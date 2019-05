di Salvatore (Turi) Palidda*

Il nostro 1° Maggio non ha nulla a che fare con quello di cui parlano “loro”!

Quest’anno forse più degli anni scorsi in occasione del 1° Maggio tutti si sono scatenati a vomitare i loro discorsi che vanno dal retorico trito e ritrito, ai pianti sul mondo del lavoro che non c’è più, sino a quelli che suonano come insulti esaltando le grandi “conquiste” grazie alle stupefacenti trasformazioni del lavoro negli ultimi decenni. Fanno accezione alcuni compagni che non smettono di resistere come Franca Caffa (si veda la sua lettera dal fronte del lavoro qui).

Sindacati, ovviamente, partiti, media, destra, ex-sinistra e pretendenti “sinistra della sinistra” e, non poteva mancare il papa, tutti a pietire o affondare il coltello nella piaga o ancora a dire magari fra le righe “eh beh ragazzi, questo è il capitalismo del terzo millennio; se sarete bravi vi sarà data la chance di avere qualcosa sennò ciccia!”.

Ma ciò che è più perfido è che alla fine della fiera tutti i discorsi producono un unico risultato: occultare i fatti e le responsabilità che hanno portato i lavoratori di oggi a essere meno tutelati o ridotti a condizioni di lavoro e di vita che ricordano il XIX secolo. Che cos’è che ha provocato questo? Di chi è la responsabilità? Vediamo sinteticamente per punti che risposta dare a queste domande.

1) La storia è purtroppo piena di periodi di guerre ai lavoratori (spesso camuffate come guerre al banditismo, alla sovversione anarchica, socialista e comunista, alle classi pericolose “selvagge” che sono contro il progresso ecc). L’ultima guerra ai lavoratori è cominciata proprio dopo le grandi conquiste delle lotte studentesche, operaie e popolari degli anni ’68-72. Dopo queste lotte il padronato cominciò a ribaltare in particolare la conquista della rappresentanza operaia nei consigli d’amministrazione delle aziende pubbliche e para-pubbliche e in parte anche in quelle private: sta lì l’inizio della deriva verso la cogestione collusa con gli interessi del padronato. Da allora i rappresentanti dei sindacati sono stati anche nei consigli direttivi e CdA del CNEL, delle fondazioni delle banche e poi anche delle multinazionali. E voilà che il padronato ha ottenuto con facilità il consenso sindacale alle scelte imposta dalla “rivoluzione liberista” che comincia appunto negli anni Settanta e si sviluppa sempre più velocemente nei decenni successivi. Una rivoluzione che è innanzitutto tecnologica e finanziaria e che permette sia le speculazioni finanziarie totalmente staccate dall’andamento della produzione, sia la robotizzazione e lo smantellamento delle grandi e medie unità produttive puntando sulle delocalizzazioni a corta e poi a lunga distanza. Uno smantellamento che ovviamente colpisce innanzitutto i lavoratori, cioè la loro aggregazione (e densità dinamica) quindi il loro potere contrattuale mettendoli anche con le spalle al muro con la minaccia della disoccupazione. In altre parole il padronato e i gruppi finanziari hanno approfittato della rivoluzione tecnologica per prendersi la grande rivincita rispetto alle conquiste dei lavoratori negli anni precedenti.

2) Cosa hanno fatto i sindacati difronte a questo sconvolgente smantellamento dell’assetto della società industriale e in particolare delle posizioni del proletariato industriale? Nella maggioranza dei casi hanno cogestito lo smantellamento, limitandosi a negoziare pre-pensionamenti. Liquidazioni, cassa integrazione. Ma non hanno mai chiesto una legge di controllo dello smantellamento, delle delocalizzazioni e neanche del gioco delle lavorazioni nei paesi “terzi” in piena violazione delle norme comunitarie e neppure dei paradisi fiscali ben noti sin dagli anni Ottanta. Tutte i grandi marchi (a cominciare da Benetton) hanno realizzato giganteschi profitti grazie a questa violazione delle norme comunitarie che vietano la produzione di merci “finite” e già con etichetta nei luoghi fuori dogana e anche in zone doganali ma mai sono stati condannati per questo e nessun sindacato ha chiesto una legge e una commissione d’inchiesta, nonostante quasi tutti i segretari generali dei sindacati siano diventati a turno deputati europei. E dei paradisi fiscali nessuno ha chiesto una commissione d’inchiesta e una effettiva repressione pur essendo noti sin da quando cominciano le delocalizzazioni (tramite conti in Svizzera e nella decina di paradisi fiscali resi noti solo negli ultimi anni). Eppure il risultato di questa “storia” è che gli stessi sindacati sono stati ultra laminati al punto da ridursi a un peso sociale e politico poco rilevante. Allora cosa ci hanno guadagnato a cogestire quello che il padronato voleva? In realtà quelli chi ci hanno guadagnato è appunto l’élite operaia corrotta nei meandri dei Consigli d’Amministrazione: questa corruzione aveva appunto lo scopo di ridurre al minimo se non a zero i sindacati. E così di fronte allo smantellamento negli anni scorsi si è assistito a scene da XIX secolo: operai che minacciano di suicidarsi o si suicidano, cioè invocano pietà come nel XIX secolo diceva la canzone “noi anderemo a Roma a gridare al Papa e al re che la miseria c’è”.

Oggi il papa sciorina discorsi e anche l’enciclica che vogliono invocare giustizia sociale e la salvezza dal rischio di catastrofe planetaria dell’ecosistema. Ma cosa ha fatto la chiesa non solo nei due millenni da quando esiste ma anche recentemente e anche hic et nunc? Non partecipa alla produzione dei profitti? Non gode di privilegi pagati dai contribuenti?

Infine la deriva dell’ex-sinistra e dei vertici sindacali ci ha portato all’attuale congiuntura che appare veramente la più inquietante della storia dell’umanità. Lo spettro del XXI° s. è che la sovrappopolazione sommata al riscaldamento climatico provocherebbe anche sempre più migrazioni disperate. I dominanti stanno reagendo cercando di crearsi spazi sicuri e sperando di scappare anche su navette spaziali mentre alcuni militari entusiasti per le promesse della neo-ingegneria puntano alle guerre climatiche per provocare alcuni genocidi e la morte di qualche miliardo di umani. Ovviamente come sempre i disastri e le catastrofi colpiscono soprattutto la popolazione meno abbiente e i dominanti dei paesi ricchi aizzano i lavoratori dei paesi ricchi contro i popoli dei paesi terzi e quindi contro i migranti (questo è il lavoro dei Trump e dei Salvini). Si aizza così a dare consenso a tutto ciò che si riassume nello scopo di lasciar morire la popolazione “in eccesso” o classificata come indesiderabile.

Purtroppo non è mai esistita una effettiva costruzione dell’unità dei lavoratori su scala mondiale come auspicavano gli artefici del 1° Maggio e dell’internazionale delle lotte dei lavoratori. E tutta la storia dell’umanità è storia di sconfitte delle lotte dei dominati, storia di massacri e genocidi. Ma, l’istinto stesso di sopravvivenza e la violenza del potere provocano sempre resistenza (salvo quando le persone sono totalmente schiacciate al punto da non avere né la forza, né la capacità di capire e reagire, come nel caso degli internati nei campi della Shoa). Perciò le resistenze si riprodurranno sempre ed è probabile che avranno tendenza a diventare sempre più violente così come sarà sempre più devastatore il crimine contro l’umanità provocato dalle lobby e dai dominanti di ogni paese. In queste resistenze è anche probabile che la modalità black bloc sarà generalizzata, cioè comune e spontanea per la maggioranza dei partecipanti con anche il ricorso alle armi da fuoco da parte dei manifestanti e non da parte di gruppetti. Questa rischia di essere la reazione alla violenza dei dominanti.

Se i sindacati vogliono esistere ancora dovrebbero rompere con il passato colluso con il liberismo e rappresentare effettivamente tutti i lavoratori e la lotta contro la minaccia di tanatopolitica.

*Docente di sociologia presso l’Università di Genova, autore di numerose pubblicazioni. Tra i suoi ultimi libri Sociologia e antisociologia (libreriauniversitaria.it).