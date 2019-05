Er monno l’aregge Iddio, la croce l’areggo io, diceva sospirando la città stremata. Poi, daje e daje, la velocità dell’incubo subì una brusca accelerazione. La premonizione apocalittica che incombeva su Roma da decenni finì per avverarsi. La Città Eterna era diventata un organismo in putrefazione, dove la crisi e l’epidemia avevano avuto il sopravvento. “Exit Roma”, il nuovo romanzo distopico di Enzo Scandurra, racconta il volto più spietato della capitale. Il ritratto in prospettiva di un futuro che l’ossessione speculativa, l’inerzia servile e corrotta della politica, la ferocia dei fautori della faida tra ultimi e penultimi e, last but not least, il grande circo mediatico disegnano già oggi. Giorno dopo giorno, con cura dei dettagli e pazienza certosina. Martedì alle 18 a Scup ne parliamo con Enzo, Paolo Berdini ed Emiliano Ilardi

di Redazione Comune

“Davide rimase per molto tempo a osservare quel paesaggio terrificante di fango e detriti. L’aria si era fatta irrespirabile, perché la massa fangosa aveva innalzato la temperatura circostante, già a un livello record per quell’estate. A tratti si staccavano parti di fango che scivolavano lentamente nell’alveo del fiume. Un battello era stato letteralmente sollevato dalla massa fangosa e ora era sospeso a un’altezza che sfiorava i tetti delle case più basse situate su lungotevere Tor di Nona. Era morbosamente affascinato da quello spettacolo e quasi dimenticò che avrebbe dovuto fare a piedi l’intera strada di ritorno. Molte persone erano affacciate alla balaustra del ponte, si sporgevano nel vuoto e guardavano terrorizzate quel che rimaneva del fiume. Un signore anziano dall’aspetto elegante si avvicinò e disse ad alta voce. “È giunta l’ora dell’Apocalisse” (…).

Se l’utopia, come insegna Eduardo Galeano, serve a farci camminare, la distopia, che è il suo contrario, può servire a fermare la corsa dissennata verso il baratro, verso la catastrofe che conduce una città, nei secoli considerata eterna, a uno stato di devastazione primitiva con conseguente decimazione della sua popolazione. “Exit Roma”, l’ultimo romanzo di Enzo Scandurra – docente di urbanistica per quarant’anni a Roma, scrittore, studioso militante della città e delle sue storie, collaboratore del manifesto, di molte riviste e di Comune-info fin dal suo esordio – è un romanzo distopico, uscito in questi giorni per Castelvecchi, che è ambientato in un futuro che esaspera, nella sua forma letteraria, la visione prospettica che la città offre per molti versi già oggi.

Nella città di Davide, il protagonista del romanzo di Scandurra, la premonizione apocalittica che da tempo incombe su Roma si è infine avverata, la Città Eterna è un organismo in putrefazione. Il centro abbandonato alla barbarie offre uno scenario desolante popolato di cani randagi e altri animali in fuga che si aggirano in cerca di cibo, di carovane che vagano cantando l’Apocalisse di Giovanni e di bande che si fronteggiano per sopravvivere. Eppure gira voce che da qualche parte in città esista una comunità rinata che, praticando una forma di comunismo primitivo, ha trovato una nuova speranza…

Martedì 14 maggio alle 18

Exit Roma

a Scup, Sportculturapopolare, in via della Stazione Tuscolana 84.

Insieme ad Enzo Scandurra, partecipano:

Emiliano Ilardi, docente di sociologia dei processi culturali ed educativi e critico della storia nella fiction contemporanea

Paolo Berdini, urbanista, saggista, ex assessore del Comune di Roma

Marco Calabria, giornalista di Comune-info

A seguire:

Taverna Comunale con la cucina popolare autogestita di Scup

Si prega vivamente di prenotare la cena entro lunedì pomeriggio scrivendo a info@comune-info.net