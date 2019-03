di redazione comune

Quasi 5 milioni di italiani sono diventati poveri negli ultimi anni, 12 milioni non accedono alle cure del sistema sanitario nazionale perché troppo care, molti di loro lavorano, ma con un salario sempre più basso.

L’innovazione tecnologica che frammenta e precarizza il lavoro rende sempre più difficile rappresentarli, tanto che molti si spingono a immaginare addirittura una società post-sindacale. Di ciò e di molto altro ancora ragiona Francesca Re David, subentrata a Maurizio Landini alla segreteria generale della Fiom Cgil, nel suo nuovo suo libro “Tempi (retro) moderni: il lavoro nella fabbrica-rete”, che verrà presentato a Roma giovedì 28 marzo dalle ore 18.00 a Casetta Rossa Spa, via Magnaghi 14 a Garbatella (Roma). Condurrà la presentazione l’ex consigliere comunale Gianluca Peciola, e ne discuteranno cn Re David Marco Patucchi giornalista de la Repubblica, Monica Di Sisto, portavoce della Campagna StopTTIP Italia, Massimo Franchi giornalista de il manifesto, Amedeo Ciaccheri presidente del Municipio Roma VIII.

Nel libro non si ritrova solo una analisi dettagliatissima e precisa dei processi avvenuti nel mondo del lavoro (e nella democrazia e nella cultura politica) in questi ultimi trent’anni, ma anche una forma di auto-analisi del sindacato – e di un sindacato molto particolare come la FIOM. Un discorso riflessivo – il suo – che pone il sindacato davanti alla sua storia ma soprattutto al suo futuro, al suo rapporto con l’impresa e con la tecnica, coinvolgendo chiunque abbia ancora passione per la democrazia, per il miglioramento, per una qualità della vita che non sia data solo dalla tecnologia.