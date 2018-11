di Gianluca Gabrielli*

I libri di testo per la scuola elementare – sussidiari e libri di lettura – non catalizzano più di tanto l’attenzione degli “intellettuali”. Anche gli stessi studiosi della scuola se ne occupano ben poco, chi non ha figli in età di scuola elementare si accorge del basso livello di questi volumi solo in occasione di eventi eccezionali, quando si scopre che un sussidiario riporta pari pari lo strafalcione della ministra Gelmini sul tunnel di neutrini dall’Abruzzo a Ginevra[1], o quando un altro testo propone una descrizione sociologica dei migranti paragonati agli italiani che trasuda razzismo e stereotipi [2]. Eppure non sono soltanto questi errori eccezionali a produrre il loro effetto negativo sulla didattica; è nelle pieghe della normalità, nelle pagine anonime e banali di questi libri di testo che spesso si nascondono i limiti e gli effetti più conservatori e nefasti di questo genere di pubblicistica. Occorre scavare lì, nelle pagine comuni dei sussidiari, che ripetono moduli sempre uguali da decine di anni, per trovare i nuclei forti dell’ideologia vincente nella nostra società e nella nostra scuola, per cogliere gli stereotipi più tenaci che si presentano invisibili alle maestre e ai maestri ed efficaci nel loro compito: una silenziosa trasmissione dello status quo tra le generazioni.

I problemi economici nei sussidiari dell’Ottocento…

Prendiamo il tema dell’economia alla scuola primaria. Certo ne parlano le pagine di geografia dedicate ai settori economici di impiego, se ne occupano un po’ le pagine di educazione alla cittadinanza, ma forse quelle più efficaci nel trasmettere insegnamenti – e soprattutto stereotipi – sono le pagine che si occupano di matematica, in particolare quelle caratterizzate dagli elenchi di problemi da risolvere sul quaderno.

I testi dei problemi infatti sono una vera miniera di contenuti extra matematici che hanno il compito di tradurre – fin dall’Unità d’Italia – il quesito matematico in un “problema di realtà”, come si usa dire oggi, e allo stesso tempo in un percorso di educazione morale.

Così nella seconda metà dell’800 i problemi di matematica connessi alla sfera economica erano molti, educavano il bravo operaio e il contadino a risparmiare, a non spendere in alcol e fumo, a fare beneficenza, qualche volta ad essere solidali, a calcolare la paga che spettava loro per un lavoro, a suddividere la paga per le varie giornate, a bilanciare spese ed entrate nella gestione del bilancio familiare. Sicuramente però erano i commercianti i personaggi allora più frequenti in questo diorama matematico della società “ideale” del tempo, con i problemi loro dedicati finalizzati a calcolare il prezzo di vendita, il ricavo, la maggiorazione del prezzo necessaria per rendere fruttuosa la vendita. Infine non mancava l’ottica dei possidenti, impegnati in problemi di distribuzione di salari o di benevolenze ai poveri: problemi che non miravano certamente a favorire l’identificazione dell’alunno del popolo con questa figura (la mobilità sociale in Italia è sempre stata molto bassa), quanto alla sua accettazione come elemento “naturale” del panorama economico.

“Un proprietario, a tre uomini che lo aiutarono a scaricare una carrata di fieno, diede a bere 1 litro di vino. Quanto ne avrà bevuto ciascuno?” (Silvestri 1877-1881, p. 38).

“Fu aperta una sottoscrizione a favore di 25 operai senza lavoro; quanto ebbe ciascuno se la somma raccolta fu di l. 580,75?” (Silvestri 1877-1881, p. 40).

… e nei sussidiari di oggi

Saltando ai sussidiari del presente la differenza si nota con facilità. Oggi l’economia è certamente meno centrale all’interno degli esercizi e dei problemi matematici. Ormai da una ventina di anni il numero dei problemi relativi al consumo ha superato nettamente la consistenza di quelli relativi al commercio, per non parlare di quelli sul lavoro remunerato, pressoché scomparsi. Questi mutati rapporti sanciscono in maniera inequivocabile che la dimensione del “consumatore” è diventata l’identità prioritaria nel percorso di educazione economica delle bambine e dei bambini contemporanei.

I problemi afferenti all’area tematica del lavoro dipendente sono – come si scriveva – rarissimi, si fa molta fatica a trovarne traccia nei libri e negli eserciziari, nonché nelle prove invalsi. Quasi inesistenti le operaie e gli operai, quasi tabù parlare di salario o stipendio. Impossibile trovare un problema dedicato alle problematiche economiche di un disoccupato, pur essendo la disoccupazione sempre più strutturale nella nostra società. I bambini e le bambine protagonisti dei problemi sono sempre impegnati a spendere, nei casi migliori cercando di comparare prezzi e di risparmiare, in altri casi semplicemente accumulano prodotti, vestiti, regali nel proprio carrello. Quando ci si chiede da dove arrivino quei soldi che continuamente vengono spesi nei problemi, le risposte all’interno di questo mondo fittizio sono le più varie: vincita del nonno alla lotteria, paghette settimanali; sembra che i sussidiari considerino un punto d’onore nascondere ai bambini l’origine del denaro nel lavoro.

“Paolo all’inizio della stagione a comprato due camicie che costavano € 39,56 l’una e un maglione da € 75,43. Quanto avrebbe risparmiato se avesse aspettato i saldi con lo sconto applicato del 30%? (Gandolfi e Puggioni 2017, 256).

“Approfittando di una svendita in una profumeria, Asia compra 3 boccette di profumo a 32,90 euro l’una, 6 flaconi di latte detergente a 8,50 euro l’uno e 7 confezioni di sali da bagno a 3,90 euro l’una. Paga tutto con una banconota da 200 euro. Quanto riceve di resto?” (Laquitana et al. 2017, p. 277).

“Eugenio decide di donare ad un’associazione di beneficenza 1/6 dei soldi che ha vinto alla lotteria […]” (Secchi 2017, p. 62).

“Giulia ha vinto € 250.00 a una lotteria […]” (Raimondi e Bardi 2017, p. 270)

Parlare di salari è un tabù?

Nessuno vorrebbe reimmergere le nostre alunne e i nostri alunni di dieci anni negli antichi addestramenti “edificanti” al risparmio. Però se questa infantilizzazione e immersione nel mondo del consumo degli alunni fossero meno marcate, avremmo la possibilità di insegnare che il consumo non è l’unica dimensione economica dell’esistenza. Forse non sarebbe così scioccante per loro sapere che i genitori cercano un lavoro per avere una remunerazione economica. Potrebbe risultare loro addirittura più motivante ragionare sulla paga della mamma piuttosto che sulla convenienza di quel maglione o sulla rateizzazione di quell’altro televisore. Credo addirittura che nulla permetterebbe ai nostri allievi di comprendere meglio la crisi economica come un bel problema sulla disoccupazione e sulla diminuzione di entrate che comporta in una famiglia (e quindi sulla diminuzione dei consumi che comporta). So che ad alcuni potrebbe apparire sconveniente o rischioso, so che c’è chi considererebbe questa tematica così concreta una ferita alla gaia innocenza della nostra infanzia di dieci e undici anni. Il rischio c’è, inutile nasconderlo. Da didattiche come queste potrebbe filtrare inopinatamente l’informazione che esistono nella società persone appartenenti a diverse classi economiche caratterizzate da remunerazioni differenti del lavoro.

È più facile mantenere i bambini e le bambine nel loro mondo di sogni, dove i soldi per fare la spesa arrivano puri, per magia, senza essere macchiati dall’onta del lavoro. Come chi sostiene che bisogna reintrodurre il grembiule per nascondere le differenze sociali che trapelano dai capi d’abbigliamento. Ma siamo sicuri che questa anestesia educativa generalizzata giovi ai nostri bambini?

Note

[1] A pagina 158 del sussidiario Capire il presente, vol. 5, edito da Mondadori compare la citazione del Tunnel-Gelmini

[2] Sul sussidiario Diventa protagonista vol. 5, edito da il Capitello compare la descrizione carica di pregiudizio dei migranti.

Una trattazione più approfondita (scaricabile) del tema in La rivoluzione dei consumi vista attraverso i problemi scolastici elementari, “Rivista di storia dell’educazione”, v. 4 n. 2 (2017).

*Gianluca Gabrielli è storico e insegnante di scuola primaria. Il suo ultimo libro è Educati alla guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del Novecento (Ombre corte, 2016), dal quale è tratta l’omonima mostra. Ha aderito alla campagna Un mondo nuovo comincia da qui. Altri suoi articoli sono leggibili qui.