Cosa possiamo fare qui e ora contro il riscaldamento globale? Possiamo vivere come facciamo attualmente senza combustibili fossili? Parte da queste domande una lettera-appello di alcuni ricercatori francesi – segnalata da Salvatore Palidda – che sta facendo il giro della rete per accompagnare la mobilitazione mondiale cominciata a metà marzo. Secondo i ricercatori si tratta di creare connessioni tra conoscenze disperse per cambiare in profondità le modalità dell’attuale funzionamento socio-economico. Si tratta, ad esempio, di “accettare l’intermittenza e cioè il fatto che non avremmo energia a volontà ogni giorno”, di “riflettere su ciò che è il lusso e ciò che è il bisogno”, di contribuire a costruire subito una società ugualitaria, di rifiutare l’idea di quelli che “sono in alto” per i quali la sobrietà fa rima con tristezza, “perché per loro la felicità è avere uno yacht…”. “Quello che accadrà all’umanità nei prossimi anni… – si legge in questa lettera preziosa – non è ancora scritto: la risposta dipende da noi oggi perché stiamo vivendo un momento unico nella storia… Siamo la prima generazione a subire gli effetti dei cambiamenti climatici e l’ultima a poterli limitare a livelli ancora tollerabili per il benessere dei nostri discendenti. Forse il 15 marzo 2019 è iniziato l’anno uno… ”



Premessa

“Una valida utopia contro la catastrofe” potrebbe essere il titolo appropriato a questa lettera-appello di ricercatori francesi di diverse discipline per l’impegno critico in ecologia politica in occasione della mobilitazione mondiale cominciata a metà marzo. Un testo che merita attenzione perché contrappone la valida argomentazione di un’utopia di scelte radicali alla crescita del sistema economico, sociale e politico liberista, mostrando appunto come queste scelte sono di fatto illusorie. Il lettore capirà che in qualche punto gli autori sembrano peccare di ingenuità, ma il loro contributo è senz’altro lodevole. Su questi temi si vedano fra altri gli articoli pubblicati su effimera.org e il libroResistenze ai disastri sanitari ambientali ed economici nel Mediterraneo.

La lettera è una traduzione dal francese del testo pubblicato sul sito Atelier d’Écologie Politique e ripreso anche da lundimatin#185, il 2 aprile 2019

Salvatore Palidda

_________________________

Il nostro modo di vita attuale è compatibile con la lotta contro il riscaldamento climatico?

Il merito della catastrofe annunciata riguardante il riscaldamento globale è di rendere inevitabilmente politica la questione del nostro ambiente e dei nostri modi di vita. Mentre la tradizione accademica europea e mondiale vuole che solo le scienze sociali si occupino di dibattiti di società, sempre più ricercatori nelle cosiddette scienze dure se ne stanno interessando.

Questo testo è scritto da diversi ricercatori che partecipano all’Atelier d’écologique politique, una comunità multidisciplinare di scientifici che lavorano o riflettono sui molteplici aspetti relativi agli sconvolgimenti ecologici. L’obiettivo è di creare connessioni tra conoscenze disperse e di riflettere a come condividerle con l’intera società, per lavorare con essa al fine di riorientare il nostro percorso cambiando in profondità le modalità dell’attuale funzionamento socio-economico.

Astronomi, fisici, archeologi, storici e ricercatori delle scienze cognitive dicono senza giri di parole: il sogno di un’umanità di immortali “serviti e curati da robot, bevendo cognac in auto autonome dotate di aria condizionata, mentre si deliziano a ricordare il loro l’ultimo viaggio sulla navetta spaziale” non si realizzerà (questi aspetti sono stati descritti da reportages di Evan Osnos, e anche qui Billionaire bunkers: How the 1% are preparing for the apocalyse). Al contrario, proponiamo di riprendere da zero e di “cominciare una nuova era rifiutando le tecnologie che ci portano più isolamento che libertà, immaginando nuovi modi di produrre, nuovi modi di prendere le decisioni che ci riguardano e nuovi modi di comunicare, viaggiare, curarci, morire, festeggiare, lavorare e imparare”.

Questi giorni di forte mobilitazione dimostrano che la lotta contro il riscaldamento globale e la catastrofe ecologica in corso è diventata una preoccupazione importante per molti di noi. Non possiamo che rallegrarci. Qualche tempo fa, un altro evento ci aveva reso felici: fu l’inizio del movimento Extinction Rebellion, nato in Inghilterra e iniziato pochi giorni fa in Francia. Perché questo movimento ci sembra interessante? Perché la loro prima affermazione, ancor prima di parlare di anidride carbonica, è “una comunicazione onesta sull’argomento”. La richiesta di verità su questo movimento ci sembra molto importante e ci mostra due cose. La prima è che, per ora, questo dovere di verità non è riempito da parte del governo, e, francamente, non è riempito da molte persone, tra cui alcuni nella comunità scientifica. Il secondo è prendere atto del fatto che avere una buona valutazione della situazione attuale è un preambolo necessario prima di qualsiasi richiesta concreta. Analizzare la situazione richiede di fare ricorso a molte discipline, ed è proprio questo uno degli obiettivi del nostro Atelier d’écologique politique di riunire, all’interno dello stesso gruppo, diverse discipline come specialisti agronomia, storia, fisica, sociologia, biologia, economia, astrofisica o climatologia, e riflettere insieme sul disastro ecologico in atto. Quindi, per partecipare a questo dovere di verità, noi membri di Atecopol siamo stati il ​​14 e il 15 marzo con gli studenti delle nostre istituzioni di istruzione superiore per discutere della situazione. La mattina del 15, abbiamo mobilitato la nostra comunità, i ricercatori e i professori di istruzione superiore, per dibattere del posizionamento della nostra professione di fronte al riscaldamento globale. E siamo stati il ​​15 pomeriggio a fianco dei giovani che interpella tutti.

La constatazione

Ecco alcune analisi che proponiamo. La prima è la risposta a una domanda molto semplice, che molti di voi probabilmente si sono già posti: il nostro attuale modo di vita è compatibile con la lotta contro il riscaldamento globale? O, in altre parole, possiamo vivere come facciamo attualmente senza combustibili fossili? La domanda è semplice ma la risposta è complicata. Per fare ciò, è necessario dedicare molto tempo alla lettura dei rapporti del GIEC, leggere articoli scientifici, documentarsi sulle energie rinnovabili e riflettere. Alla fine, la risposta è relativamente semplice: è NO. Ciò che rende le cose molto difficili è l’intermittenza delle energie rinnovabili e il fatto che esse sono estremamente diluite, quindi richiedono una notevole copertura di zone molto grandi e grandi infrastrutture che consumano tanti materiali per recuperare energia con tutte le conseguenze che si possono immaginare in termini di rifiuti minerali, perdita di biodiversità e artificializzazione del mondo. Ci sono tuttavia alcune possibilità. La prima, che non è così lontana dalla situazione attuale, è che stiamo sfruttando in modo oltraggioso il resto del mondo.

Esiste infatti una soluzione tecnologicamente possibile che consentirebbe ad una frangia ultra minoritaria del pianeta di continuare a vivere come noi oggi, a condizione di sfruttare lavoratori di altri paesi o del proprio paese e di negare agli altri l’accesso a questo stile di vita perché a lungo termine non sarebbe compatibile con il futuro del pianeta. Un Occidente che continuerebbe il suo modo di vivere e quindi mantiene il resto del mondo in povertà sarebbe tecnicamente possibile, ma probabilmente saremo tutti d’accordo nel dire che non sarebbe eticamente sostenibile. La seconda soluzione sarebbe l’uso massiccio del nucleare, in proporzioni tali da non essere seriamente previsto da alcun paese, che comunque si trova di fronte al rifiuto della maggioranza dei cittadini e che comunque potrebbe costituire solo una soluzione transitoria, a causa dell’esaurimento delle riserve di uranio. La terza soluzione è accettare l’intermittenza e cioè il fatto che non avremmo energia a volontà ogni giorno, e che in certi momenti del giorno o dell’anno avremmo poca o nessuna energia.

Ma alla fine, nello stato attuale delle nostre conoscenze, non ci sono soluzioni tecnologiche che permettano all’intero pianeta di avere il nostro attuale livello di comfort senza mettere a repentaglio il clima e la vita. E le persone che dicono il contrario sono confuse dall’ignoranza, hanno commesso errori di calcolo o mentono per altri interessi. Gli scienziati e gli ingegneri potrebbero essere utili per impostare un certo numero di cose desiderate dai cittadini e utili a lungo termine per l’umanità come l’agricoltura resiliente o un buon sistema di assistenza sanitaria. Ma questa non è l’orientamento dominante. Al contrario, stiamo assistendo a una filosofia molto diversa nell’ingegneria e nella ricerca scientifica, che hanno completamente incorporato un’idea illusoria e pericolosa della crescita infinita e del progresso tecnologico senza fine. La ricerca tecnologica si sta sviluppando sulla base del presupposto che domani l’energia sarà ancora molto abbondante, poco costosa e realizzeremo progetti faraonici. Eppure chi può seriamente credere che, mentre dovremmo sviluppare i mezzi per muoversi nel modo più ecologico possibile, lo sviluppo di veicoli autonomi pieno di sensori ed elettronica è una priorità? Chi sogna ancora di conquistare Marte quando non siamo in grado di prenderci cura del nostro pianeta? Chi ancora pensa che, mentre non è mai stato così necessario prendere in consegna il destino dell’umanità, dovremmo lasciare che la gestione di tutte le nostre azioni e oggetti quotidiani intorno a noi a intelligenze artificiali o algoritmi? E, infine, chi vuole ancora che gli esseri umani abbiano bisogno più che mai di ritrovare l’umiltà necessaria per la consapevolezza della finitezza del nostro pianeta, delle nostre risorse e delle nostre vite, e di vendere un sogno di onnipotenza e d’immortalità?

Quelli che vendono questo sogno senza dubbio immaginano che il loro futuro sarà quello di esseri umani immortali, serviti e curati da robot, che bevono cognac in auto autonome dotate di aria condizionata mentre ricordano con gioia il loro ultimo viaggio in navetta spaziale. Questa fantascienza potrebbe alla fine diventare realtà; ma, anche se si avverasse, sappiamo molto bene che potrebbe essere accessibile solo ad una ultra-minoranza mentre tutto il resto dell’umanità vivrebbe nella miseria, per rendere questo sogno possibile per pochi. Eppure è proprio questo progetto politico, che consiste nel voler salvaguardare il modo di vivere di un piccolo segmento della popolazione sfruttando il resto del mondo al lavoro, a livello nazionale e a livello mondiale. Ma ora è nostro dovere rifiutare sia la fantascienza che il progetto politico associato. Il nostro sogno potrebbe essere un sogno popolare, realistico e umile: la stragrande maggioranza degli abitanti della nostra Terra può continuare a nutrire, guarire, ridere e divertirsi, nei secoli a venire, senza dover partire dalla loro terra natale e senza che il nostro pianeta cada nel caos. E le navette spaziali, gli assistenti-robot e i veicoli autonomi non stanno in questo nostro sogno; al contrario, ne sono scacciati via.

Noi facciamo parte della minoranza favorita

Il problema in tutto ciò è che in tanti paesi molti sono già quasi miliardari immortali che bevono cognac in un veicolo dotato di aria condizionata sognando viaggi nelle navette spaziali. Possiamo comunicare istantaneamente con persone dall’altra parte del mondo, raggiungere l’Australia in meno di un giorno, mangiare carne e cibo da altri continenti quanto ne vogliamo e avere una speranza di la vita che mai l’umanità ha raggiunto. La classe medio alta – ma per quanto tempo ancora? – vive in grandi case ben riscaldate e con una piscina individuale. La sua auto è ovviamente equipaggiata con molti dispositivi elettronici e un GPS che necessita di inviare nuovi satelliti per poi comunicare ai navigatori d’auto o palmari e ai cellulari. Quando riceve i suoi amici durante il fine settimana, è tenuta a servire loro una buona porzione di salmone e gamberetti d’allevamento dal Madagascar, che contribuisce alla pesca eccessiva negli oceani e l’altro alla distruzione delle mangrovie dall’altra parte del mondo. Come dice Edgar Morin:

“La parola benessere è stata degradata identificandosi con il comfort materiale e la facilità tecnica della nostra civiltà. È il benessere di poltrone profonde, dei telecomandi, delle vacanze polinesiane e del denaro sempre disponibile”.

Quindi, se non riusciamo a preservare decentemente tutto ciò a lungo termine, rimane irrisolta una questione complessa: cosa vogliamo preservare da tutto il lusso che la civiltà del petrolio ci ha dato di conoscere, apprezzare e a volte ha reso indispensabile per la nostra semplice vita quotidiana o il nostro lavoro? Poiché condividiamo con l’Extinction Rebellion questa voglia di dire la verità, auspichiamo affinché tutti insieme si abbia una discussione onesta e franca su ciò che vogliamo veramente per noi stessi e per il resto dell’umanità presente e futura, alla luce di cosa è veramente possibile fare. Vogliamo massimizzare il nostro attuale benessere senza preoccuparci troppo del lungo periodo e dei nostri discendenti? Quale livello di disuguaglianza su scala locale, nazionale e mondiale siamo in grado di tollerare? Cosa vogliamo mantenere? La nostra aspettativa di vita? La nostra capacità di viaggiare lontano e velocemente? La società digitale? La dieta a base di carne? Ampi spazi abitativi riscaldati? Cibi esotici? Piscine individuali? Domande complesse perché sconvolgono il comfort che ci sembra aver conquistato dopo decenni di progresso. In ogni caso, sono ben lontane dalle domande falsamente ingenue a cui ci viene chiesto di rispondere da parte dei governanti (come nel Grand Débat che in Francia Macron cerca di fagocitare a seguito della lotta dei gilets gialli).

Prendiamo un solo un esempio, particolarmente importante per noi: quello del trasporto aereo. Nelle nostre professioni come ricercatori, siamo fortemente incoraggiati a viaggiare in aereo e alcuni di noi, come molte persone, lo prendono anche per le vacanze. Alcuni di noi hanno volontariamente smesso di viaggiare in aereo, ma siamo solo una minoranza. Eppure, al momento, non esiste alcun altro modo ragionevole per ridurre in modo significativo il peso del trasporto areo al riscaldamento globale, gli ingegneri confermeranno: non ci sarà alcun modo a medio termine. Ecco un dato: per permettere a ogni persona di fare un volo all’anno a lunga distanza, sarebbe necessario la coltura dell’agro-carburante in 16 province! Sì 16! Naturalmente, stiamo parlando di monocolture e tecniche agricole iper-intensive che a lungo andare esauriscono la terra e distruggono la biodiversità. Non possiamo permettercelo. O forse potremmo, per ottenere questo agro-carburante, perpetuare la catastrofe ecologica e umana in corso in Brasile, con la deforestazione dell’Amazzonia e l’espulsione delle popolazioni indigene? Perché? Per prendere l’aereo e vedere da soli le conseguenze disastrose del nostro sfruttamento del mondo? Per andare in isole di pseudo-autenticità mantenute artificialmente dalle agenzie di viaggio o da nativi per continuare a vendere il turismo a pochi privilegiati? È questo ciò che vogliamo? Per quanto riguarda gli elettro-combustibili, che richiederebbero meno spazio, su scala europea sarebbe necessario investire 1.500 miliardi di euro per coprire l’equivalente di due volte la Repubblica ceca (o quattro dipartimenti francesi per il solo consumo francese) con pannelli solari e turbine eoliche solo per il trasporto aereo, il tutto per ottenere un combustibile che sarebbe nel migliore dei casi quattro volte più costoso del cherosene e, nel caso improbabile, ridurrebbe solo di due punti il peso degli aereo nel riscaldamento globale [S. Schemme et al, Fuel 205 198-221 (2017)]. In altre parole gli aerei non stanno per smettere di volare a cherosene, mentre ora sarebbe necessario ridurne le emissioni. Volare è quindi un lusso che è incompatibile con il salvataggio del pianeta a lungo termine, ed è nostro dovere dirlo! E qualsiasi politica basata sulla nostra conoscenza scientifica dovrebbe arrivare alla conclusione che occorre seguire tre percorsi paralleli per il trasporto aereo: ridurre, ridurre e ridurre. E porsi la domanda sulla necessità vitale o meno di mantenere questa tecnologia. Qual è l’attuale visione politica per ciò che riguarda il trasporto aereo? In tutto il mondo sono previsti 1.500 nuovi aeroporti …

Ma il punto difficile, dobbiamo riconoscerlo, è che attualmente pochissime persone sono pronte a smettere di prendere un aereo, sia fra i giovani che fra i meno giovani. Per molti, la parola “viaggio” è diventata sinonimo di “volare in un altro continente”. Allo stesso modo, non immaginiamo più la vita senza Internet, eppure questa tecnologia è presente nella nostra vita quotidiana solo da venti anni. Per non parlare degli smartphone, che esistono solo da dieci anni, e tanti dicono: “Non posso immaginare la vita senza”. Il lusso tecnologico ha colonizzato la nostra immaginazione e siamo diventati incapaci di immaginare un’altra vita. Questo è il potere che hanno le forze che ci conducono verso una solo e stessa maniera di vedere le cose (la forza pervasiva della fagocitazione del discorso o della pubblicità dei dominanti, il rimbambimento di massa inconsapevole grassetto e NT).

Due proposte … per cominciare

Come siamo arrivati ​a ​questo? La società in cui viviamo ci incita a fare spese di lusso attraverso la pubblicità: questa cerca di invadere le nostre vite sino alle toilette dei bar e comunica con gli smartphone le pubblicità personalizzate, anche quando cerchiamo di camminare tranquillamente per strada. Più che mai, agli albori del disastro ecologico, rifiutare ciò che la società del super consumo eccessivo si aspetta da noi diventa un imperativo. Più che mai, dobbiamo riflettere su ciò che è il lusso e ciò che è il bisogno. Dobbiamo fare in modo che il lusso, riservato a una minoranza, scompaia, ma che l’intera popolazione possa soddisfare i propri bisogni primari. Dobbiamo quindi rimuovere innanzitutto tutti i marchingegni pubblicitari che fanno passare il lusso per bisogni di base. Il divieto totale della pubblicità è quindi la prima misura che proponiamo per la transizione ecologica, perché non ne se ne vede alcuna, diciamo nessuna ragione della sua esistenza per il bene della società. Si noti parliamo di pubblicità non di informazione. Le informazioni utili per i consumatori possono e devono rimanere nei luoghi in cui vi si accede volontariamente. La pubblicità, che consiste nell’imporre un incitamento perverso indesiderato a un consumo eccessivo, deve semplicemente scomparire dalle nostre vite.

Inoltre, più che mai, la società deve diventare ugualitaria, perché in un mondo in cui le risorse e l’energia saranno meccanicamente scarseggieranno, la disuguaglianza diventerà eticamente sempre più difficilmente tollerabile per i ceti agiati, e fisicamente sopportabile per quelli più poveri. Ci si risponderà che le disuguaglianze sociali sono insite alle società umane. Questa è una menzogna, comoda per giustificare il sequestro di ricchezza da parte dei dominanti. Ci sono molti esempi di società umane che hanno vissuto, a volte per millenni, in società egualitarie, senza potere e nessun rapporto di dominio, e dove le risorse erano condivise. L’accumulazione di ricchezza era svalutata socialmente e l’aiuto reciproco era la norma. Le disuguaglianze non sono intrinseche alla natura umana, sono il risultato di una cultura che abbiamo il dovere di mettere in discussione!

Come possiamo stabilire un vero e proprio sistema egualitario che soddisfi le esigenze di tutti e impedisca l’accumulo di lusso che spreca risorse preziose e il futuro del nostro pianeta? In alcuni progetti politici si parla spesso di moderazione dei salari o di tassazione dell’eredità. Queste misure sono interessanti ma insufficienti, perché sono presto trovate le modalità per aggirare le politiche di distribuzione a favore dell’accumulazione della ricchezza; basta guardare le statistiche che mostrano come la ricchezza di pochi aumenta sempre più mentre aumenta la diffusione della povertà. È necessario un progetto politico che semplicemente faccia perdere senso all’accumulazione della ricchezza. Quello che proponiamo qui è diverso: è il controllo sociale della natura della produzione. Il sistema capitalista si basa sulla proprietà privata e la libera impresa. Non mettiamo qui in discussione la libertà di impresa, ma mettiamo in discussione con forza la libertà di impresa che produce e vende “la qualunque”. Ciò che deve essere messo in vendita e disponibile per l’acquisto presso il cittadino deve soddisfare una serie di principi e dovrebbe essere valutato da apposite assemblee. Il primo di questi principi è che il prodotto deve sempre prendersi cura del pianeta, degli esseri umani e di tutti gli esseri viventi, sia nei suoi materiali, nel suo modo di produzione, che nella sua finalità (secondo la prospettiva olistica il mondo animale, vegetale e minerale è un unicum e l’ecosistema va protetto così come la tutela dell’insieme è la sola garanzia di tutela di ogni suo componente NT). Non si tratta solo di soddisfare alcuni standard, vediamo che non funziona: si tratta di passare a un modo di produzione con il permesso dei cittadini, tenendo conto di tutti gli aspetti della diffusione di un nuovo prodotto su tutta la società e nelle società future. Il secondo principio è che qualsiasi prodotto o servizio venduto al pubblico deve sempre poter essere acquistato dalla maggioranza della popolazione. In tal modo, l’accumulazione di ricchezza perderà senso poiché la ricchezza non sarà più utile (questo appare un po’ illusorio perché ignora i rapporti di forza … una proposta similmente illusoria è stata elaborata da Bruno Latour che nel suo libro Où atterrir del 2017 scrive che il superamento del conflitto destra-sinistra e locale-globale possa condurre all’adesione a una “comunità di terrestri” consapevoli di dover condividere e impegnarsi per preservare il suolo sul quale viviamo. In base a quale “miracolo” dominanti e dominati dovrebbero approdare insieme a un tale obiettivo? Vedi anche il libro Resistenze NT).

L’anno uno

In un momento in cui dobbiamo immaginare un nuovo futuro, un altro rapporto con la tecnologia, una nuova valutazione dei nostri bisogni, possiamo rivolgerci ai nostri predecessori, quelli che si sono rifiutati di sacrificare i loro sogni e il loro ambiente per conto del mondo, del progresso economico, a tutti coloro che avevano già anticipato, da duecento anni, il problema in cui ci troviamo ora! E questo, quando non c’era il riscaldamento globale. Iniziamo questa nuova era in modo rinfrescante, guardando il film Anno Uno o leggendo i fumetti. Questo film inizia con una decisione condivisa da tutta la popolazione per fermare la produzione industriale e il consumo di beni inutili e da una riflessione su ciò che è essenziale continuare a produrre per la felicità di tutti.

Il motto di questo film è “fermiamo tutto, riflettiamo, non è triste”. Mai questi tre slogan sono stati così attuali: “Fermiamo tutto” perché molte cose intorno a noi devono essere fermate, è indispensabile. “Si riflette” perché la situazione in cui ci troviamo è di un’incredibile complessità e non esiste una risposta semplice a una situazione complessa; “Non è triste”, perché quello che stiamo cercando è un nuovo modo di essere felici e di stare bene insieme, senza distruggere il vivente.

In nessun momento dovremmo lasciare che la gioia ci lasci, perché possiamo facilmente sbarazzarci di molte cose senza che la gioia ci lasci, al contrario: nuotare nei laghi e nei fiumi piuttosto che nella piscina di un amico, affittare una casa in campagna con trenta amici invece di andare a Bali, ritrovarsi in ​​un parco o in un bar piuttosto che zippare su facebook, dormire con un grosso maglione arancione Casimir invece di T-Shirt, bivaccare in montagna piuttosto che sciare, raccontare cazzate piuttosto che fare selfie, mangiare pere piuttosto che ananas, preparare birra nel suo salotto piuttosto che lavorare per Airbus, guidare a 70 all’ora con una vecchia 4L che canta invece che a 140 con un SUV e autoradio Bluetooth … il Nuovo Mondo che creeremo sarà tutt’altro che triste. Sono i nemici dei vivi che vogliono far credere che la sobrietà fa rima con tristezza perché per loro la felicità è avere uno yacht. Noi saremo felici, e non avremo uno yacht … e nessuno ne avrà, perché avremo deciso di non produrne più.

Quindi, come in Anno Uno, anche noi decidiamo di iniziare una nuova era rifiutando tecnologie che portano a più isolamento che alla libertà, immaginando nuovi modi di produrre, nuovi modi di prendere decisioni che ci riguardano e nuovi modi di comunicare, viaggiare, guarire, morire, festeggiare, lavorare e apprendere. Poiché l’attuale sistema politico ed economico, lo vediamo ogni giorno, è strutturalmente incapace di tener conto del lungo periodo e non è più in grado di riformarsi: si contenta di proteggersi e difendere i suoi servi, pregando che una rivoluzione non avvenga, murandosi col suo tesoro, un fucile in mano. Non è un problema di persone. Possiamo certamente essere in disaccordo con il signor Macron o Salvini, ma sono solo la rappresentazione emergente naturalmente delle norme e del nostro sistema. Quindi, se dobbiamo mettere fine a qualcosa, è al sistema attuale ancor più che alla presidenza Macron o al governo Salvini.

Quello che accadrà all’umanità nei prossimi anni e nei secoli che verranno non è ancora scritto: la risposta dipende da noi oggi perché stiamo vivendo un momento unico nella storia. Non si può dire meglio che dicendo che siamo la prima generazione a subire gli effetti dei cambiamenti climatici, e l’ultima a poterli limitare a livelli ancora tollerabili per il benessere dei nostri discendenti. Quindi forse il 15 marzo 2019 è iniziato l’anno uno. Il giorno in cui il giovane si è ribellato! Che il nuovo slancio che soffia oggi non si fermi mai e lunga vita al movimento del 15 marzo! (aggiungiamo: purtroppo come osserva qualche autore, il problema è che la stragrande maggioranza degli attuali viventi ignora i rischi di catastrofi sanitarie-ambientali ed economiche oppure pensa che tanto avverranno quando anche i figli non ci saranno più quindi escludono di doversi impegnare … NT)

____________________

