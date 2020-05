Didattiche e vicinanza

Una conversazione con un gruppo di insegnanti della Lombardia in questo momento è un microcosmo molto più utile di qualsiasi commissione per l’innovazione della didattica e la formazione. La didattica online come zattera, come spinta a cercare nuove fonti e presentazioni, come occasione per collaborare con altri insegnanti approfittando anche della riduzione di riunioni e procedure burocratiche, perfino come spazio di intimità condivisa (perché bambine e bambini entrano nelle case dei loro insegnanti e viceversa), sono passaggi da ricordare. Consapevoli, prima di tutto, che il web appiattisce le emozioni, così importanti per bambini e bambine. Forse tanti ripensano ora a quanto il gruppo classe sia una straordinaria palestra di cittadinanza, luogo di incontri e conflitti da gestire, contenitore di possibilità che vanno ben oltre l’apprendimento dei contenuti

Un mio amico storico, un insegnante, uno di quelli che ha abbandonato solo da qualche mese e con molta riluttanza il cellullare Nokia indistruttibile che sì e no ci mandavi gli sms, mi ha invitato a un incontro del tutto informale con qualche collega di scuola primaria, per discutere di scuola e dell’essere scuola di questi tempi. Mi ha invitato mandandomi un link su una delle piattaforme di cui ormai sentiamo parlare ogni giorno, i più specializzati tra noi gestendo incontri anche su più di una. Gli ho detto che volentieri avrei partecipato, ma che non c’era bisogno di scatenare questo putiferio per indurlo a utilizzare le nuove tecnologie (!). Mi sono così trovata ad ascoltare le voci e le storie di una decina di insegnanti, tutti in Lombardia, e a rappresentarmi attraverso le loro vive testimonianze il mondo scolastico mutato dalla didattica online, mondo virtuale ospitato in una dimensione reale che chiamarla pandemonio le si fa un complimento, in cui siamo stati coinvolti, nostro malgrado. Ecco alcune riflessioni dopo quell’incontro.

Il mondo virtuale della didattica a distanza è stata come una zattera in mezzo alla tempesta, fornendo comunque un appiglio innanzitutto alla deriva di sregolatezza che poteva comportare il non aver alcun impegno “fisso” nella vita dei bambini e delle bambine, che si sono trovati scaraventati dalla giornata di stile impiegatizio – tra scuola, doposcuola, allenamenti, danza, seconda lingua, corso di musica, catechismo, ecc. – al tempo lento e sospeso della vita tutta casalinga, che poteva essere senza un preciso inizio e senza una precisa fine. La didattica online, da questo punto di vista, nella maggior parte dei casi, ha offerto la possibilità di mobilitare energie cognitive per l’apprendimento, tenendo i bambini e le bambine aggrappati al mondo dei pensieri e dei ragionamenti, invece che scivolare senza sostegni nel tumulto delle emozioni disorganizzate, sulle quali paura e rabbia forse avrebbero fatto da padrone.

Gli insegnanti, con il loro sforzo di presenza nella distanza – o forse meglio dire, quelli che si sono impegnati a proporre presenza sebbene con strumenti diversi -, hanno funzionato come una “base sicura”, sono stati un punto di riferimento ancora più significativo perché unico, al di là dei familiari. La loro figura si è stagliata meglio dallo sfondo dei tanti adulti di riferimento a cui bambini e bambine erano abituati quando andavano a fare sport, a fare danza, a fare musica, a fare inglese…

Per questi motivi, come direbbero i romagnoli, piutost che nient, l’è mei piutost. Per fortuna c’è stata questa possibilità, che in emergenza ha contenuto i danni che poteva causare la perdita totale di riferimenti certi, di orari, di impegni, di ritualità, di scambio, di ascolto, per quanto la riformulazione a distanza dei processi di insegnamento in presenza possa essere stata frettolosa e sgangherata. Con il maestro Franco Lorenzoni, diciamo allora che si tratta di didattica di emergenza, invece che di didattica a distanza, così da isolarne nitidamente i confini, soprattutto da un punto di vista temporale.

Tra le opportunità offerte agli insegnanti dalla didattica d’emergenza, c’è questo approdo all’uso di nuove tecnologie, in modo forzato, ma per lo più stimolato dalla profonda motivazione costituita dal desiderio di continuare a “insegnare”, nonostante tutto. Tutti gli insegnanti connessi nella chiacchierata hanno raccontato della spinta a cercare nuove fonti, altri documenti, presentazioni, tutorial, per animare le lezioni. E questo costituisce un vantaggio, se prima non erano abituati e si fidavano di più di poter trasmettere il sapere nelle lezioni frontali, tutto presente e contenuto solo all’interno delle loro mappe mentali.

È stato detto che la collaborazione tra insegnanti è ripresa in modo più operoso e produttivo, innanzitutto per la riduzione di riunioni e procedure burocratiche, per lo più già svuotate di senso, che l’emergenza ha fatto comparire in tutta la loro inessenzialità. Sono infatti in larga parte saltate, mentre gli insegnanti hanno continuato a insegnare, tranne che in pochissimi casi. Una delle cose da ricordare, una volta che si approderà alla riapertura delle scuole, perché l’esperienza maturata in questo periodo non vada persa, ridando valore al tempo scuola come interazione degli insegnanti con i bambini e le bambine e alla preparazione di quella interazione, sollevandoli da inutili riunioni fiume e dalla compilazione di decine di carte e documenti, per lo più ripetitivi e senza molta ricaduta sulla qualità dell’insegnamento.

C’è stato scambio di materiali, messa in comune di presentazioni, suggerimento di siti e di tutorial, perché l’aula virtuale degli insegnanti si è espansa, varcando il confine del muro che fisicamente divide, e diventando un’unica base di dati a cui attingere, imitandosi. Imitare è il verbo che è stato usato e, per una volta in campo scolastico, l’ho sentito dire con un significato positivo, perché l’imitazione è spesso bandita dalla scuola, anche quando i bimbi sono molto piccoli e l’imitazione è un eccezionale e quasi unico modo di accedere a nuovi apprendimenti e alla co-costruzione della conoscenza.

Forse anche la sensazione di essere attaccati da un nemico comune ha permesso a questi insegnanti la ricompattazione collaborativa, ma è pur sempre un punto di partenza che, se bene utilizzato, potrebbe essere consolidato e divenire una delle opportunità sviluppate in seguito alla crisi sanitaria.

Qualcuno ha sottolineato come nelle interazioni online si è dovuto misurare con la necessità di divenire essenziale nelle proprie comunicazioni, raccontando dello sforzo di soppesare e di scegliere ogni singolo vocabolo. Anche questa è un’arte da mettere da parte, per ricordarsi di non inondare i bambini e le bambine di un profluvio di parole, in cui spesso essi si perdono e perdono i significati principali, i passaggi importanti, la logica della concatenazione nelle lezioni in aula.

A fronte della distanza fisicamente intesa, qualcuno sottolinea il paradosso dell’intimità che si è condivisa, perché in modo del tutto inusuale, bambine e bambini sono entrati nelle case dei loro insegnanti, il cui tavolo nella sala da pranzo è divenuta la cattedra, la cui cucina il laboratorio di scienze, il cui tappeto del salotto buono la palestra. Ma anche gli insegnanti sono entrati nelle case dei loro alunni, che hanno spesso voluto mostrare la propria cameretta, i muffin o la pizza fatta in casa con i genitori, gli animali domestici, i giocattoli preferiti, il fratellino o la sorellina. E in queste interazioni a tonalità emotiva, molto affetto è girato scambievolmente, nonostante la freddezza del mezzo.

I bambini e le bambine appaiono improvvisamente cresciuti, dicono gli insegnanti, come se fossero maturati in breve tempo, e anche i rapporti con i genitori in generale sono stati più collaborativi. Le riunioni, di solito deserte, si sono affollate di presenza e di voglia di confrontarsi. Forse gioca un ruolo il desiderio di sentirsi compatti nei confronti di un comune nemico, anche in questo caso. O, forse, l’opportunità di eliminare i tempi morti degli spostamenti e delle attese, tipici delle riunioni in presenza, ha favorito la possibilità anche a chi di solito non partecipa, di essere presente. Una delle cose da ricordare come buona pratica, anche questa, alla ripresa.

Emerge negli scambi, come la liberazione da un enorme peso, la circostanza del tutto particolare della didattica online, che azzera il dinamismo sociale della classe, sgombrando il campo all’insegnante dal dover intervenire sui litigi tra bambini, sui conflitti connessi all’appropriazione di oggetti o di spazi, sul bisogno di accaparrarsi l’attenzione, sul movimento indesiderato, sul poco rispetto delle regole. La necessità di tenere insieme la classe come un gruppo sociale è praticamente cancellata nella interazione a distanza, e questo agevola, nella testimonianza di questi insegnanti, la possibilità di dedicarsi all’apprendimento focalizzandosi meglio sui contenuti.

Ed è a questo punto che sono subentrati commenti di altro genere. La classe, che appare appiattita sullo schermo dell’insegnante, si appiattisce anche nella mancanza di fisicità e di prospettiva emotiva, che sostiene ogni singolo comportamento umano. Una delle partecipanti racconta di una bambina che ha perso il padre in seguito al contagio, in soli tre giorni. Si è ritenuto inappropriato avviare una discussione insieme ai compagni e alle compagne nell’incontro online, non sapendo in quale momento della situazione quotidiana si sarebbe aperta una “falla” emotiva, non conoscendo chi poi avrebbe potuto prendersi cura, una volta spento il monitor, delle preoccupazioni, delle ansie, delle tristezze, dei dolori a cui si sarebbe dato accesso. In situazioni simili, perché accade che si rimanga orfani anche al di là della pandemia, è forte il sostegno che arriva dal gruppo classe – dicono i docenti -, con i bambini e le bambine che si avvicinano, si abbracciano, forniscono consolazione ma anche distrazione e divertimento, perché ai bambini basta poco per entrare nella dimensione del gioco, dello scherzo, della interazione chiassosa così potentemente utile per la scarica emotiva.

Compaiono via via i volti e le storie dei singoli, che nelle narrazioni generalizzanti è impossibile cogliere: c’è il bambino con entrambi i genitori ricoverati, la bimba malata oncologica che ha dovuto sospendere tutte le cure a cui è affidata – come a un filo di ragnatela – la sua stessa vita, l’alunno con i genitori che si stanno separando e quello che proviene da un’altra cultura, per cui la madre non può parlare al telefono se l’insegnante è un uomo e quindi bisogna aspettare il rientro del padre, ma il padre lavora e quindi salta la possibilità di connettersi in modo guidato.

Mentre sento questi insegnanti che parlano, penso in quale, tra i tanti frangenti in cui la vita prende le forme quotidiane, si trovano i milioni di bambini di fronte agli schermi della didattica d’emergenza. Penso allo sforzo dei docenti, come quelli che sto ascoltando, di essere presenti comunque, di far vedere un filmato, di allestire un esperimento, di lasciare un compito possibile, di prendersi cura nonostante l’appiattimento emotivo determinato dalla bidimensionalità dello schermo.

E intanto nella discussione emerge più chiaramente la straordinaria funzione sociale del gruppo dei pari. Quello che poco prima era stato citato come un alleggerimento nell’esercizio della docenza, che nella didattica online può maggiormente puntare alle dimensioni cognitive dell’apprendimento, mostra la voragine della mancanza forse più determinante: la classe come gruppo sociale perde di valore, in tutti i possibili sensi un cui essa può essere utilizzata, come palestra di allenamento alla cittadinanza, come luogo degli incontri e degli scontri, come contenitore infinitamente prezioso di possibilità che vanno ben oltre l’apprendimento dei contenuti.

Via via appare più nitidamente quello che non è possibile con la didattica d’emergenza e si illumina il valore istituzionale più importante e la finalità più radicale della scuola dell’obbligo italiana, che consiste nel far acquisire a tutti gli studenti e le studentesse le conoscenze necessarie per potere in futuro, concretamente esercitare i propri diritti di cittadino e di cittadina. Un altro tassello di consapevolezza di cui far tesoro, alla ripresa, perché ci si ricordi che la scuola non è una sequenza di lezioni di tipo enciclopedico, ma il sostegno a quell’apprendistato civico che dovrebbe sfociare nella coscienza di essere parte di una comunità, che ha una storia alle proprie spalle e un futuro da scrivere insieme.

Paola Nicolini è docente di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione all’Università di Macerata.