Alla Marcia per il Clima e Contro le Grandi Opere Inutili c’erano parecchie decine di migliaia di persone che hanno dato voce ai tanti movimenti territoriali che si battono ogni giorno per dare una speranza alle loro comunità e a un’esistenza in piena armonia con la Madre Terra. C’era un’Italia bella e ribelle che si sta opponendo alle tante aggressioni prodotte da questo modello economico e dall’ideologia dello sviluppo che l’accompagna. Le immagini di una grande giornata nella nostra galleria fotografica

di Paolo Piacentini

Nel corteo di Roma per il clima e contro le grandi opere inutili si è respirata una bella atmosfera. Una manifestazione molto diversa dalle tante che il sabato precedente hanno portato, nelle strade di molte città italiane (e del mondo), altre decine e decine di migliaia di giovani che manifestavano per la prima volta. I giovani del global strike for future erano scesi in piazza spinti da una generale, comunque importantissima, forte preoccupazione per il futuro del nostro pianeta cresciuta negli ultimi mesi a partire dai famosi scioperi per il clima lanciati dalla piccola Greta.

Un’onda, quella dei più giovani, che ci riempie di speranza e che dovremo imparare a conoscere, anche verificandola alla prova di un prossimo futuro. Sarà molto interessante capire quanto di quella grande sensibilità generica riuscirà a trasformarsi in un vero movimento globale capace di incidere anche sulla realtà politico-istituzionale che nelle scelte concrete continua ad essere dentro il vecchio modello di sviluppo.

Sarà il tempo a farcelo capire, ed è giusto che siano quei giovani a costruire in modo autonomo e creativo le forme di lotta per provare a cambiare davvero un modello che corre verso l’autodistruzione.

Nel lungo e colorato serpentone del 23 marzo c’erano le centinaia di battaglie territoriali, iniziando dai NO TAV, che negli ultimi decenni hanno saputo trasformare i NO in tantissimi Si; rappresentati da un’agire concreto individuale e collettivo nei singoli territori. Un’agire concreto che ha costruito saperi ormai consolidati e capaci di attivare processi di trasformazione politica, sociale ed economica contrapposti a quelli dominanti.

Quello che deve crescere ancora, nelle centinaia di battaglie e nelle migliaia di esperienze territoriali che hanno attivato progetti di trasformazione della società, è la capacità di fare rete per fare in modo che le battaglie e i progetti di trasformazione che hanno contributo a costruire saperi culturali (cultura intesa in senso antropologico) e scientifici, possano arrivare a diventare davvero elemento di contrapposizione e di alternativa alla cultura dominante. C’è bisogno di un salto di qualità che non elimini certo le differenze ma le tenga insieme dentro una visione globale per arrivare a costruire un agire politico, incisivo e autonomo rispetto alle strumentalizzazioni dei partiti che hanno cercato di usare i movimenti per fini elettorali.

Far crescere bene una rete tanto disseminata sul territorio italiano può voler dire, tra l’altro, anche proporsi come un punto di riferimento forte e concreto per i più giovani che sono scesi in piazza nei giorni precedenti. L’incontro di due narrazioni differenti, una con le radici piantate nei territori e l’altra sospinta da un vento globale meno radicato ma che può esprimere maggiore freschezza, può aiutare a trovare nuove energie per dare davvero la spallata di cui abbiamo un gran bisogno.

Galleria Fotografica di Riccardo Troisi per Comune-info