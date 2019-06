Il popolo che non c’è

Ma è proprio vero che chi vive in questo paese, soprattutto se non se la passa troppo bene e non esita a manifestare la sua irritazione per come va il mondo, ha consegnato alla demagogia dei Salvini ogni speranza di poter vivere meglio? Una interessante ricerca prova a cercare indicatori per rispondere in modo realistico, mai scontato né superficiale a una domanda quanto mai urgente. E le prime risposte sembrano voler invitare a scavare ancora evitando le solite scorciatoie interpretative. L’indagine è stata raccolta in un bel libro, uscito con Ediesse, e intitolato “Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia”. Lo presentano venerdì 7 giugno a Roma alcuni nostri compagni di lungo corso

Il “popolo” italiano si è ridotto, come ci raccontano, a ottuso zerbino di una destra cinica e violenta? E’ razzista, apatico, incattivito? O semplicemente è sfruttato, ignorato e, nei fatti, sconosciuto? E’ la domanda non rinviabile che s’è posto un gruppo di attivisti, ricercatori e docenti universitari donne e uomini di diverse università italiane, che ha dato vita nel maggio 2017 al Cantiere delle idee: uno spazio in cui “produrre una conoscenza che sia utile anche per immaginare nuove forme, e nuovi temi, dell’azione politica progressista. La prima sfida del cantiere è stata quella di contribuire a disegnare un identikit realistico del “popolo” italiano, ed è contenuta nel volume “Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia”, a cura di Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli, Loris Caruso con la prefazione di Nadia Urbinati appena pubblicato dalla casa editrice Ediesse.

Come segnala Urbinati in apertura, la ricerca vuole mettere in discussione l’idea che alle classi popolari vada addossata la responsabilità principale del successo delle destre populiste negli Stati Uniti di Trump e nella Gran Bretagna della Brexit, dalla Francia dei Gilet gialli fino all’Italia di Salvini. E allora si va a Milano, Firenze, Roma e Cosenza, e in periferia: “luogo quasi mitico del disagio e del malcontento”, spiega Caruso, per capire quali siano, e come si formino, le rappresentazioni rispetto alle condizioni materiali di vita, alle strutture di potere nella società, alle relazioni di solidarietà e conflitto, alle aspettative rispetto alla politica. Gli intervistati sono donne e uomini con reddito basso o medio-basso, una situazione lavorativa precaria e/o poco qualificata, un titolo di studio non superiore al diploma, che vivono in case popolari o in aree limitrofe.

Che cosa raccontano? Che le emergenze italiane sono soprattutto la mancanza di lavoro, “legata a doppio filo a situazioni di precarietà, insicurezza economica e assenza di tutele minime”, spiegano i ricercatori. La crisi economica ne è la causa principale, che rende difficile avere un tetto sulla testa. L’altra questione percepita come critica è quella dell’immigrazione, “iperpresente a livello mediatico, ma raramente esperita come tale nella realtà”, sottolineano.

In Italia, secondo gli intervistati, non comanda la politica. Comanda chi ha il potere economico, i grandi imprenditori, le banche, l’alta finanza. La politica dipende da questi gruppi di potere e interesse; è “subalterna”, parola usata in diverse interviste. I politici dunque, secondo gli intervistati, non comandano e sono anzi a loro volta assoggettati a chi detiene il vero potere: ne eseguono gli interessi per mantenere la “poltrona”. Sono, secondo il “popolo”, privilegiati come gli “ultimi degli ultimi”, gli immigrati “in uno strano mix che identifica queste due categorie come accomunate dall’opposizione rispetto al “popolo”, dovuta alla possibilità di usufruire di benefit e servizi che al popolo sono negati”, rivela la ricerca.

La politica di professione, per lo più, è avvertita come inefficace e decadente. Per i politici si manifestano sentimenti di disprezzo e disgusto. Si accusano i partiti esistenti di somigliare troppo a imprese private. Il fatto di vedere i partiti solo in campagna elettorale, sentirli fare promesse e poi non vederli più è una delle accuse più generalizzate. Il popolo è manipolato, raggirato e usato. Una crisi di autorità che “colpisce soprattutto la sinistra – rivela ancora la ricerca – perché è la parte politica a cui si chiede di più in termini sia di differenziazione dalle altre che di capacità di difendere in modo disinteressato gli interessi collettivi”. La sinistra, però, stando alle interviste “è sostanzialmente assente dalla vita e dalla coscienza degli intervistati. Non c’è sul territorio e non c’è nella narrazione personale e collettiva. I termini usati in riferimento a quest’area politica sono: scomparsa, sbiadita, introvabile, compromessa, subalterna. Impressiona anche la mancanza di distinzioni all’interno della sinistra, che è sostanzialmente accomunata al PD”, sottolineano.

Il “popolo” però, a sorpresa, non rinuncia a voler “essere governato”, guidato. “C’è quasi un’invocazione al ritorno di una politica forte, forte anche in senso autoritativo, una voglia di autorità e di ordine”, emerge dalla ricerca. Esiste una domanda di partiti forti, presenti, concreti, che mantengono quello che promettono. Si chiede più Stato: più servizi, più efficienza istituzionale, più rispetto dei rispettivi diritti e doveri. “Le istituzioni devono proteggere da un sistema di relazioni sociali regredito alla forma dello stato di natura”. Il “popolo”, inoltre, solo in rari casi vuole partecipare alla vita delle forze politiche: vorrebbe che avessero un leader forte, vorrebbe votarle, vorrebbe che si capisse quello che dicono, e che poi lo facessero. Un quadro prevedibile ma spiazzante per quanto nitido, soprattutto scomodo.

A questo “popolo” serve una presenza ma non si può facilmente chiedergli militanza. A questo “popolo” servono parole, ma nuove, oppure no. Servono parole chiare, e poi fatti. Necessariamente “buone” azioni? Proprio no: il “popolo” chiede fatti che rassicurino, che cambino la vita quotidiana o almeno che diamo una indicazione concreta per farlo. Perché siano “buoni” ci va una volontà politica specifica, e più determinata di prima. Per ricucire le idee, trovare le parole, proporre la azioni, sollecitare le braccia per farle, stringersi e accompagnarsi. Astenersi perditempo e soggetti gravemente afflitti da coazione a ripetere.