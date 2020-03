Contenere il virus

Ci chiedono di aiutare la diffusione di queste norme, su come contenere la diffusione del Coronavirus, scritte in Korakanè e Romanì

COMUNICATO SU NORME PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS in Korakanè

Traduzione di Elisabetta Sulejmanovic:

1. Nate dara,acen rahati,te ceren gavà kai hi pisime katè telè.

2. Hi amen emergenza ande kai pelà pe citavi italia, goleke nascti gian bi lileko andar e stanura te na aven proglemura …te iklen trobì te avdltumene iek lil cai mors pissin kai gia te soke gian…sciai iklem samo pa0le spesa,te radin,te palo sastipe.

3. te dukaiatumen acen ande tu mare stanura,muden te tumarò kucni docturi NATE GIAN ANDE BONLIZA.

4.samo se te avitatumen e iag nai but catarè 37, 5 te o hass muden te ka zeleni broiura: Refione saedegna 800311377 N zeleno 1500

5. Palo docturi psichico zeleno broio sardegna3791663230,800197500

6. Nate aveltumen nisavo poslo e nardoha ,katar aver stanura,al te avila nesavonnarodo andsr aver foro ande Sardegna mors te tovenpe 14 give corcorre ando cer te mora muden e milizia.Ministero palo sastipe. 1. Halaven tu mare và. 2.nate aveltumen poslo e narodoha kai hi nasvale pe plucia ,il.brohitis 3.na den e và, nate sagrisavon. 4. Acen dural metra katar o narodo. 5. Den cih te hassan pe hartiaki farzula il pe tu marè bai pascio dumò. 6.nate pien andr isto boza il isto ciascia. 7. Nate istaren tumare iaka,nak mui tu mare vastenza. 8. Uciaren tumarò mui te o nak cana hassan. 9. Nate pien lecuri tu mare scioreha te na diatumen o docturi. 10. Halaven e varekinaha te e paieha il alcohol e atanuri,te avel sa cisto. 11. Toven pe tu maro mui e mascarine te hitumen boluri,ili kana diken pe tumaro narodo nasvalo.

RICEVUTO DA ASCE SARDEGNA ( *email protetta con javascript* )

NORME PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS in Romanì

O zakono kai s akana’ sbog o corona virus

1.Na daran, na aven bunime’ ai keren so penel o zakono

2.Sbog e bari ‘ emergenza kai s ande sasti Italia nastil manus te inkliel sar manti moram te inklielpe mai zhxa ai te inklielpe bi kancesko astarel o zakono.Te inklielpe anda ker trebul iek lil kai trebul te perghiolpe ( sciail te inklielpe anda ker samo te avena opasno nasvale ‘, bukiake ieli te inklien te kinen hamaske)

3.Te ducalatumen kanc moram te bescien kere ai te javintume ka tumaro ‘doktoro, te na jan ande bonliza.

4.Samo te avelatumen jag opral le 37:5 stepeniz ai hasamos te javintumen e cacala’ brojiur regione Sardegna kas sles kodola sintomur o brojio le ministerosko:1500

5. Co darai but ai manghel te janel te razumil mai but te javilpe po brojo regione Sardegna 3791663230 ieli 800197500 te javintume ni pokhinghiol

6.Na pascion pascial manus kai aresen pa aver riga’,te aresle’ manus de zhxa vriama pe Sardegna trebun te bescien corchoro Ande peske kera ai te javinpe te motompe. So motol o zakono kai toghia’ o ministeri 1.Te halaghionpe mai butivar le Vas 2.Te na pasciolpe but pascial manus kai boluin catar infekzie purdimaske 3.Na zaghrlintume ai na dentume vas kanikasa 4.Kana inklien te kinen hamaske ieli te jan ande apateka inkerghion dur iek avrestar makar iek metari 5.kana chasan tontumenghe o vas angla mui ni e palma ieli ton salverà 6.Na xamin tumare flasce ieli le paxur 7.Na diron le jaka, o nak ieli o mui le vastenza 8.Vusciaraven o mui ai o nak kana hasan 9.Na pen draba’ ieli antibiotikur te na ramosarghia’ o doktoro 10.Ciston alcolosa ieli clorosa ta te disinfetain 11.Potrebin le mascherine samo te ghndina che sn nasvale ‘ ieli te ajiutina nasvalen.