro la natura e la vita sul pianeta. È guerra, soprattutto, contro le vite di scarto, i vecchi e i giovani, e come sempre, forse più di sempre, è guerra contro le donne. Il sistema che ci ha dominato per un’intera epoca è alla disperata ricerca di una via per continuare a farlo, a cominciare da un utilizzo ossessivo del terrore che si spera possa ancora una volta suscitare il desiderio di ritorno a un’impossibile normalità. C’è invece bisogno di una rottura, di rompere la continuità del dominio patriarcale e capitalistico e delle sue molteplici varianti e riconfigurazioni. Per farlo, però – come insegna il pensiero delle donne e come ha spiegato in modo brillante Rosy Braidotti – bisogna immergersi nel mondo, capire profondamente cosa significa che siamo parte del problema e smetterla di osservarlo da fuori e criticarlo come fossimo esterni al dramma che si vive. Bisogna star dentro la realtà come non mai e superare una volta per sempre la divisione gerarchica tra produzione e riproduzione. Bisogna ritrovarsi a pensare insieme, a cercare alternative, a prenderci cura della terra e del pianeta, delle altre e degli altri. L’affermazione della cura, nell’accezione ispirata dai lunghi e straordinari percorsi dei movimenti femministi, può essere la leva di un cambiamento radicale connesso a una realtà tanto complessa e oscura come quella del tempo che si sta chiudendo. Con una grande manifestazione diffusa, a Roma e in tutta Italia, sabato 8 aprile, la Società della Cura fuori dall’economia del profitto promuove il Recovery PlanET Tour

Arundathi Roy* diceva un anno fa: “Qualunque cosa sia, il coronavirus ha messo in ginocchio i potenti e ha fermato il mondo come nient’altro avrebbe potuto fare. Le nostre menti continuano a correre avanti e indietro, desiderando un ritorno alla “normalità”, cercando di ricucire il nostro futuro sul nostro passato e rifiutando di riconoscere la rottura. Ma la rottura esiste. E nel mezzo di questa terribile disperazione, ci offre la possibilità di ripensare la macchina del giorno del giudizio universale che abbiamo costruito per noi stessi. Niente potrebbe essere peggio di un ritorno alla normalità. Storicamente, le pandemie hanno costretto gli umani a rompere con il passato e immaginare di nuovo il mondo. Questo non è diverso.”

Allora si parlava di 50mila vittime nel mondo. Oggi sono quasi 3 milioni e la “fine del tunnel” ci mette in balia di multinazionali che fanno grandi profitti e a loro piacimento distribuiscono i vaccini.

La speranza, per la salute e per l’economia, ha i loro nomi, almeno per una parte del mondo, quello ricco. Per un’altra, la più grande, è molto lontana e la generosità della piccola Cuba non può raggiungere qualche miliardo di persone. Ci penseranno, forse, la Cina e la Russia, secondo una ordinaria geopolitica dei poteri che il virus sembra non modificare, anzi…

La rottura. Ricordo quella diversa, ma materialmente e simbolicamente altrettanto significativa, verificatasi alla metà degli anni 80 con il disastro di Chernobyl. Anche in quella occasione si erano espresse con forza voci femministe, sulla scienza e il suo carattere “sessuato”. Oggi va riconosciuta la rottura, rispetto a tutto ciò – capitalismo, liberismo, economicismo – che ha negato quando non distrutto le fondamenta della cura intesa come salvaguardia del mondo naturale e dei viventi.

Di fronte a questa crisi di un’epoca si esprime il pensiero delle donne e la politica ne viene ispirata. Voci femministe si sono alzate a denunciare le origini della pandemia e la rottura di cui parla Roy, ad esigere una conseguente trasformazione radicale.

Nella non troppo lontana America Latina, molte donne hanno sollecitato una riflessione sulla “economia della cura”, come paradigma di un necessario cambiamento radicale. A febbraio 2021 le “Ministras de la Mujer” si sono impegnate a dare impulso alla società della cura: solo slogan o un vero avvio di trasformazione sociale?

La società della cura. Come risposta alla crisi pandemica, questa idea è emersa, in Italia, grazie all’impresa avviata da un intrepido gruppo di donne e uomini che – nella solitudine del tempo sospeso dal virus – ha lanciato l’idea di trovarsi, di pensare insieme, di cercare le alternative, di cui la crisi ha messo ulteriormente in luce l’urgenza!

Indubbia l’ispirazione del pensiero femminista, che per anni si è misurato con e ha discusso il tema della “cura”, a cui si riferiscono anche, ma non solo, alcune tra coloro che, come chi scrive, hanno aderito all’impresa della “società della cura”.

Abbiamo sentito il bisogno di una lettura del piano New Generation EU/Italia, che mettesse al centro condizioni e soggettività delle donne e ne traesse proposte conseguenti, che intendiamo far circolare anche in occasione del 10 aprile, giornata di mobilitazione nazionale.

L’intenzione non è aggiungere un capitolo ai tanti a cui man mano la “convergenza” ha dato luogo, ma scavare alla luce della realtà attuale, in quel termine “cura”, capire quali sono passi per il cambiamento, in un orizzonte di alternative, che è la direzione a cui porta un pensiero femminista: essere in connessione con la realtà, cercare alternative.

Il testo del Recovery Planet è il frutto di un lavoro intenso che, per oltre due mesi, ha coinvolto centinaia di persone, provenienti da realtà sociali molto diverse fra loro, ma accomunate da una convergente riflessione.

In una bella intervista (5 aprile, corriere.it) dice Rosi Braidotti** : “Dobbiamo far emergere l’idea delle alternative, dei diversi modelli di vita, un po’ come succede studiando il femminismo indigeno che è stato così importante per la mia formazione in Australia….molti di loro (filosofi) hanno taciuto sul “dolore collettivo, i lutti, il senso di disorientamento di cui soffrono i nostri concittadini….questa indifferenza profonda contribuisce a spostare l’attenzione dai problemi reali – rapporto con l’ambiente le altre specie la nostra responsabilità verso questo pianeta, verso i giovani – a implicazioni abbastanza sbiadite di vecchie teorie sul dispotismo e il potere”.

Ci è sembrato utile condividere una lettura, che invita donne e uomini a ragionare, con l’orizzonte di un diverso modello sociale, sulla necessità di una rivoluzione nelle relazioni fra generi, di un superamento della storica separazione gerarchica fra produzione e riproduzione, domestica e sociale, e di un cambiamento radicale nei processi decisionali relativi sia alla distribuzione della ricchezza prodotta che al che cosa e come produrre.

Punto di partenza è che le donne, ancor più se di classe sociale impoverita e/o migranti, pagano a livello globale un prezzo altissimo in termini di diritti e di condizioni di vita. Il crollo dell’occupazione femminile è stato impressionante. Il confinamento ha comportato una maggior esposizione alle violenze maschili, alla violenza domestica.

La carenza di strutture e personale medico, causata dalle riforme privatizzatrici di anni precedenti, ha portato conseguenze pesanti, compresa la ripercussione sull’applicazione della 194, già messa in crisi dal crescente numero di obiettori di coscienza: diversi ospedali, impegnati contro il coronavirus, hanno sospeso le IVG dichiarandole interventi non urgenti! Nello stesso tempo abbiamo visto in prima linea nella lotta al virus, milioni di donne nel mondo che hanno portato alla luce una semplice verità.

Una società della cura oggi significa mettere la cura della vita, delle relazioni, dell’ambiente, della produzione e riproduzione sociale, del mondo, al centro di un nuovo modello sociale.

“La cura del vivere è il punto di vista da cui partire per costruire una società nuova” dice l’assemblea della Magnolia, tra le prime a discuterne nel 2020, alla Casa internazionale delle donne di Roma.

Praticare il paradigma della cura come leva di cambiamento radicale vuol dire partire dalla realtà per costruire una diversa visione, mettere in discussione teoricamente e praticamente crescita e consumi illimitati, produzione e commercio di armi, mettere al centro quel concetto di “buen vivir”, nato tra le popolazioni indigene nel sud del mondo.

Adottare questo criterio vuol dire in primo luogo valorizzare tutte/i coloro che si prendono cura delle persone e della nostra terra, far corrispondere all’interdipendenza, la solidarietà. Viviamo in un mondo in cui abbiamo visto crescere e diffondersi la violenza delle guerre e dove lo sfruttamento globale ha preso anche la forma dell’assalto ai migranti, con leggi ingiuste e violenza fisica, della tratta di esseri umani, donne e bambini soprattutto, della criminalizzazione di chi si impegna nella difesa dei diritti umani e ambientali, e una generale rottura del tessuto sociale.

Perciò abbiamo pensato a proposte (vedi volantino qui sotto) che cercano di dare corpo e concretezza a diverse necessità, dentro a uno sfondo culturale/politico nuovo nato dalla evidenza dello squilibrio e della vulnerabilità di una organizzazione sociale che lascia le donne, le loro intelligenze, le loro risorse ed esperienze fuori dai luoghi decisionali della organizzazione sociale. E non possiamo che fare nostre le parole di Braidotti: bisogna immergersi nel mondo, capire profondamente cosa significa che siamo parte del problema e smetterla di osservarlo da fuori e criticarlo come se fossimo esterni al dramma.

* Arundathi Roy: scrittrice indiana e attivista politica impegnata nel campo dei diritti umani, dell’ambiente e dei movimenti anti-globalizzazione. Suo romanzo di esordio Il dio delle piccole cose, 1997. A distanza di 20 anni è uscito Il ministero della suprema felicità, 2017.

**Rosi Braidotti: filosofa, Insegna nei Paesi Bassi all’Università di Utrecht. Dal 1995 al 2005, è stata Direttrice della Scuola olandese di ricerca in Women’s studies, da lei fondata. In Italia il più conosciuto dei suoi libri è “Soggetto nomade”, del 1994

Trovate i documenti sul recovery planet, la lettura critica femminista e le proposte in versione integrale qui: https://societadellacura.blogspot.com/2021/03/il-recovery-planet-per-la-transizione.html