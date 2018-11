di Pio Russo Krauss

La Costituzione italiana non solo vieta qualsiasi discriminazione in base a lingua, “razza”, religione (art.3), ma prescrive che le minoranze linguistiche devono essere tutelate (art.6). La dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e quella sulla Diversità Culturale affermano che “i diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell’uomo” e che “la difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana”. Per questo varie norme statali indicano che nelle scuole devono essere studiati e valorizzati i dialetti e la cultura del luogo; per questo è stata varata una legge che riconosce e tutela 12 minoranze linguistiche “storiche”; per questo Regioni, Province e Comuni varano provvedimenti e iniziative per salvaguardare la cultura locale.

Comuni che hanno un solo abitante di lingua occitana sono riconosciuti dallo Stato “Comuni occitani”, con tutto il corredo di obblighi e diritti che ne discende. Addirittura vi sono comuni in cui i pochi occitani presenti non sanno più capire e parlare questa lingua e lo Stato li riconosce “Comuni occitani” [1].

In Italia tutte le minoranze linguistiche storiche sono tutelate tranne una: quella romanì. Comunità romanes sono sicuramente presenti in Italia dai primi anni del 1400, arrivate dai Balcani, per fuggire ai turchi (come gli albanesi ancora presenti in Calabria). La lingua romanì è simile al sanscrito (il popolo romanì è originario dell’India, probabilmente appartenente alla casta militare, costretta a lasciare il Paese per le invasioni arabe). Questa lingua è parlata, in vari “dialetti”, da tutti i popoli romanì (in Europa rom, sinti, kalè, manouches, romanichals, romanisael, nominati dai non romanì in vari modi: zingari, gitani, gipsy, bohemiens, nomadi). Esistono canzoni, poesie, romanzi, racconti, scritti in questa lingua e vi sono stati e vi sono romanì famosi: Antonio Solaro (autore del più importante ciclo di affreschi di Napoli), August Krogh (Nobel per la medicina), Charlie Chaplin, Yul Brynner (che è stato anche presidente dell’International Romanì Union), Michael Caine, Rita Hayworth, Bob Hoskins, gli Orfei, Antonio Cansino, Joaquin Cortès, Django Reinhardt, Elvis Presley, Ronnie Wood, i Gipsy King, George Cziffra, Mateo Maximoff, Menyhert Lakatos, Bajram Haliti, Santino Spinelli.

La musica di questo popolo ha influenzato grandi musicisti (Liszt, Brahms, Ravel, Bartòk, De Falla, Stravinskij ecc.), nonché la musica popolare di altri popoli (napoletana, ungherese, spagnola ecc.) e il jazz (il jazz manouche è un particolare stile di questa musica). Il popolo romanì ha feste, tradizioni, costumi propri (come i ladini, i napoletani ecc.). Dopo sardi, friulani e germanici sono la minoranza più numerosa: i rom e sinti “storici” (cioè presenti da circa 6 secoli in Italia) sono circa 50.000, considerando quelli che parlano romanes. Molti rom e sinti, infatti, hanno rinunciato alla loro lingua e cultura per sfuggire alle persecuzioni e alla discriminazione. In Italia ci sono molti più discendenti di “zingari” di quanto si crede, soprattutto in Abruzzo e Campania. Studi su questa popolazione e sui cognomi hanno infatti scoperto che i cognomi Zingarelli, Zingaretti, Gizzi, Romano, Morelli, Moretti, Bevilacqua, Spinelli, Berlingeri, Spada, del Duca, De Rosa, Leonetti, Guarnieri erano propri o frequentemente dei rom (Spinelli e Berlingeri perché nel napoletano questi nobili protessero i rom, che quindi si denominavano e venivano chiamati “degli Spinelli”, “di Spinelli”, “Spinelli”) [2].

A questi 50.000 rom e sinti italiani si sono aggiunti altri 50.000-80.000 rom stranieri, provenienti dalla Romania e Bulgaria (soprattutto dopo la caduta del comunismo) e dall’ex Yugoslavia (in seguito alla guerra civile), venuti qui per sfuggire alle discriminazioni e persecuzioni, fino a episodi di uccisioni in massa (un vero genocidio in Kosovo).

Quasi tutti questi rom (come la gran parte dei 50.000 rom e sinti italiani) non sono nomadi da molto tempo (mantengono forme di nomadismo quasi solo giostrai, circensi e chi svolge lavori stagionali), ma si continua a considerarli “nomadi”. In particolare l’Italia spesso ha considerato i rom poveri che sono fuggiti dai Balcani dei “nomadi stranieri” invece che rifugiati, non dando loro l’assistenza dovuta a chi fugge da guerre e persecuzioni, per cui queste persone si sono accampate dove potevano, venendo scacciati dopo settimane, mesi e in qualche caso anni. Altre volte sono stati rinchiusi in “campi nomadi”, anche essi provvisori per le proteste degli abitanti e i conseguenti sgomberi. Tra il 2003 e il 2007 nella sola Milano vi sono stati 350 sgomberi di “campi rom”. A ogni sgombero la perdita di gran parte delle proprie cose, il cercare un nuovo posto in cui stare, sapendo che sarà per poco.

Rendendo “nomade” chi non lo era più e relegandolo in “campi” provvisori nel mezzo del nulla, si rende difficile anche l’istruzione scolastica dei bambini e si leva ogni speranza e prospettiva di miglioramento e di integrazione. Di fatto i rom dei campi (26.000 persone, di cui circa 10.000 bambini di 0-12 anni [1]) possono vivere solo rovistando i rifiuti, chiedendo l’elemosina o rubando, perché ogni altra strada è stata resa estremamente difficile se non impossibile dalla politica nei loro confronti. Infatti, molti comuni impediscono l’iscrizione di rom e sinti nella propria anagrafe, altri li escludono dalle liste per le case popolari, per tutte queste persone è difficilissimo trovare un lavoro a causa dei pregiudizi nei loro confronti.

Il paradosso è che chi ha creato questo problema tuona contro i rom e prospetta “soluzioni finali” (“scacciamoli tutti”) impraticabili e di nessuna utilità (se sono cacciati da un Comune andranno in quello vicino e se questo li caccia andranno in un altro o torneranno nel primo).

Malgrado le chiarissime indicazioni della nostra Costituzione sull’uguaglianza dei cittadini, sulla tutela delle minoranze e dei profughi, malgrado l’Italia abbia firmato la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, quella sulla Diversità Culturale e le Convenzioni sulla tutela dei profughi, esiste un “razzismo istituzionale”, e questo alimenta il razzismo delle persone, creando un circolo vizioso crudele e pericoloso. Il “razzismo istituzionale”, infatti, assicura i presupposti oggettivi per sentimenti di ripulsa, fastidio, odio nei confronti di una categoria di persone. “Non sono razzista ma i rom non li sopporto perché rubano, rovistano nei rifiuti, chiedono l’elemosina, non portano i bambini a scuola”. Ma è la politica attuata nei loro confronti e nei confronti dei profughi di questa etnia che fa tutto per emarginarli, per rendere difficile il diritto alla casa, al lavoro, all’istruzione, che li incattivisce e porta una minoranza di loro a tali comportamenti.

A questo va aggiunto che la stampa scrive di rom e sinti solo per episodi delittuosi: “Rom ruba” (anche se sarebbe più pregnante scrivere “Un povero ruba”, “Un emarginato incattivito ruba”), alimentando lo stereotipo del rom ladro e i pregiudizi nei loro confronti. Mai che giornali e televisioni parlino degli scrittori, dei musicisti, degli artisti romanì. Perché ogni volta che si nomina il grande Chaplin o qualcuno dei personaggi più amati tra quelli citati, non si dice “Il rom …”? Perché sono così poche le poesie e i romanzi romanì tradotti in italiano? Perché non si organizzano rassegne, festival, eventi sulla questa cultura? Perché non si parla delle persecuzioni di cui sono stati e sono vittime? Perché i 500.000 uccisi nei campi di concentramento nazisti sono così poco commemorati? Perché non si parla dei campi di concentramento fascisti per “zingari”? Perché si tace del contributo dato alla resistenza da rom e sinti?

È il “razzismo istituzionale” che crea sentimenti di antipatia, fastidio, odio e comportamenti discriminatori, razzisti e violenti da parte di sempre più persone. Sentimenti che i politici fomentano e cavalcano promettendo e attuando una politica ancora più discriminatoria e razzista contro i rom.

Bisogna rompere il circolo vizioso “politica razzista”-“razzismo dei cittadini”. Lo devono fare sopratutto i cittadini che hanno ancora sentimenti di umanità e giustizia, combattendo i pregiudizi, avvicinandosi a questo popolo, conoscendo e facendo conoscere la loro cultura, chiedendo una diversa politica nei loro confronti: smetterla con la discriminazione e favorire l’integrazione e lo scambio culturale. Un primo atto dovrebbe essere che lo Stato li riconosca come minoranza linguisitica al pari dei ladini, occitani, albanesi, sardi, friulani ecc. Lo chiedono da tempo le organizzazioni rom e sinti italiane. È un’ingiustizia e un’idiozia non farlo.

Pio Russo Krauss, Associazione Marco Mascagna (www.giardinodimarco.it), Napoli