Il Lago Bullicante della socialità

In questi giorni, a Roma, si sta producendo un danno ambientale irreparabile: l’abbattimento di centinaia di alberi, da parte del faccendiere Pulcini, all’interno della fabbrica ex Snia Viscosa, abbandonata da cinquant’anni a un incredibile e spontaneo risorgere naturale. Oggi, questo angolo di paradiso divenuto da un anno monumento naturale, è di nuovo in gravissimo pericolo. L’unicità dell’area, il suo carattere di luogo neghentropico, ovvero generatore di ordine complesso, impongono lo stop immediato dell’aggressione ambientale di questi giorni. La trentennale lotta degli abitanti a tutela dell’area, a due passi dal centro di Roma, riprende domani con un Primo Maggio di lotta. L’appuntamento è alle 15 a via di Portonaccio 230

Foto di Riccardo Troisi per comune info

Inatteso giunge al presente ciò che lo trasformerà. Inatteso ciò che ci costringe ad uscire dalla banalità del quotidiano. Inatteso il desiderio di comprendere il cambiamento spinge tutto e tutti a cambiare. Inatteso il rischio, inattesa la forza e l’intelligenza sodale che genera: l’inatteso ci libera dall’aspettativa del probabile che mortifica e imprigiona il Possibile. Rigenera la vita, il pensarla, apre lo sguardo al futuro, convoca al movimento, ad affrontare l’ignoto con curiosità, desiderio, amore. Così, inatteso, il Lago ha convocato la Selva, questa si è messa in cammino, le Api e Noialtri tutti con lei… (frammento, autore ignoto XXI sec.)

Il Lago Bullicante, dove comprendere la natura del cambiamento al tempo del cambiamento climatico.

Per un futuro Possibile ma non Probabile

Il futuro, che nella modernità veniva prospettato su basi ideologiche e deterministiche, viene nella contemporaneità ipotizzato e di conseguenza pianificato attraverso l’elaborazione algoritmica di big data raccolti spiando il presente in ogni suo aspetto. Una enorme quantità di dati comportamentali sulla cui base si sviluppano calcoli probabilistici secondo un metodo tecnologico ritenuto oggi scientifico. Metodo che risulta però fallace, soprattutto perché incapace di cogliere i grandi cambiamenti che giungono appunto inattesi, come il Lago Bulicante. Cambiamenti sopraggiunti nella realtà dalla sfera del possibile ma non del probabile, non potendo le tecniche statistiche e proiettive calcolare l’intero spettro del possibile ma solo il ridotto, benché ampissimo, spettro del probabile. Un metodo con cui predire con efficacia ciò che è legittimo aspettarci ma non – appunto – ciò che non lo è.

È proprio l’Inatteso, possibile ma non probabile, ciò che nella realtà può produrre un grande cambiamento nella percezione comune del presente, soprattutto in una epoca storica così incerta come la nostra, generando, già solo per questo, spontaneamente uno shock percettivo nel modo di guardare al presente e di conseguenza di immaginare il futuro.

Un Lago Inatteso

“dopo l’evento Antropocene, bisogna pensare all’avvento del Negantropocene, e pensarlo come la transvalutazione del divenire in avvenire”

(Bernard Stiegler La Società Automatica. Meltemi 2019)

Il Lago, quando nel 1992 è apparso dal nulla, ha costituito un Evento Inatteso, generato dalla rottura di una falda acquifera durante la costruzione abusiva di un centro commerciale, un cantiere nascosto dalle alte mura della dismessa fabbrica della Snia Viscosa si è trasformato in evento catastrofico, di grande evidenza, l’allagamento dell’intero quartiere, quando le acque si sono calmate, nel segreto della fabbrica era nato un lago, in cui troneggiava uno scheletro di cemento.

Spontaneamente, sulle rovine della antica fabbrica e attorno alle moderne rovine di cemento di un tentativo speculativo, ha iniziato a generarsi un mondo.

Quella del lago è oggi una struttura aperta, neghentropica e in divenire, che sta generando complessità e biodiversità: è fonte di una imponente dinamica spontanea di rinaturalizzazione del territorio. Un evento che ha scardinato l’ordine dato delle cose, un piccolo “Big Bang”, un accidente, un “Clinamen”, una inclinazione, come avrebbe detto Lucrezio, che ha generato un mondo nuovo, ancora in pieno divenire.

I Romani, come molti popoli antichi, erano ben consapevoli che la nascita e l’evoluzione della vita è frutto del caso e dell’errore che irrompe nelle regolarità dei sistemi, ripetitivi e chiusi, e li spinge eccezionalmente, per questo è considerato sacro, a generare nuovi mondi.

La vicenda del Lago, come una leva, può permetterci di ribaltare un mondo di convinzioni e comportamenti consolidati e farci accedere ad un mondo possibile. Un mondo in cui tornare ad imparare dalla natura, dalla sua imprevedibilità creatrice, dai nostri errori, dalle conseguenze altrettanto imprevedibili. Un mondo in cui re-imparare ad abitare, adattandoci ai suoi cambiamenti, tornando ad essere parte consapevole e creativa del suo stesso divenire naturale. Un mondo in cui passare da una cultura del dominio sulla natura alla idea ecologica di co-evoluzione con essa.

Un progetto neghentropico

Quella determinata dal lago è una deriva evolutiva che genera la rottura di un equilibrio divenuto ormai insostenibile, producendo una inversione naturale di tendenza dove invece di aumentare entropia e disordine, viene generata diversità e complessità: neghentropia. Neghentropia, ovvero l’apparire spontaneo di forme generative di ordine complesso, il contrario dell’entropia, tendenza naturale al disordine propria di tutti i sistemi fisici e biologici chiusi.

Il Lago è nato da una circostanza straordinaria che ha innescato un processo neghentropico di rigenerazione ecologica del sito dagli esiti fin qui prodigiosi sul piano ecosistemico. Un evento che, per “simpatia”, ha innescato una interazione tra il processo biologico e il processo sociale di presa di coscienza e autorganizzazione, tutela e consapevolezza ecologica che ha portato il quartiere e il Forum Territoriale del Parco delle Energie a garantire fin qui la vitalità ecologica del lago in assenza di strumenti riconosciuti di tutela, impedendo che un tale evento spontaneo di rigenerazione ambientale venisse cancellato prima che la città tutta potesse prendere coscienza del carattere epocale dell’evento. Una interazione tra biologico e sociale, una “Co-evoluzione” tra il Lago e la comunità umana che esso ha generato che costituisce uno degli aspetti straordinari di questa vicenda.

Il Lago Bullicante ci insegna che l’Antropocene, ovvero l’era geologica che viviamo, così definita dalla permanenza e diffusione delle tracce dell’azione umana sull’ambiente naturale, non segna solo l’epoca geologica dell’inquinamento umano, della metabolizzazione naturale dei rifiuti, dell’effetto serra e quindi l’era del dominio violento e idiota dell’umano sul pianeta, ma anche l’era in cui una rinnovata imprevedibilità creatrice della natura intenta a generare un mondo nuovo di cui l’uomo non ha più il controllo e il dominio, un mondo che ci spinge a reinventarci, non tanto a restare umani, ma a diventare di meglio, a co evolvere con il Pianeta, a riprendere posizione all’interno del divenire naturale e, direbbero gli antichi romani, sacro delle cose, riconoscendone l’imprevedibilità e agendo di conseguenza per non restare esclusi da questo sforzo creativo, che se non ci comprende rischia, come oggi si inizia a capire, di estinguerci.

Istituzioni, Arte, Scienza e Società Civile

L’inattesa apparizione del Lago convoca tutti ad un riposizionamento dei ruoli e delle posizioni consolidate, ci impone di ripensare il nostro rapporto col mondo affinché possiamo comprenderne il divenire e così facendo trasmutarlo in un possibile avvenire per l’umanità.

Impone un incontro, confronto e scambio tra arte e scienza, tra teoria e prassi, tra speculazione ed esperienza, incontro a riformulare, strumenti e metodi di comprensione, riconoscimento, tutela e progetto del Lago Bullicante e del Parco delle Energie, epicentro strategico di un ben più ampio disegno di rigenerazione naturale di Roma Est.

Un percorso complesso che non può limitarsi a discutere e determinare solo i contenuti del progetto ma che deve far emergere le criticità insite negli attuali sistemi di progetto, gestione e tutela di questo inedito e fondamentale ambiente emergente, quello del selvatico urbano, rigeneratore spontaneo di una inedita naturalità proprio in quei luoghi più offesi e compromessi dall’azione umana. Un percorso che deve anche ridiscutere modalità di accessibilità e fruizione da parte del pubblico e gli strumenti di intervento e manutenzione alla luce della specificità e della dinamicità propria dell’ecosistema lago e del processo neghentropico a cui ha dato vita.

Si tratta di dar vita ad una progettazione continua di cui il lago è il principale soggetto attuatore e non l’oggetto di una progettazione standard. Una progettazione informata dall’evoluzione del sistema ecologico a cui il lago ha dato vita e in grado di garantire al meglio l’evolvere dell’evento lago e del processo neghentropico che ha attivato, trasformando questo divenire inatteso e creativo in un possibile avvenire per la città e il mondo.

Oggi questo patrimonio unico di relazioni naturali e umane è in grave pericolo.

L’appello del Forum Territoriale Parco delle Energie alla Città e al Mondo:

Primo Maggio di lotta in difesa del Lago Bullicante

Da giorni centinaia di abitanti e attivisti intervengono in prima persona per fermare le ruspe distruttrici nell’area dell’ex Snia Viscosa. Ormai da settimane denunciamo che l’ecosistema cresciuto a ridosso del Monumento Naturale sta subendo danni di carattere irreparabile. Le ruspe del costruttore Pulcini hanno sradicato gran parte della vegetazione presente nell’ex area industriale e distrutto habitat protetti, luogo di nidificazione e rifugio per diverse specie di fauna selvatica tutelata.

In questi giorni abbiamo documentato l’abbattimento di decine di alberi, e la distruzioni di nidi di varie specie, ma nessun organo istituzionale e le autorità competenti sono state in grado di fermare le operazioni di disboscamento in una zona di pregio ambientale, malgrado l’area è sotto vincolo paesaggistico, nonostante ci si trova dentro il periodo di riproduzione nel quale sono vietate potature e sfalci. Non abbiamo potuto più aspettare. Le ruspe vanno fermate, lo facciamo noi.

Il nostro obiettivo è stato quello di difendere la biodiversità intorno al Lago Bullicante con gli stessi mezzi che in trent’anni di lotta hanno permesso a questo ecosistema di svilupparsi ed essere riconosciuto Monumento Naturale, per essere vissuto e aperto a tutta la città. Un patrimonio ambientale in fase di sviluppo che va salvaguardato, anche come soluzione concreta in questa città per contrastare i cambiamenti climatici in atto, un bene necessario alla salute e al benessere della collettività.

Dopo l’azione di interposizione i motori si sono spenti, sono intervenuti i CC, il Commissariato e il Comando dei Vigili, è emerso che non c’è nessuna autorizzazione per le operazioni sul verde.

Questo è il momento dove la coscienza ecologica diventa azione diretta. Ancora una volta il lago, con le specie che lo popolano, ha bisogno di una forza sociale che gli si stringa attorno e ancora una volta lo difenda. Facciamo appello all’intera cittadinanza affinché partecipi a questo abbraccio collettivo del lago e dimostri con noi, il 1° maggio dalle ore 15, che non siamo più disposti a tollerare crimini contro l’ecosistema. Ci ritroveremo al Lago Bullicante per un pomeriggio di lotta a difesa del lago e contro le ruspe di chi imperterrito continua a distruggere un ecosistema unico sperando di concludere prima che la giustizia riesca a fermarlo. Dobbiamo essere in tanti e tante, sapendo che entriamo in un luogo dove la natura si sta riprendendo il suo spazio e ci sono molte specie in riproduzione. Comprenderlo e rispettarlo fa parte della consapevolezza necessaria per difenderlo.

Fermarlo subito! Poi queste le parole d’ordine alle quali dare una soluzione definitiva nei prossimi mesi:

– A Roma Capitale e alla sindaca Virginia Raggi chiediamo di procedere d’urgenza con l’esproprio per pubblica utilità.

– A Roma Natura di esprimersi formalmente in merito all’ampliamento della tutela ambientale. Alla Regione Lazio e a Nicola Zingaretti di istituire il Monumento Naturale su tutta l’area dell’ex Snia.

– Al Demanio dello Stato di riconoscere e acquisire definitivamente, senza più ostracismi, il Lago come bene idrico, per tutelarne in maniera prioritaria le acque e le sponde fino a 300 metri.

Solo così sarà possibile salvare davvero il patrimonio ambientale, storico e culturale dell’area.

Il Forum del Parco delle Energie invita tutte le realtà sociali, i movimenti ecologici, la comunità scientifica, ad aderire, partecipare e a raggiungere insieme questi obiettivi.