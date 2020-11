Covid, bambini e pifferai magici

Le scuole vuote non riducono il rischio di contagio, ma aumentano le disparità sociali e culturali. Diversi studi, naturalmente ignorati in Italia, dimostrano come le decisioni prese sulla base di sole considerazioni a breve termine potrebbero non essere le migliori per ridurre al minimo il carico sulla salute pubblica a lungo termine

Ricordate tutti sicuramente la storia del Pifferaio di Hamelin che, grazie al suono del suo flauto incantato, ipnotizzò tutti i bambini della città e li condusse con sé lontano, svuotando le case, le botteghe, le scuole. Il dibattito di questi giorni sulle scuole, se siano o no un luogo di contagio e se sia meglio lasciarle aperte o chiuderle, sembra sinistramente ambientato nella città della fiaba, dove tutti i bambini possono sparire dalla nostra vita al suono di un flauto.

Chi sta sostenendo la chiusura delle scuole non tiene infatti conto di una domanda tanto banale quanto inevitabile: dove passeranno il tempo – sottratto alla didattica – gli otto milioni (!) di scolari se non possono andare a scuola? Con i genitori, più precisamente con le mamme che lavorano in settori chiave quali supermercati e ospedali, che invece di combattere il virus in corsia con le loro professionalità insostituibili si occuperanno di pranzo, cena e didattica a distanza (1) (1a)? O con il nonno, così magari potranno aiutarlo a non dimenticare la pillola quotidiana per il cuore malato?

In questi giorni i media hanno dato ampio spazio a uno studio pubblicato su The Lancet che stima una diminuzione dei casi con la chiusura delle scuole, riportandone le conclusioni acriticamente e senza mettere in risalto i numerosi limiti di questo studio, riconosciuti invece dagli stessi autori.

Innanzitutto, la metodologia utilizzata per stimare R (che, ricordiamo, è il numero che indica la trasmissibilità di una malattia infettiva), è soggetta a margini di errore che potrebbero inficiare i risultati dell’analisi, perché l’adeguamento per i ritardi nelle segnalazioni è stato effettuato solo a livello globale e non specifico per ciascun paese a causa della scarsità di dati disponibili. In altre parole, questo mette in dubbio la concomitanza temporale tra l’apertura delle scuole e l’incremento del fattore R, che sta alla base delle conclusioni sul ruolo delle scuole nell’aumento della trasmissione a livello comunitario.

Gli autori inoltre avvertono che la loro analisi si basa sui provvedimenti politici volti a limitare il contagio e non sull’effettivo comportamento della popolazione, cosa che potrebbe a sua volta influenzare i risultati.

A questo si aggiunge che i vari provvedimenti si susseguono uno dopo l’altro e a distanza ravvicinata, il che impedisce di valutare correttamente l’effetto a lungo termine di ciascun provvedimento. Gli effetti dei provvedimenti sulla trasmissione della malattia si aggregano, rendendo impossibile distinguere l’effetto di ciascuna misura sulla trasmissione della malattia all’interno della comunità.

In altre parole, se più provvedimenti vengono presi insieme (ad esempio chiusura delle scuole, coprifuoco, divieto di eventi pubblici) non è possibile capire l’effetto di una singola misura sull’andamento dell’epidemia.

Un ulteriore motivo di cautela menzionato dagli autori è legato al fatto che queste correlazioni non implicano necessariamente un rapporto causale. Non è detto, cioè, che la coincidenza temporale tra i provvedimenti politici e il livello di trasmissione comunitaria implichi anche che la variazione di R sia stata causata dai provvedimenti politici. Altri fattori potrebbero essere stati determinanti o aver concorso a influenzare il livello di trasmissione comunitaria.

Va notato, infine, che lo studio mette insieme dati provenienti da moltissimi paesi, incluso il continente africano, e quindi non è detto che i risultati siano direttamente confrontabili con quello che accade nei paesi europei (2).

I media nazionali non hanno invece nemmeno accennato ad altri studi, pubblicati in riviste altrettanto prestigiose, i cui risultati vanno invece nella direzione opposta. I risultati ottenuti con i modelli dell’Imperial College pubblicati su BMJ, per esempio, stimano un aumento di migliaia di morti a causa della chiusura delle scuole (3). Mark Woolhouse, professore di epidemiologia delle malattie infettive all’Università di Edimburgo, ha commentando lo studio pubblicato su BMJ sottolineando che sebbene il modello sia irrealistico, e pertanto i risultati non vadano intesi come una vera e propria previsione, esso aiuta a chiarire alcuni aspetti del dibattito sulle misure contenitive e i livelli di immunità di vari strati della popolazione. Le strategie per diminuire il numero dei nuovi positivi (su cui i governi sono attualmente concentrati) sono diverse dalle strategie per ridurre al minimo il numero dei decessi, e anzi possono essere in contrasto tra loro. Questo perché il tasso di mortalità è particolarmente sensibile alle misure messe in atto per proteggere gli anziani e i vulnerabili. In conclusione, secondo Woolhouse, la lezione chiave che si dovrebbe trarre da questo studio è l’avvertimento che le decisioni prese sulla base di sole considerazioni a breve termine potrebbero non essere le migliori per ridurre al minimo il carico sulla salute pubblica a lungo termine (4).

Diversi studi dimostrano come alla riapertura delle scuole in diversi paesi non sia seguito un aumento del numero dei contagi (5).

Uno studio importante, pubblicato su Nature pochi giorni fa, mostra che non c’è stato un aumento significativo della diffusione del virus con l’apertura delle scuole in Italia (6). A quattro settimane dalla riapertura delle scuole nel nostro paese sono stati registrati 1.212 focolai su 65.000 istituti. Nel 93 per cemto dei casi, poi, solo un alunno è stato infettato a scuola. Un’indagine, condotta da Antonella Viola, Guido Poli ed Enrico Bucci per il Patto Trasversale per la Scienza, conferma che l’apertura delle scuole in Italia non ha creato un aumento dei casi (7).

Secondo gli scienziati, i dati considerati non supportano l’ipotesi che il ruolo delle scuole sia un “moltiplicatore” di infezioni. La probabilità di infezione in una scuola, cioè, non è significativamente diversa da quella della società nel suo complesso.

Altrettanto dimenticato nel dibattito pubblico è il punto di vista di bambini e ragazzi e le considerazioni dei danni che subiscono (o subirebbero) per l’allontanamento dal mondo scolastico. Daniele Novara ha giustamente commentato che “i bambini sono sempre gli ultimi”, denunciando la perdita della loro rilevanza sociale e che di fatto bambini e ragazzi sembrano essere esclusi dal senso di appartenenza della società e vengono trattati solo come un problema privato (inteso come “non pubblico”) dei genitori. “Abbiamo una classe politica e amministrativa che investe sulle rotonde e non mette soldi sull’infanzia: vuol dire palesemente non rendersi conto delle priorità per il futuro” (8).

Non dobbiamo dimenticare che la chiusura delle scuole rischia di determinare pesanti ricadute sul fronte delle disuguaglianze sociali per le difficoltà di accesso alle tecniche di didattica a distanza, come ha ben sottolineato il Direttore Generale dell’Unesco Audrey Azoulay (“Never before have we witnessed educational disruption on such a scale”) (9). La chiusura delle scuole determina anche interruzione dell’attività motoria, dell’interazione sociale ed ha inevitabili ripercussioni sul benessere psicologico di bambini e adolescenti (10, 11). Sono stati lanciati allarmi a più voci sul rischio obesità (12, 13) e dipendenza da device (13, 13 a), sul venire meno di una rete di protezione da situazioni di abuso intrafamiliare (14), sul rischio che bambini e adolescenti manifestino problematiche psicopatologiche (11, 15, 16) come conseguenza delle misure che hanno portato alla chiusura delle scuole.

Sulla base dell’esperienza della didattica online nei Paesi Bassi, un recente studio ha rilevato che i progressi degli studenti sono stati inferiori di circa un quinto rispetto a quello che avrebbero imparato nel corso di un anno scolastico in presenza. Gli autori dello studio Per Engzell, Arun Frey e Mark Verhagen affermano che i risultati sono “disastrosi”: se in media l’apprendimento si è ridotto di circa il 20 per cento, l’impatto è stato ancora più grave per alcune categorie di studenti. Secondo il dottor Engzell, i danni sono particolarmente concentrati tra gli alunni provenienti da famiglie con genitori senza istruzione universitaria. Per loro, la riduzione dell’apprendimento è stata peggiore di circa il 50 per cento rispetto agli altri (17).

Insomma, nel dibattito pubblico di questi giorni il vero protagonista è il Pifferaio, che magicamente a uno schioccare di dita suonerà la sua melodia e libererà la nostra società da tutti i bambini, permettendo così finalmente di risolvere il problema di chiudere le scuole e allo stesso tempo tenere i genitori al lavoro e i nonni al sicuro.

Alessandra Basso, Valentina Flamini, Maddalena Loy, Federica Galli e Sara Gandini

