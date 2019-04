di Rosaria Gasparro*

Lo dice il nome con cui hanno scelto di chiamarsi nella chat, gli orfanelli, che hanno perduto o sono stati abbandonati da uno o da entrambi i genitori, scomparsi non perché morti ma evaporati come guida, come punti di riferimento autorevoli, orfani di maestri, orfani di princìpi, mancanti. Figure inesistenti o abolite dagli stessi figli che non ne riconoscono il valore, né tanto meno una qualche forma di potere.

Per ridere e per scherzare. Il gioco del male si carica così su whatsapp in una ricerca di con-senso alla mancanza di senso della propria e dell’altrui vita e scatta fuori balordo e violento su chi è marginale, quel nessuno irrilevante, il pazzo, che è fuori dalla normalità in cui ci si riconosce come bravi ragazzi, e che può essere il bersaglio facile da seviziare per sentirsi vivi e forti.

Antonio Cosimo Stano aveva un disturbo psichico, un disagio esistenziale. Lo hanno anche i ragazzi che lo hanno bullizzato per mesi forse per anni. Ma non lo sanno. Sono analfabeti emotivi, incapaci di sentire il dolore degli altri, di saper vivere il proprio vuoto, di dare dignità al valore intrinseco di ogni esistenza. Fa orrore la loro mancanza di un minimo di empatia, il trovare piacere nel fare del male, nel non sentirne il rimorso, nel non avvertire nessun senso di colpa. Occorre saper identificare e riconoscere le proprie emozioni per comprendere quelle degli altri, occorre lavorare su se stessi. Sono stati educati a farlo questi ragazzi “normali” dalle loro famiglie “perbene”, dai loro licei, dalle loro parrocchie, dalla loro città il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose?

L’incapacità a relazionarsi in modo sano con se stessi e con gli altri è un disturbo che riguarda tutti, come il non sentirsi coinvolti, responsabili del fallimento educativo, colpevoli di non aver fatto abbastanza per il rispetto delle vite degli altri. Chiediamoci come passano il tempo i ragazzi, cosa fanno, cosa pensano. Non riempiamoli di merci, di rumori, di consumi. Non compriamoli. Il benessere uccide la vita dell’anima e sogghigna al suo funerale, diceva il profeta. Non copriamo le loro mancanze, non giustifichiamoli quando fanno del male, non facciamoli vivere in un contesto di impunità permanente, facciamogli sentire sulla pelle il dolore che procurano, educhiamoli a dire “sono stato io, scusa, ho sbagliato”. Ad essere onesti e consapevoli s’impara. Facciamoli sentire meno straordinari e più responsabili, proviamo a vedere cosa c’è dietro la patina di apparente equilibrio, perché siamo tutti a rischio, c’è un Antonio nel nostro quartiere o dentro di noi, e ci sono, fuori o dentro di noi, ragazzi ‘perbene’ e ‘permale’ che non lo volevano morto ma lo tormentavano per passatempo.

Prestiamo attenzione, l’attenzione è la prima forma di cura.