Caro Boris, basta con il carbone

Climate Science, Awareness and Solutions

475 Riverside Dr. Ste 401-0

New York, NY 10115

The RT Hon Boris Johnson MP, Prime Minister

10 Downing Street

Londo SW1A 2AA, United Kingdom

Febbraio 3, 2021

Spett.le Primo Ministro Johnson,

Le scrivo nove mesi prima dell’apertura della COP 26 in cui tanto è in gioco per le giovani generazioni della Gran Bretagna e per tutte le comunità che stanno soffrendo per e devastazioni dovute alle emergenze climatiche ed ecologiche, come: l’incremento delle malattie, le siccità, gli incendi e le inondazioni derivanti dagli eventi recentemente indotti dal clima. Se non intervenissero leader politici coraggiosi per iniziare un nuovo percorso per il nostro pianeta, le previsioni derivate dalle tendenze in atto sono ancora più gravi.

Primo Ministro, i giovani sono stufi e lo sono per giusti motivi. Chiedono ai loro leader politici di seguire le indicazioni date dalla scienza sul clima per intraprendere le azioni necessarie per preservare e restaurare un clima in salute. Se questa COP si svolgerà come quelle che l’hanno preceduta, con tante parole di conforto e ambizioni inespresse, i giovani si sentiranno, a ragione, oltraggiati.

Nel guidare il Regno Unito, come ospite della COP, Lei ha la possibilità di cambiare il corso della nostra traiettoria climatica. In tal modo il Regno Unito, e anche Lei, avrete un riconoscimento storico a questo riguardo. In caso contrario, le conseguenze sarebbero di rimanere al “sempre come al solito” (Business-as-usual) e Lei sarà vilipeso nelle strade di Glasgow, di Londra e nel mondo intero.

Quest’ultima situazione, ovvero ignominia e umiliazione, sarebbe probabile se si continuasse con la pianificazione dell’apertura di una nuova miniera di carbone in Cumbria e si continuasse a investire i fondi pubblici britannici in progetti oltreoceano sui combustibili fossili, in disprezzo al futuro dei giovani e della natura.

Il percorso opposto non è semplice ma, attraverso la Sua leadership, potrà essere reso verosimile. Lei, con perspicacia e coraggio, potrebbe provvedere alle azioni necessarie per cambiare percorso rispetto a quello intrapreso sinora, In tal modo, guadagnerebbe un posto speciale nella storia e, insieme con esso, la gratitudine delle giovani generazioni.

Le indicazioni da seguire, derivanti dalla scienza sul clima, sono chiare, non proibitive e incontestabili all’interno del gruppo degli esperti. E’ possibile spiegare al pubblico quello che va fatto e insieme persuadere anche il suo Parlamento. Il grande ostacolo da superare – dove altri hanno fallito – è quello imposto dagli interessi particolari di tipo finanziario che hanno corrotto i nostri governi e danneggiato il nostro pianeta.

Qualche informazione di base per rendere più chiare le indicazioni della scienza del clima. Recentemente – (11) nel rivedere i progressi della Gran Bretagna nella riduzione delle emissione derivanti dai combustibili fossili – ho notato che le emissioni nazionali sono declinate del 30 per cento nel periodo che parte dal 1997 (anno del protocollo di Kyoto) fino al 2019. Gli Stati Uniti, nello stesso periodo, hanno ottenuto una riduzione del 7 per cento (vedi Fig 1). Il Regno Unito merita delle congratulazioni. (12)

Tali progressi fanno ben figurare la vostra democrazia parlamentare. Io e mia moglie siamo fortunati a essere stati testimoni degli sforzi dei cittadini britannici, e dei loro leader politici, durante gli ultimi due decenni in cui questo progresso è stato compiuto. (13) E’ nostra fervente speranza che la GB continui a mantenere tale leadership e a influenzare l’intero pianeta.