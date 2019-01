Nessuno, a priori, è tanto condizionato da non potersi liberare, né sarà tanto alieno dai condizionamenti da potersi dirne libero. Non siamo condizionate in modo irrimediabile, spiegava Carla Lonzi, ma non è mai esistita un’esperienza di liberazione espressa dalle donne. Lo spazio di ricerca di quella essenziale quanto estrema libertà, per molti aspetti aperto proprio dalla Lonzi negli anni della scoperta dell’autocoscienza, è forse il solo, nei movimenti nati nel Novecento, che non s’è mai richiuso. Anzi, con l’avanzare dei decenni, manifesta nuove e sorprendenti domande di autonomia e soggettività in un mondo dove invece le istituzioni restano intrise in profondità dal segno del patriarcato e le conquiste ottenute dalle lotte delle donne sono esposte a minacce inaudite

di Dale Zaccaria

Carla Lonzi si pone nella storia del femminismo come un’antesignana e rivoluzionaria scrittrice, autrice, e attivista di rottura con ogni modello-imposizione patriarcale a tutt’oggi esistente nella nostra società. Di straordinaria attualità, la sua analisi lucida e radicale va direttamente al nocciolo del problema. L’etero-sessualità è un pilastro di tutta la struttura patriarcale, che si dipana nel matrimonio, nel controllo sulla sessualità femminile, nei rapporti di potere uomo-donna. Negli scritti della Lonzi, ecco che l’etero-patriarcato dominante viene decostruito pezzo per pezzo. Leggiamo “Noi ci pronunciamo sull’eterosessualità: non siamo così cieche da non vedere che è un pilastro del patriarcato, non siamo così ideologiche da rifiutarla a priori. Ognuna di noi può studiare quanto le piace o spiace il patriarca e quanto l’uomo”.

La donna clitoridea e la donna vaginale

Ed è proprio l’uomo, il patriarca ad aver imposto alla donna nei secoli non solo diktat culturali e sociali, ma anche sessuali. Per la Lonzi il piacere vaginale altro non è che la colonizzazione del territorio-corpo femminile funzionale al suo piacere e alla procreazione: “Dal punto di vista patriarcale la donna vaginale (fermo restando che il fenomeno orgasmico è unico in qualsiasi donna e con qualsiasi stimolo si verifichi, noi chiamiamo qui donna vaginale colei che ottiene l’orgasmo durante il coito e donna clitoridea colei che ottiene l’orgasmo durante le carezze sulla clitoride. Chiamiamo orgasmo vaginale l’orgasmo ottenuto durante il coito e orgasmo clitorideo l’orgasmo ottenuto durante le carezze sulla clitoride) è considerata quella che manifesta una giusta sessualità mente la clitoridea rappresenta l’immatura e la mascolinizzata, per la psicoanalisi freudiana addirittura frigida. Invece il femminismo afferma che la vera valutazione di queste risposte col sesso che opprime è la seguente: la donna vaginale è quella che, in cattività, è stata portata a una misura consenziente per il godimento del patriarca mentre la clitoridea è una che non ha accondisceso alle suggestioni emotive dell’integrazione con l’altro, che sono quelle che hanno presa sulla donna passiva, e si è espressa in una sessualità non coincidente col coito. Tra queste due risposte alla condizione e alla cultura sessuale maschile, si pone tutta quella parte di donne la cui situazione nel sesso riflette una scarsa possibilità di identificarsi nel fenomeno, in una infinità di circostanze soggettive e oggettive che arriva fino alla negatività assoluta in qualsiasi forma di sessualità”.

È alla donna vaginale sottomessa al piacere e alla cultura patriarcale che la Lonzi lancia il grido di una presa di coscienza. Lei la monogama, la sposa, prigioniera non solo dell’istituzione del matrimonio, ma del rapporto di coppia. Mentre la donna clitoridea si pone autonoma, solitaria, al piacere maschile “la donna clitoridea rappresenta tutto ciò che di autentico e di in autentico del mondo femminile si è staccato dal visceralismo con l’uomo. Autenticamente l’una ha rivendicato se stessa; estraniandosi l’altra ha simulato sul piano del piacere e ha ambito i traguardi dell’uomo sul piano culturale e sociale”.

L’analisi quanto più acuta e vera sul piacere femminile che da un punto di vista puramente biologico e fisiologico e comprovato dalla scienza è il piacere clitorideo femminile quello più autentico con le sue 8000 terminazioni nervose volte solo esclusivamente al godimento. Organo di piacere quindi, indipendente, libero, dove la donna trova uno spazio di autonomia non può essere accettato dall’uomo-padrone che ha imposto la cultura del piacere vaginale funzionale alla riproduzione: “Il pene eretto è un segno di potere, di rango e di minaccia nel mondo animale che esprime il comportamento aggressivo del maschio; alla femmina rimane l’alternativa tra un comportamento sottomesso e la fuga”.

Ed è proprio nella donna clitoridea che la Lonzi ripone la sua forza e quella del femminismo, continuiamo a leggere nel libro Sputiamo su Hegel “Quando diciamo di riporre la nostra forza nella donna clitoridea non intendiamo fare una discriminazione di valore tra le donne, solo indicare la reazione caratteriale che ha in sé le premesse dell’autocoscienza. Infatti è la donna che in tutto l’intreccio di situazioni casuali e volontarie della sua vita ha assaporato i momenti inebrianti della costituzione di sé come individuo a trovare nel femminismo il suo sbocco naturale. E il femminismo acquista realtà proprio dalla sua esperienza precedente; infatti esso esiste come affermazione di un punto di verità che viene alla luce, e non solo come lamento. Per quanto faticose possano essere le prove attraverso cui la donna non identificata col ruolo è costretta a passare, la presa di coscienza femminista non la coglie sprovveduta di energie. Rendendosi conto del perché di ogni suo gesto autentico si accorge anche del perché non venne capito e del perché lei non si sentì completamente frustrata e mantenne la baldanza.”

E al contrario è il femminismo a divenire forza e fonte di consapevolezza per la donna vaginale “mentre la donna vaginale può vivere il femminismo come un fatto traumatico intanto perché non è abituata a un pensiero indipendente e poi perché, proprio attraverso il pensiero indipendente, prende coscienza degli inganni in cui l’ha fatta incorrere la sua disposizione caratteriale alla fiducia e all’unione con l’uomo. Per questa donna il femminismo è una svolta nella vita e non un proseguimento, dunque l’autonomia dall’uomo può avere l’aspetto doloroso del più completo disinganno, ma la rabbia della servitù vissuta è un recupero indispensabile al femminismo quanto la ribellione di chi l’ha contrastata.”

L’autonomia della donna

La storia dell’umanità è colma di vicende tra oppressi e oppressori. E sembra apparire ai nostri occhi come un continuo alternarsi di popoli che puntualmente vengono oppressi dal tiranno-padrone. La donna in questa storia si colloca come il sesso subalterno da sempre al potere maschile. Dall’antichità, al Medioevo, al Rinascimento ad oggi la cultura patriarcale l’ha relegata ai ruoli che più potevano soddisfare il patriarca nel trittico potere-padre-marito. Se per Simone de Beauvoir Il secondo sesso non ha avuto mai i mezzi per auto-determinarsi né tantomeno per unirsi in un corpus unicum femminile capace di abbattere l’oppressore, per Carla Lonzi, l’indipedenza della donna si realizza in quel potere millenario che la donna non deve concedere al Signore. Ma tenere tutto per sé. “Diffidiamo dall’ottimismo di alcune donne emancipate che mettono avanti come un esempio da seguire il loro accordo sportivo e senza drammi con l’uomo. Non solo neghiamo che alcuna donna oggi possa avere alcun rapporto soddisfacente in alcun campo del mondo maschile, ma osserviamo che, comportandosi secondo il “noblesse oblige” della donna al corrente di tutti i privilegi e le disinvolture maschili, essa offre all’uomo la comprensione per una servitù di altro tipo, ma integrante quella della moglie tradizionale. Così come è sempre stato per i periodi storici più fortunati e per le categorie sociali di successo e di rappresentanza. La donna emancipata dà all’uomo il confort di regolare la sua emotività su quella di lui, la sua esigenza su quella di lui, la sua versione dei fatti su quella di lui, e così uccide la sua autenticità nell’illusione di non essere sconfitta. Autonomia per la donna non significa isolamento dall’uomo come è il timore delle donne vaginali abituate a trovare l’interezza nella coppia, ma significa tenere per sé quella potenza che per millenni ha ceduto al signore”.

L’attualità di Carla Lonzi

Leggere oggi la Lonzi significa avere una piena consapevolezza di sé. L’attuale movimento femminista italiano è un movimento di ritorno sulla scia dell’onda sud-americana Ni una menos. Un eco che si pone nella visione globale di una volontà di ribellione delle donne su scala mondiale. I testi di Carla Lonzi sono fondamentali se si vuole avere una piena coscienza della condizione femminile, ieri, come oggi, non liberata. Oggi non assistiamo solo a un’ acuirsi della violenza con i femminicidi e i figlicidi, gli uni speculari agli altri, assistiamo anche a tante storie di donne intrappolate nell’istituzione patriarcale del matrimonio, a separazioni giudiziali in nome della patria podestà, a favore del pater familias, in cui le donne vengono ri-vittimizzate e colpevolizzate, dove la macchina giudiziaria patriarcale con le sue addette ai lavori anche femminili, compie forse uno degli atti più violenti per una donna e una madre, la sottrazione dei figli. Non c’è nessuna legge in Italia che favorisca o protegga la donna. Nessuna condizione sociale e culturale che le permetta la piena auto-determinazione. Il voto conquistato solo nel 1946, parliamo di appena 70 anni. Fino ai primi anni 80’ in Italia restava vigente il Codice Rocco e la violenza sessuale era un reato che ledeva la morale pubblica, solo nel 1996 troviamo dei cambiamenti a questo codice penale (adottato durante il ventennio fascista) e la violenza sessuale con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, “Norme contro la violenza sessuale“, afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona, che viene coartata nella sua libertà sessuale, e non contro la morale pubblica.

Per quanto riguarda il Gender Gap l’Italia passa dal 50 posto all’ 82 esimo peggiorando così la sua situazione in termini di divario di retribuzione tra uomini e donne. Violenze, molestie, ricatti e giochi di potere dell’uomo, dall’ambito privato-famigliare sino a quello lavorativo, sono il pane quotidiano di tante donne, madri e figlie. Nell’ambito culturale le donne fanno sempre più fatica ad emergere, sia in ambito universitario che letterario-artistico. E se qualcuna riesce, è per volere e potere del patriarca o perché la stessa donna è fedele collaboratrice dell’oppressore, inteso anche come sistema, non solo come uomo di potere. Questi solo alcuni aspetti di come oggi nel XXI secolo, almeno in Italia, le donne vivono una condizione del tutto poco appagante in termini economici, sociali, e morali.

Per ritornare alla Lonzi, ecco che i suoi scritti sono di assoluto supporto ed aiuto a tante donne che non hanno preso coscienza della loro reale condizione. Ma sono altresì fondamentali alla battaglia femminista, quanto mai necessaria. Se la Lonzi è molto più radicale della Beauvoir, la quale spera in una pace finale tra i sessi, c’è da considerare che forse rispetto agli anni 70, quando uscì anche Il Manifesto di Rivolta Femminista, sono stati fatti degli enormi passi indietro. E tante conquiste sembrano scomparire nell’incoscienza di tante donne giovani e meno giovani. Come la Lonzi mi auguro un domani senza condizionamenti per la donna perché, come dice lei: “Nessuno a priori è condizionato al punto da non potersi liberare, nessuno a priori sarà così non condizionato da essere libero. Noi donne non siamo condizionate in modo irrimediabile, solo che non esiste nei secoli un’esperienza di liberazione espressa da noi”.