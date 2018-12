Ci sono stati giorni, non molte lune fa, in cui la bambina Difesa Zapatista decise di esprimersi verbalmente solo nominando i colori. Faceva a pezzi, così, la scienza del linguaggio. E poi grandi detective e ribelli mascherati alle prese con il misterioso caso delle mantecadas scomparse in un libro che non racconta un mondo nuovo, perché parla di qualcosa di ancora più terribile e meraviglioso: della sua possibilità di esistere

di Cooperazione Rebelde Napoli

E quando parla a colori, forse sta provando nuove forme di comunicazione per un mondo che neanche immaginiamo, però che lei considera che verrà, non senza la lotta necessaria e urgente per portarlo da qualsiasi luogo nel quale si trovi fino a questa realtà che soffriamo.

Non mi immagino niente di più zapatista che lo sforzo sintetizzato nell’azione di questa bambina.

Da Hablar colores – Parlare a colori, Subcomandante Galeano

Arriva dalle Montagne del Sud Est Messicano in Italia il nuovo libro di racconti del Subcomandante Galeano.



Ancora una volta dopo Ci sarà una volta, i racconti gravitano attorno a Defensa Zapatista, bambina indigena zapatista.

Attorno a lei si muovono nuovi e vecchi personaggi: dal detective zapatista Elias Contreras al GatoPerro, a Pedrito fino a Sherlock Holmes, accompagnato dal fidato Watson insieme.





Sullo sfondo la complessa semplicità dell’autonomia zapatista, l’incessante cammino delle comunità indigene nel costruire il loro presente di cambiamento, senza smettere di analizzare in profondità i meccanismi del potere, di quello che sta “in alto” e vive sfruttando “il basso”, la natura, il pianeta.



Con l’ironia che sempre accompagna le storie che giungono dalla selva e le montagne del Chiapas, il Sup Galeano ci porta a riflettere su come per la costruzione di un altro mondo possibile le scienze e le arti siano fondamentali per svelare il presente ed immaginare il futuro.

Accompagnato dalle illustrazioni di Andrea il libro va guardato, letto e soprattutto immaginato perché come dice il supGaleano “tutto quello che io racconto, è accaduto in ogni calendario, però in una geografia precisa: le montagne del Sud Est Messicano”.



Subcomandante Galeano Hablar Colores – Parlare a Colori

L’edizione italiana di Hablar Colores è la fedele riproduzione, tradotta, di quella messicana editata e pubblicata dall’EZLN nel mese di agosto 2018.



La realizzazione del libro è stata possibile grazie alla decisione congiunta ed al contributo politico ed economico delle seguenti realtà:



* Ass. Ya Basta Caminantes – Padova

* Ass. Ya Basta! – Milano

* Ass. Ya Basta! Bologna * Ass. Ya Basta! Reggio Emilia * Ass. No Border Rimini

* Ass. Ya Basta! Moltitudia – Roma

* Comitato Chiapas “Maribel” – Bergamo

* Comunità in Resistenza / C.S.A. Intifada – Empoli

* Cooperazione Rebelde – Napoli

* P.I.R.A.T.A. Piattaforma Internazionalista per la Resistenza e l’Autogestione Tessendo Autonomia

* Progetto 20zln

L’intero raccolto delle vendite del libro sarà devoluto alle comunità zapatiste dell’EZLN



Costo del volume 10,00 euro



