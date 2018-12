di Giorgio Chelidonio

Tre giorni fa, su Radiotre/Mondo della Rai, ho avuto notizia che fra le vittime dell’attentato di Strasburgo c’era un profugo afghano, da quasi vent’anni rifugiato in Francia, dove aveva messo su famiglia e lavorava come meccanico.

Questa notizia – che fino ad allora mi era sconosciuta nonostante i numerosi articoli giornalistici – mi ha colpito per diversi motivi: era musulmano praticante, era andato (con moglie e tre figlioletti) al mercatino natalizio ed è stato ammazzato, con un colpo alla testa, per essere stato “scelto” a caso dall’attentatore.

Per provare a capirne di più ho provato a interrogare la rete digitando «meccanico afgano» più «attentato Strasburgo». Dalla massa dei «copia-incolla» sono emersi ben pochi dettagli in più, in modo del tutto sproporzionato alle notazioni sulla vittima italiana, Antonio Megalizzi di cui giustamente tutti hanno enfatizzato la valenza simbolica di giovane che si stava impegnando nel giornalismo e nella dimensione attiva di cittadino europeo.

Solo da due o tre siti italiani ne è emerso il nome: Kamal Naghchband. La stampa francese, invece, lo nomina come «un cittadino di Strasburgo di origine afgana» evidenziando così una storia personale e familiare emblematica di quel processo che si auspica possa realizzarsi come “integrazione”.

Chiudo ponendo una domanda: l’informazione e la solidarietà umana possono essere cripto-nazionaliste?

Pubblicato su Labottegadelbarbieri.org con il titolo L’informazione e la solidarietà possono essere cripto-nazionaliste?