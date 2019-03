Per le popolazioni indigene di molti paesi dell’América Latina, la necessità di difendersi dalle continue minacce di aggressione e dal saccheggio dei territori non può essere delegata ai corpi separati degli Stati. È un compito rilevante per la vita delle comunità, riguarda tutti e viene svolto quasi sempre a rotazione. I corpi di “polizia” comunitaria devono rendere attuabili le decisioni collettive, dalla risoluzione dei conflitti alla protezione della sovranità alimentare. Sono parte integrante della società che li esprime, così le attività delle persone che devono occuparsi della difesa secondo gli usi e costumi tradizionali sono interne alla vita quotidiana e il loro operato è sempre sottoposto al giudizio di tutti attraverso le assemblee che le nominano e mantengono il controllo collettivo sul loro modo di interpretare la funzione che devono svolgere. Il racconto di come certe piccole cose riescono a cambiare il mondo

di Raúl Zibechi

La Guardia Indígena del Cauca (1), nata più di due decenni fa per difendersi dalle incursioni dei paramilitari, dei militari e delle guerriglie, ha segnato una pietra miliare nella storia recente dei modi per difendere e garantire la vita dei popoli. La Guardia del Cauca è stata riorganizzata in grandi assemblee dei popoli nasa e misak e conta circa 3500 persone scelte dalle loro comunità, in 18 cabildos o territori ancestrali.

Prestano servizio uomini e donne dai 12 ai 50 anni: non solo si difendono dai nemici esterni, usando i loro bastoni di comando, ma scelgono i coordinatori e pongono una grande attenzione alla formazione e all’educazione di chi ne fa parte, che ha come uno dei suoi compiti fondamentali l’applicazione della giustizia comunitaria come modo per mantenere l’armonia nei popoli.

Un decennio fa è sorta invece la Guardia Cimarrona tra i popoli neri della Colombia, ispirata alla storia di libertà e di resistenza territoriale del palenque. Adesso che le FARC hanno deposto le armi, stanno comparendo altri gruppi armati, spesso narcos e paramilitari, che devono essere affrontati dall’autodifesa della guardia.

“La Guardia Cimarrona è una proposta di protezione e di auto-protezione comunitaria per la riconciliazione, la costruzione della convivenza e il raggiungimento di una pace con giustizia sociale”, sottolinea una relazione che affronta i compiti della guardia.

Le sue forme di azione sono molteplici: protezione culturale a partire dagli usi e costumi; protezione spirituale dei territori e delle comunità; protezione politica territoriale e giuridica, con l’applicazione dei sistemi di giustizia propria; e protezione individuale e collettiva per le comunità.

Recentemente è nata anche una Guardia Comunitaria Wichi nella località di Sauzalito, nella regione dell’Impenetrable Chaco, nel nord dell’Argentina (4 milioni di ettari di boschi nativi in una regione semi-arida). Conta su 300 persone, che pensano di arrivare a più mille per proteggere i loro 100 mila ettari dai narcos che saccheggiano legname, pesci e miele e pretendono di introdurre droghe tra i giovani.

Giorni fa si è formata una nuova autodifesa, la Guardia Indígena Whasek, a Nueva Pompeya (quartiere di Buenos Aires, ndr). Più di un mese fa la guardia ha intercettato una camionetta del Centro de Integración Comunitario, che dipende dal governo nazionale, e ha sequestrato il veicolo che adesso si utilizza per il pattugliamento del territorio.

Infine, l’anno scorso è stato creato il Consejo de Recuperación Territorial (CRT – Consiglio per il Recupero del Territorio), che a fine febbraio si è riunito di nuovo a Miraflores e che ha promosso il recupero di 3700 ettari, dove “si sta promuovendo la creazione di piccole dighe per raccogliere acqua per gli animali, orti, fabbricazione di mattoni, recinti per capre, maiali e volatili”, secondo quanto dichiara Alfredo Galarza. Inoltre, quelli del Consejo vogliono costruire una piccola scuola, mentre le case stanno lasciando l’improvvisazione della plastica e dei pali per costruire muri di mattoni. Le tre località del Chaco sono piccoli paesi dai cinque ai diecimila abitanti.

“All’interno del CRT ci sono compagni qom che formano il Consejo Qarashe, che è un’organizzazione indigena piquetera, che a sua volta è un distaccamento della Organización Toba Qompi, leggendaria organizzazione indigena” continua il resoconto. Il concetto di organizzazione indigena piquetera mi sembra fantastico, e rivela la profondità che i movimenti hanno acquisito negli ultimi anni, che stanno intrecciando le loro esperienze vitali.

Il Consejo ha ottenuto che a Miraflores si costruiscano molte case. In maggioranza “sono a nome delle donne dell’organizzazione, che sono quelle che hanno sostenuto i piquetes e hanno costituito la prima cooperativa di cesti Onolec Lagaraiq. Alcune donne della cooperativa, hanno partecipato agli incontri di donne a livello nazionale e alla fine del 2018 hanno realizzato il primo incontro di Mujeres y Saberes [Donne e Saperi], senza l’aiuto di alcuna organizzazione, partito, o sindacato”.

Onolec Lagaraiq (una sola palma, in lingua qom), è una cooperativa di artigiane che nasce nel 2011 per evitare lo sfruttamento da parte dei coyotes che traevano profitto dal loro lavoro. Il consiglio Karashe ha formato cooperative di cestería, di miele, di legno e si stanno preparando a inaugurare una stazione radio, che, ci dice Alfredo, “hanno realizzato con le proprie risorse, oltre a una saletta di pronto soccorso gestita da un’infermiera qom”. Stanno realizzando campi da pallacanestro e hanno già tre squadre di calcio femminile indigeno.

Come avrebbe detto León Felipe, vengo a cantare “cose di poca importanza”…quelle piccole cose che stanno cambiando il mondo, in basso e a sinistra.

Articolo pubblicato su Desinformémonos con il titolo Autodefensas de abajo, sentido común de los pueblos

Traduzione per Comune-info: Daniela Cavallo

(1)

Guardia Indigena per la difesa del territorio*

(…) In alcune zone del Nord del Cauca, in Colombia, sono riusciti a espellere le attività minerarie, a sequestrare i macchinari e a riempire gli scavi grazie a una decisione comunitaria messa in atto avvalendosi della protezione della Guardia Indigena. È quanto è successo nel resguardo[21] Munchique Los Tigres, vicino alla città di Santander de Quilichao.

Il 14 marzo 2013 si tenne una minga[22] di «controllo territoriale» per combattere gli scavi minerari artigianali in quella zona. Centinaia di comuneros e comuneras dei resguardos di Munchique e Canoas, sui pendii delle Ande, diedero attuazione a una decisione comunitaria che era stata sintetizzata nella parola d’ordine: «No al­l’at­tività mineraria» (ACIN, 2013).

Il problema è che sulle orme dell’attività mineraria artigianale arrivano le multinazionali e i grandi macchinari, ha inizio la contaminazione di fiumi e torrenti con mercurio e cianuro, e le comunità si disgregano e si ammalano.

L’azione realizzata in marzo fu decisa il 7 gennaio in u­na af­follata riunione della comunità, dopo lunghi dibattiti perché alcune persone della comunità avevano cominciato a scavare e si erano procurate macchinari per estrarre l’oro. La comunità accertò il danno che avrebbero subìto e concesse loro un periodo di due mesi per riempire gli scavi e vendere i macchinari.

La cronaca fornita dalla pagina web del Tejido de Comunicación dell’ACIN (Associazione dei Consigli Indigeni del Nord del Cauca) parla da sola: «Più di 1.200 persone, suddivise in due gruppi, hanno risalito i pendii, cercando le buche nella terra rossastra a est e ad ovest». Hanno trovato 22 scavi, fino a 300 metri di profondità. «La comunità si è assunta il compito di richiudere con la terra gli scavi che non erano ancora stati chiusi. Per il Consiglio indigeno, il bilancio della minga è stato positivo, in quanto non si trattava soltanto di controllare che le decisioni dell’assemblea fossero eseguite dai minatori, ma si tentava anche di far prendere coscienza alla comunità dei problemi ambientali e sociali che lo sfruttamento minerario porta con sé sul territorio» (ACIN, 2013a).

Un anno dopo, nell’aprile del 2014, ci fu un’azione simile contro l’attività mineraria nel territorio dei Consigli indigeni di Huellas, Toez e López Adentro, sempre nel Nord del Cauca. Un comunicato congiunto segnala che «prima di essere colombiani, siamo popoli indigeni originari e abbiamo sempre mantenuto varie forme di controllo sociale sul territorio secondo i nostri usi e costumi, in difesa dell’autonomia, del­l’ar­monia e dell’equilibrio della nostra Uma Kiwe (Madre Terra)» (ACIN, 2014).

Su questa base, hanno deciso di «armonizzare il territorio mediante lo sgombero dei macchinari per l’estrazione mineraria che colpisce il territorio e la comunità». Lo sfruttamento minerario è soltanto un avamposto della guerra: l’ACIN osserva che dalla fine del 2013 la presenza di macchinari per l’estrazione di minerali è aumentata nei territori della regione, con la conseguente presenza di uomini armati, sia paramilitari che narcotrafficanti e guerriglieri.

Il comunicato dei tre Consigli termina con un appello ai leader afro-discendenti perché si uniscano alla resistenza contro le miniere, con l’obiettivo di sgomberare i macchinari e il personale che porta avanti lo sfruttamento e la contaminazione. «Facciamo appello specialmente alla Guardia Indigena perché si unisca a noi con l’ordine che ci caratterizza e aiuti a guidare la comunità che accompagnerà» (Ibidem).

La difesa del territorio ha una lunga tradizione nel Nord del Cauca, e la Guardia Indigena ha il compito di dare attuazione alle decisioni collettive. La Guardia dipende dall’au­to­rità del Consiglio e della comunità, che stabiliscono le modalità di controllo e i requisiti di coloro che prestano servizio di vigilanza. Le autorità effettuano la selezione delle persone in base alle proposte di ogni vereda.[23] Il servizio dura uno o due anni e viene svolto a rotazione, dato che ogni comunero deve partecipare.

La struttura della Guardia Indigena è semplice: ogni vereda elegge in assemblea dieci guardie e un coordinatore; poi si elegge un coordinatore per ogni resguardo e uno per l’intera regione, sempre con l’accordo dei governatori dei Consigli.

Nella zona del Nord del Cauca ci sono circa 3.500 guardie che fanno capo ai 18 Consigli; si tratta prevalentemente di giovani e donne dai 12 ai 50 anni. Luis Alberto Mensa, coordinatore delle guardie della regione, spiega che «la formazione è l’aspetto più importante e si svolge attraverso seminari in cui si discute di diritti umani e della nostra legge, la legge originaria. Diamo priorità alla formazione politica rispetto all’esercizio fisico» (citato in Zibechi, 2008).

Tutti coloro che entrano a far parte della Guardia Indigena devono partecipare ai seminari di formazione sugli usi e costumi del popolo Nasa. Uno degli aspetti principali è il cosiddetto «diritto proprio», ovvero la giustizia comunitaria che orienta l’attività della Guardia Indigena. La partecipazione è volontaria e non remunerata; la maggior parte delle guardie sono giovani che ricevono l’aiuto dei vicini, che collaborano alla coltivazione dell’orto familiare per tutta la durata del servizio di guardia.

La Guardia Indigena si incarica di concentrare la popolazione in luoghi predeterminati quando ci sono scontri militari o aggressioni armate. Grazie a questo modo di resistere ai conflitti restando attaccati alla terra, le comunità Nasa sono riuscite a evitare il dislocamento massiccio della popolazione, così comune nelle zone di guerra.

Le loro strategie di resistenza consistono nel promuovere la sovranità alimentare, gli orti comunitari e processi di formazione come le assemblee permanenti di riflessione e decisione, e nel rafforzare il proprio diritto e le proprie autorità.

La resistenza pacifica è un’altra delle caratteristiche peculiari della Guardia Indigena. Ogni sei mesi le guardie, in sintonia con la cosmovisione cui appartengono, partecipano a riti di armonizzazione e di recupero condotti dai medici tradizion ali (iThë Wala) come forma di purificazione durante la quale si affrontano i problemi collettivi e individuali.

Nel 2004 la Guardia Indigena ha ricevuto il Premio Nazionale per la Pace, conferito ogni anno da un insieme di istituzioni tra cui le Nazioni Unite e la Fondazione Friedrich Ebert. È diventata un punto di riferimento importante per altri popoli indigeni in Colombia e anche per settori popolari che vedono nell’autodifesa comunitaria un’alternativa alla carenza di protezione e all’aggres­sione statale e paramilitare.

*Stralcio tratto dall’imperdibile La nuova corsa all’oro. Società estrattiviste e rapina di Raul Zibechi, quaderno che si può leggere qui gratuitamente grazie all’infaticabile lavoro di Camminar Domandando, oppure richiedere in edizione cartacea scrivendo ad Aldo Zanchetta aldozanchetta@gmail.com