Tratta da unsplash.com

Rilanciamo questo appello di Caserta solidale, straordinaria esperienza nata durante il primo lockdown da un appello appello del Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta a cui hanno aderito cittadini, associazioni e parrocchie. “Emergenza bombole di ossigeno: se l’hai finita e non hai la possibilità di restituirla, contatta i volontari di Caserta solidale! Verremo noi a ritirarla… Chiamaci al centralino solidale: 379 1918190”. Insomma, c’è sempre più bisogno in queste ore di bombole di ossigeno in Campania per far fronte all’emergenza sanitaria. Diverse farmacie e dottori, a Caserta e in altre località della regione, stanno sollecitando i propri pazienti a restituire le bombole vuote quanto prima.

I farmacisti sono allo stremo: non riuscire ad esaudire le richieste di ossigeno è una mortificazione umana, prima ancora che professionale, ha spiegato in un appello Federfarma Napoli. Intanto, come segnalato da diversi media, sono numerosi i malati – non solo di Covid – che da Caserta e Napoli nell’ultima settimana si sono riversati nel basso Lazio in cerca di cure, spesso arrivando in auto con la bombola d’ossigeno.