Ma come si fa a dirsi felici se diminuiscono gli sbarchi in Italia e aumentano i morti nel Mediterraneo? La Costituzione italiana dice che tutti devono avere gli stessi diritti ma qui non è più così. Se un sindaco viola delle norme per salvare delle persone, per fare quello che è giusto, cioè quello che indica nostra la legge più importante, quel sindaco non ha sbagliato. Sta facendo disobbedienza civile ma non commette un reato. A volte, il nostro dovere istituzionale è di cercare lo Stato anche dove lo Stato non arriva. Parla Alessio Pascucci, il sindaco di Cerveteri, 40 mila abitanti che diventano 150 mila d’estate. È al secondo mandato, eletto da una lista civica che ha formato una giunta con tutte le forze politiche nazionali, dai Cinque Stelle al Pd, all’opposizione

di Sara Nunzi

Ti dispiacerebbe presentarti da solo?

Sono Alessio Pascucci, sindaco della città di Cerveteri al secondo mandato, entrambe le volte (nel 2012 e nel 2017) sono stato eletto in una coalizione civica. Ad oggi all’opposizione, nella mia città, ho tutto l’arco costituzionale dal Pd ai Cinque Stelle. Da un paio d’anni sono anche Consigliere (dell’opposizione) dell’area metropolitana di Roma Capitale dove sono Presidente della Commissione bilancio. Faccio politica da sempre, sono un uomo di sinistra ma non mi sono mai tesserato con nessun partito. Alcuni anni fa, insieme ad altri amministratori italiani, ho fondato la rete Italia in Comune, con l’obiettivo di mettere a sistema le buone pratiche e le delibere, affinché i sindaci potessero “copiarsi” a vicenda le soluzioni applicate nelle proprie città. Ho cominciato a girare l’Italia e mi sono accorto che non ero l’unico sindaco a sentirsi solo e abbandonato, ma che eravamo tanti: sindaci di frontiera. Così, il 15 aprile abbiamo deciso di trasformare questa rete in un partito con lo stesso nome, insieme a me – tra i tanti – ci sono Damiano Colletta, sindaco di Latina, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

Hai accennato al senso di abbandono e solitudine che spesso pervade le attività di non pochi sindaci italiani. Puoi approfondire?

Gli amministratori locali, i sindaci in primo luogo, hanno la responsabilità della comunità che rappresentano sulle proprie spalle, sono i primi bersagli dei governi che danno loro sempre nuovi incarichi. Negli ultimi 15 anni, sono stati tagliati agli enti locali circa 40 miliardi di euro, siamo ormai nella condizione di non poter mantenere gli impegni che prendiamo con i cittadini per colpa dei governi che ci tolgono le risorse e non ci fanno fare bene il nostro mestiere. Le responsabilità aumentano, le risorse vengono tagliate, c’è il rischio di trovarsi in una condizione di immobilismo forzato.

Con la nota vicenda di Mimmo Lucano, sembra che oggi, in Italia, fare solidarietà sia diventato un reato e che il solo modo di mettere in pratica il valore dell’accoglienza sia fare disobbedienza civile. Perché ti sei autodenunciato?

Siamo sindaci e giuriamo sulla Costituzione, questo significa che le cose che stanno scritte sulla Costituzione le sentiamo nostre. L’articolo 3 dice che dobbiamo dare a tutti gli stessi diritti, ma in Italia, oggi, non è più così. I diritti non sono per tutti, non si danno a tutti. Prima che venisse approvata la legge Cirinnà, io mi sono sentito in obbligo di registrare i matrimoni contratti da persone dello stesso sesso all’estero, anche se la legge non lo consentiva. Questa è disobbedienza civile, ma non è reato. Ho dato la cittadinanza onoraria a tutti i bimbi stranieri nati in Italia e residenti a Cerveteri anche se non abbiamo ancora una legge sullo ius soli. Questa è disobbedienza civile, ma non è reato. Qualche giorno fa ho registrato tre bambini nati da coppie omogenitoriali. Fino a oggi possono avere il riconoscimento solo di uno dei due genitori, si tratta di due coppie di donne, ho deciso di registrare anche il riconoscimento dell’altro membro della coppia, dell’altra mamma, quella non naturale. E anche questa è disobbedienza civile, ma non è reato. Credo che sia nostro dovere cercare a volte di trovare lo Stato anche dove lo Stato non arriva.

Per quanto riguarda la faccenda di Mimmo, si è fatta un po’ di confusione. sulla mia autodenuncia nel senso che non avendo commesso nessun reato non sono potuto andare all’autorità giudiziaria a denunciarmi . Mimmo Lucano ha un indagine in corso che riguarda il suo essere accogliente, ha ricevuto la misura cautelare degli arresti domiciliari prima che il processo terminasse. Pur non essendo un uomo di legge, non mi sembrava fosse uno in procinto di scappare, né tanto meno di inquinare le prove… La cosa scandalosa, quella che deve portare all’insurrezione nazionale – sono contento che tanti altri sindaci importanti come Luigi de Magistris di Napoli o Beppe Sala di Milano abbiano deciso di dare un segnale che fa più clamore del mio – è che è assolutamente ingiustificato che il Primo ministro (ops un lapsus!), anzi il ministro dell’Interno faccia pubblicamente dei post e delle dichiarazioni contro Mimmo e che festeggi perché viene tolta la libertà a un cittadino. Viviamo in una nazione in cui nella Costituzione c’è scritto che fino al terzo grado di giudizio si è innocenti, il decreto Salvini sta cercando di stravolgerla prevedendo, tra le altre cose, che in caso di condanne in primo grado possano essere prese delle misure nei confronti dei migranti. È assolutamente vergognoso che il nostro Ministro degli interni si comporti come un partigiano di partito, uso il termine “partigiano”, che per me è una parola di grande valore nei confronti di una persona che di valore ne ha ben poco. Quello, insomma, è uno che parteggia per una parte piuttosto che per l’altra, non può essere il Ministro di tutti.

Hai dichiarato che Mimmo Lucano è stato una vittima sacrificale sull’altare del salvinismo…

Detta così, è più bella di come l’ho detta io. Quando le cose funzionano, l’accoglienza Sprar funziona, l’accoglienza di Mimmo Lucano funziona, e i tanti esempi di accoglienza e integrazione in Italia funzionano. Vengono messe in discussione le bugie che sentiamo tutti i giorni, Salvini sostiene che siamo invasi, mentre non lo siamo per niente, anzi con la politica di Minniti, non certo con quella di Matteo Salvini, gli sbarchi nella nostra nazione sono diminuiti drasticamente. Ora, da esseri umani prima che da italiani, dobbiamo chiederci se essere felici che gli sbarchi siano diminuiti e le morti nel Mediterraneo siano aumentate e che le persone nelle carceri libiche siano quadruplicate. Beh, ecco, io non sono felice, dobbiamo sapere che la nostra politica di accoglienza e di protezione delle coste è tale per cui il nostro Mediterraneo diventa un cimitero ancora più ampio e profondo. Direi che siamo sbagliando qualcosa: il fatto che gli sbarchi siano diminuiti, mi sembra dell’80%, e il fatto che Salvini ci dica che dobbiamo preoccuparci solo degli invasori sono due realtà che non possono assolutamente convivere. Una delle due cose è una menzogna.

Mimmo Lucano rappresenta non solo la menzogna di Salvini nei numeri, ma anche la sua menzogna nell’attuazione, perché Riace cammina grazie all’integrazione. Lucano è la coperta che scopre i piedi di Salvini.

Secondo te, in questo momento, in Italia fare solidarietà è effettivamente un reato? Chi accoglie viene trattato come uno che commette un reato o no?

Credo che chi gestisce una comunità, sia essa un quartiere, una casa, una città o una nazione, non dovrebbe mai soffiare sull’odio, soprattutto quando c’è una crisi economica che fa esplodere il rancore ancora più facilmente e violentemente. Quello che stanno facendo Orban, Trump, Salvini e Bolsonaro è fomentare le masse, l’odio genera odio. Diceva un vecchio adagio dei nostri nonni: “Chi semina vento raccoglie tempesta”, questi personaggi stanno facendo esattamente il contrario di quello che dovrebbero fare per difendere le nostre comunità, che andrebbero riunite e consolidate non messe l’una contro l’altra in guerre fratricide. La Lega prima diceva che quelli del sud rubavano tutto, poi si è dimostrato che era la Lega stessa a rubare e peraltro i suoi debiti possono essere dilazionati. Ai miei cittadini italiani, italianissimi, io non posso dilazionare in 80 anni i debiti.

Non mi sembra che la Lega stia lavorando per gli italiani. Lavora per i suoi interessi, per quelli personali, individuali… Anche nelle nomine che stanno proponendo in queste settimane, insieme ai “duri e puri” dei Cinque Stelle, si stanno seguendo logiche spartitorie da Prima Repubblica. Questi personaggi, che hanno predicato molto, si sono subito adagiati comodamente sullo schifo che avevano sempre deprecato.

Come si fa a fare il Sindaco avendo poca libertà, pochissime possibilità economiche e un potere decisionale così ridotto?

Il mio Comune ha 40mila abitanti, che d’estate diventano circa 150mila. Il territorio è più esteso di quello del comune di Napoli e di Torino, purtroppo è quasi tutto urbanizzato, con pochissimi dipendenti. Lo Stato non mi consente alcun rinnovamento, le risorse economiche sono ridotte all’osso e ci sono leggi che mi hanno impedito di spendere le risorse della città, anche quando avevo le avevo. Non è che ce lo dice il dottore di fare i sindaci, ci siamo candidati, abbiamo chiesto il voto, quindi non ci possiamo lamentare. Però mi disturba vedere che i governi, quello di Renzi ma soprattutto quello attuale, continuano a produrre deficit, si impegnano sulle spalle e sul futuro nostro e delle future generazioni mentre ai Comuni non è neanche consentito di sforare di un euro. L’80 per cento dei diritti sanciti dalla Costituzione passano proprio per le comunità locali, se il mio Comune chiude, la gente non ha lo scuolabus, le mense, i servizi, i soldi per aiutare i bambini diversamente abili…Sui nostri tavoli passa il destino di tantissimi diritti ma ai governanti non gliene frega nulla.

È vero che la giunta di Cerveteri è una delle più giovani d’Italia?

Siamo tutti invecchiati negli ultimi 6 anni. La situazione è devastante, ma a Salvini dirlo non fa comodo. Siamo l’ottava nazione al mondo per migranti economici, le persone vanno all’estero per cercare fortuna, siamo alla pari del Vietnam e del Messico. Dovremmo preoccuparci più che dell’immigrazione della nostra emigrazione. Chi vuole fare ricerca scientifica in Italia lo deve fare con stipendi da fame, io ho fatto il dottorato di ricerca e posso garantirti che l’ho potuto fare perché la mia famiglia mi ha aiutato, altrimenti non avrei mai potuto.

La politica da noi è una cosa per i ricchi. Un Sindaco di una città di 40mila abitanti guadagna 2000 euro netti al mese, non ha nessuna possibilità di aumento né prospettive di miglioramento, esce dal mercato del lavoro e non ha alcuna certezza. Le altre persone della mia giunta che lavorano a tempo pieno sono state costrette a ridurre o a rinunciare al proprio lavoro per guadagnare mille euro al mese. Parliamo di 12.000 euro l’anno, significa che stiamo creando una nazione dove solo i ricchi possono fare politica o impegnarsi nelle amministrazioni comunali, o si è ricchi o si è matti. Io sono matto.

Hai detto che sei un uomo di sinistra, ma cosa vuol dire oggi essere un uomo e un Sindaco di sinistra?

In Italia è complesso. Chi afferma che siamo nel post-ideologico dice una bugia, siamo nell’era in cui le cose si possono cambiare ma i partiti, anche quelli che si fanno chiamare “movimento“, dicono che si può vivere senza ideologia, è l’ennesima menzogna. Posso dire di essere d’accordo con te, che so, sulla politica economica europea solo se abbiamo dei valori condivisi.

Concretamente: chi vogliamo difendere, i più deboli o i più forti? Trump chi difende i più deboli o i più forti? Salvini chi difende i più deboli o i più forti? Io credo che chi fa politica debba difendere i più deboli, perché i più forti si difendono da soli. Fare politica di sinistra significa essere solidali e accoglienti, garantire l’istruzione pubblica e non quella privata, fornire accessibilità ai servizi. Significa pensare che è una vergogna che un ragazzo disabile non possa venire a parlare con me, perché non abbiamo le risorse per rendere accessibile il palazzo del Comune. Sinistra significa dare a tutti le stesse possibilità, non che tutti debbano arrivare nello stesso posto, ma che tutti possano arrivare nello stesso posto.

Quando ho iniziato a fare politica, pensavo che alcune scelte amministrative, tipo asfaltare le strade o risistemare il lungo mare o accendere i lampioni, potessero non avere un’ideologia alle spalle. Pensavo che si potessero mettere insieme persone con ideologie diverse per risolvere problemi, ma non è così. Se hai 100 strade da asfaltare ma ne puoi sistemare solo sei, devi fare una scelta. Se preferisci aiutare le periferie o i viali del centro, se favorisci i commercianti rispetto agli artigiani, queste cose o le fai di destra o le fai di sinistra. Devi decidere se tutelare i poteri economici della tua città o le persone.

Per concludere, ci faresti un commento su questa frase di Thoureau: “Non è desiderabile coltivare il rispetto per la legge tanto quanto quello per il giusto. Il solo obbligo che ho il diritto di assumermi è di fare sempre ciò che reputo giusto”?

In questo momento abbiamo bisogno proprio di una cosa del genere, Abbiamo un governo che fa delle leggi ingiuste. Io se fossi costretto a fare una carta d’identità falsa per salvare la vita a una persona non esiterei un istante, perché salvare una vita viene prima della norma, sempre. Quando c’erano le leggi razziali, le persone che accoglievano gli ebrei nelle abitazioni, commettevano un reato, infrangevano la legge, eppure noi oggi facciamo i film raccontando la loro storia. I nostri eroi sono quelli che hanno infranto le leggi: sacerdoti, volontari, persone comuni e sindaci che hanno avuto il coraggio di andare contro la norma perché la vita umana era più importante. Al tempo delle leggi razziali, poi, non avevano ancora la Costituzione. Noi ce l’abbiamo e nella gerarchia delle fonti politiche italiane quello è il primo testo. Possiamo dire che non solo non infrangiamo la legge ma ci ispiriamo alla Costituzione. Il giusto viene prima di ogni norma ma il problema è che entriamo in un campo etico e filosofico non amministrativo. Non è che un Sindaco può definire da solo ciò che è giusto e ciò che non lo è, io credo che la Costituzione ci indichi ciò che è giusto, sempre.