di Alessandro Metz

Enrico Mentana dice la sua a proposito di Mediterranea. La cosa che mi colpisce è la lettura: sempre e solo partitica elettorale.

Non le sembra un po’ troppo miope come lettura caro Mentana? Lei crede veramente che le persone che si sono assunte delle responsabilità nella costruzione del progetto #Mediterranea lo abbiano fatto “semplicemente” per dare fastidio a Salvini? Lei crede veramente che le persone che si sono assunte delle responsabilità nella costruzione del progetto Mediterranea lo hanno fatto guardando alle elezioni europee?

Mi sembra, se me lo permette, molto irrispettoso. Ovviamente può criticare la scelta che abbiamo fatto, può ritenere inopportuno decidere di comperare una nave, battente bandiera italiana, e andare nel Mar Mediterraneo, può opinare e criticare tutto. Però ridurre queste scelte al portare o togliere acqua al mulino di Salvini mi sembra una lettura francamente riduttiva.

Per tentare di nobilitare il suo ragionamento, per paradosso, bisognerebbe affermare che aumentando il numero di morti nel Mar Mediterraneo minore sarebbe il consenso a Salvini?

Le propongo un angolo visuale diverso.

Se invece chi avesse comperato la Mare Jonio, materialmente io tra questi, lo avesse fatto semplicemente perché lo riteneva giusto? Magari si era semplicemente stufato di scrivere post indignati su facebook sulle morti nel Mediterraneo; magari riteneva che continuare a “distogliere” lo sguardo da quelle morti faceva aumentare la vergogna provata verso il rischio assuefazione a cui si stava avviando. So che può sembrare retorico e banale e me ne scuso, cambio prospettiva e parto da me, forse riesco a condividere meglio con lei quello che voglio dire.

Pensa sia stato facile per me, operatore sociale, decidere di assumermi una responsabilità armatoriale; una responsabilità giuridico penale nel rispondere di una nave; una responsabilità economica di questa portata; ma soprattutto una responsabilità morale rispetto una operazione come questa? Francamente si corre il rischio di rimanere schiacciati per molto meno (e si vive anche molto più tranquilli, nel non farlo). Le rispondo, no non è stato facile. Ancora meno facile poi portarlo avanti, questo progetto, riuscito solo perché fatto dentro una dimensione collettiva. In cui ognuno tenta di essere migliore di sé stesso. Però è stato per noi necessario, è stata una scelta “facile” ma allo stesso tempo complessa e difficile nella sua realizzazione.

Cercare la nave, girando quasi tutti i porti italiani. Reperire le risorse finanziarie, andando in banca come si fa normalmente, e mettere le firme a garanzia in solido del fido accordatoci da Banca Etica. Svolgere i lavori necessari per renderla adatta allo scopo. Prepararsi con corsi, formazione e training, all’essere pronti per le fasi operative in mare. Fare i colloqui e assumere l’equipaggio necessario, come da tabella prevista dal codice della navigazione. Vivere settimane in navigazione da parte di chi magari mai lo aveva fatto in un contesto operativo di questo tipo. Girare l’Italia nelle centinaia di iniziative che sono state promosse, per condividere il più possibile, con tante e tanti “l’essere” Mediterranea. Tutto questo, mettendo in sofferenza affetti, tempo di vita, lavoro e proprie risorse economiche.

Ribadisco che no, non è stato facile. E credere possibile tutto questo, solo per dare fastidio a Salvini non rende giustizia alla sua intelligenza.

Lo sa però che quando abbiamo salvato 49 persone pochi giorni fa la fatica, le difficoltà avute, le piccole o grandi rinunce fatte, sono sparite di colpo? Lo sa che la soddisfazione è stata doppia nel sapere che oltre ad essere salvate dal mare queste persone erano riuscite anche a non farsi ricatturare e riportare alle violenze e torture dei campi di concentramento libici? Lo sa che in quel momento abbiamo avuto pensieri, emozioni, gioia orgoglio soddisfazione, anche paura, ma nessuno di questi sentimenti o pensieri era rivolto a Salvini?

Lo so può sembrar strano, ma a volte si fanno delle cose perché si credono giuste, perché si ritiene necessario farle, perché abbiamo bisogno di salvarci, salvando quello che rimane della nostra umanità, dignità e civiltà. Anche rispondendo poi in prima persona assumendosi tutte le responsabilità di quanto fatto.

Negli ultimi trent’anni molte di queste cose le ho fatte proprio con Luca Casarini, alcune ci sono riuscite, altre le abbiamo proprio sbagliate. In alcuni casi ci hanno processato e qualche volta anche condannato. Le abbiamo fatte in una dimensione collettiva, perché si costruisce e ci si salva assieme, per quanto mi riguarda questo si chiama Politica. E no, non è una brutta parola. Soprattutto è una parola che esiste anche fuori dalle contese elettorali, spesso anche fuori dai partiti.

In questo momento crediamo che essere nel Mar Mediterraneo sia giusto e necessario, anche perché, l’altro giorno, proprio mentre salvavamo 49 persone, a poche miglia da noi, altre 30 morivano annegate. Proprio per questo ritorneremo in mare prima possibile, a prescindere da scadenze elettorali o discussioni in aule Parlamentari, nel momento in cui riavremo la nostra nave.

Poi se lei ritiene, così come allude nel suo articolo, che questo porti acqua in un senso o nell’altro nella contesa elettorale, la lascio alla sua convinzione. Noi ci accontentiamo del sorriso avuto da 49 persone, quando dall’acqua sono state salvate, e soprattutto quando sono riuscite a sbarcare in un porto sicuro gridando “Libertà“.

Lo so che non è il tutto, ma le assicuro che per noi è stato comunque tantissimo.