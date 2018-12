di Rete Giovani Slow Food Roma

Mentre in Polonia litigano sulla pelle del Pianeta alla Conferenza sul clima dell’Onu (Cop 24), noi lo facciamo di nuovo. Cioè, ci mettiamo tutti attorno al tavolo ancora una volta e mangiamo perché “mangiare è un atto politico”. Scegliendo cosa mangiare si può salvare la Terra, riducendo le emissioni e, dunque, contrastando i cambiamenti climatici. Night for Change, sabato 15 dicembre, è la festa del cibo amico del clima.

L’agricoltura intensiva è la più grande causa di perdita di biodiversità e oltre un quarto delle emissioni globali di gas-serra derivano dalla produzione dell’agroindustria. Poi, si aggiungono i trasporti da una parte all’altra del mondo.

Night For Change, alla sua seconda edizione, dice questo: si può ridurre drasticamente il cambiamento climatico partendo dal cibo, il cibo per il cambiamento contro il cambiamento climatico #foodforchange. Se milioni di persone faranno scelte quotidiane consapevoli, mangiando locale e stagionale, andando al mercato o acquistando tramite Gruppi solidali, contenendo il consumo di carne, allora le cose cambieranno. Le tecniche di produzione tradizionali salvaguardano il paesaggio, la fertilità dei suoli e la biodiversità.

“Mangiare è un atto politico” ancora di più perché lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme ai ragazzi accolti da Baobab Experience, giovani migranti economici, prime vittime dei cambiamenti climatici perché costretti a lasciare le loro terre colpite da siccità o rischio desertificazione. Dopo l’ultimo sgombero di Piazzale Maslax, i ragazzi si trovano ancora in strada, lasciati alle cure dei volontari di Baobab e dei tanti cittadini romani generosi. Il 15 chiunque potrà offrire loro ‘un pasto sospeso’ per cenare e stare insieme.

La Rete Giovani di Slow Food Roma vi invita sabato 15 dicembre a Spin Time Labs, un luogo comunitario, di rigenerazione e riuso del bene pubblico: una serata all’insegna del rispetto del pianeta e delle culture. Saranno i cuochi dell’Alleanza (il progetto nato nel 2009 che rende i cuochi ‘paladini’ della biodiversità e dei saperi gastronomici) a preparare la cena per tutti, con materie prime stagionali del territorio laziale e un’incursione esotica, le empanadas cilene a rappresentare la comunità globale che difende il cibo sostenibile e la produzione contadina in tutto il mondo.

A partire dalle 18 fino a tardi, per chiunque voglia agire in prima persona per la salvaguardia del Pianeta. Tutto il ricavato sarà devoluto alla campagna per la lotta ai cambiamenti climatici #foodforchange.

Per offrire un pasto sospeso a 5 euro ai ragazzi di Baobab: info@slowfoodroma.it

fb: slowfoodroma

fb: spintimelabs

www.slowfoodroma.it