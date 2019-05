“Noi due siamo come due carciofi, Lina.

Ogni mondo che abbiamo attraversato

è una foglia avvinghiata alle altre

senza nessuna dolcezza,

attorno a un cuore pieno di spine”

Migrante per sempre è il nuovo romanzo (edito da Baldini + Castoldi) di Chiara Ingrao, ispirato a una storia vera: dall’Italia degli emigranti a quella dei migranti, cinquant’anni nella vita di Lina, bambina in Sicilia, ragazza in Germania, donna a Roma. Un libro che si apre con i passi nella notte di un uomo mentre varca clendestinamente la frontiera di Ventimiglia: è il padre di Lina.

Un storia di difficoltà e spaesamenti, ma anche di amicizia e d’amore, di ostinata volontà di creare un proprio spazio nel mondo. Un libro prezioso sull’impossibilità di appartenere completamente a un solo luogo e un solo punto di vista.

Al libro è dedicata questa video-intervista:

