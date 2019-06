“Pensa, una mattina, di svegliarti in una foresta. Senti profumi sconosciuti, vedi fiori meravigliosi, foglie di ogni forma… Ti accorgi in un attimo che il verde non è un colore ma infiniti colori. Senti un gran brusio di insetti, rumori di balzi, di strofinii…”. Le prime righe di Con le mani nella terra (Editoriale Scienza), preparano tutto il corpo a scoprire le meraviglie del mondo verde. Con testi e illustrazioni di Emanuela Bussolati questo prezioso libro per bambini ha la capacità di raccontare l’universo della natura con la delicatezza e la profondità che spesso mancano a tanti saggi e manuali.

Il libro è un viaggio in un orto botanico che prende spunto dal più antico orto botanico universitario del mondo, quello di Padova. A Emanuela bastano uno schizzo e una didascalia per spiegare cosa sono le mangrovie e perché difendono la terraferma dai tifoni, pochi disegni e qualche riga per suggerire alcuni giochi gratuiti offerti dalle piante (come la gara tra “elicotteri” con i semi di tiglio e i semi di acero o il concerto di zucche secche…), una matita e molta fantasia per far innamorare chiunque dell’Eucalyptus deglupta, con la sua bizzarra corteccia così colorata che viene chiamato albero arcobaleno.

Il viaggio proposto racconta a modo suo di foreste che vengono abbattute, di come gli insetti sottoscrivono straordinarie relazioni di mutuo aiuto con le piante che producono fiori, di humus e di compost, di radici che sanno prevedere e aggirare gli ostacoli sottoterra meglio delle talpe.

Le pagine dedicate ai trucchi da giardinieri sono invece un invito a sporcarsi le mani ma prima di tutto a coltivare l’attesa, così poco di moda in questi tempi. Gli spazi riservati per gli appunti e quelli per i disegni (l’arte del disegnare resta un modo brillante per capire) indicano infine un modo per cominciare, qui e ora, a prendersi cura del mondo e per capovolgere l’orologio del consumo infinito.

