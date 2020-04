Il dispotismo del profitto

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato la ripresa dei lavori in cinquantacinque cantieri, tra cui quelli della linea metropolitana M4 (opera progettata quindici anni fa, prevista per Expo e tuttora a lavori in corso) dove già duecento operai sono tornati, sotto la pressione di costruttori e immobiliari. Contestualmente il governo annuncia nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri la riapertura di molte attività lavorative, tra cui fabbriche, già da martedì 14 aprile.

La pressione congiunta di Confcommercio a Milano e delle Confindustrie di Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna ha dunque portato a questo risultato: le zone del paese che rappresentano il 45 per cento del PIL nazionale e i due terzi dell’export italiano, dove più estesi sono il tessuto manifatturiero e i luoghi di lavoro ad alta concentrazione di persone e dove maggiore è stata anche la mortalità.

Mentre nella bergamasca si è aperto un fascicolo per “epidemia colposa” a seguito delle evidenze ormai acclarate della mala gestione del focolaio dell’ospedale di Alzano Lombardo e una commissione d’inchiesta indaga su omissioni e silenzi riguardo i decessi del Pio Albergo Trivulzio, voci di corridoio della procura milanese riportano l’interesse degli inquirenti per la mancata zona rossa anche a Milano e provincia.

Nel Nord del paese si concentra il 90 per cento dei decessi totali registrati per Covid-19. Il 60 per cento nella sola Lombardia. Inoltre dall’incrocio dati Istat e del network SiSMG facente capo alla Regione Lazio, emerge che l’aumento della mortalità nel ricco Nord sia stata più 47 per cento (Centro-Sud più 8 per cento) nel periodo 1 gennaio – 21 marzo 2020 rispetto alla media del 2015-19. Numeri e inchieste che rivelano molto circa l’inaffidabilità della classe dirigente e imprenditoriale locale e nazionale a proposito delle garanzie su una “fase-2” che tuteli lavoratori e territori dalla recrudescenza del contagio.

Off topic è un laboratorio di studenti, lavoratori, pendolari, stagisti e avventurieri urbani che si ostinano a descrivere e riscrivere le trasformazioni di Milano.