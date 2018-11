Quante volte per esprimere un profondo senso di disgusto nei confronti della realtà politica che genera personaggi come Trump, Bolsonaro, Erdogan (e una lunga lista di nefasti o pagliacceschi epigoni) c’è capitato di utilizzare il termine “fascista”? Tante, è più che naturale. Eppure, ci ricorda Raúl Zibechi, che in Sudamerica vive lo stesso problema politico-lessicale, il pensiero critico dovrebbe sconsigliare parallelismi semplificanti con il passato. Il rischio è di non poter comprendere un presente assai caotico e complesso e, soprattutto, di finire per provare a cambiarlo con argomenti e azioni oggi inutili o controproducenti. Il capitalismo non è eterno e non è certo sempre stato uguale a se stesso, anzi. Così non lo sono state le espressioni politiche di cui ha avuto bisogno di servirsi. Dovremmo evitare certe “umanissime” scorciatoie, non certo per moderare l’avversione o la denuncia di politiche o comportamenti ripugnanti, ma proprio per non impoverire un’analisi più che mai urgente. E poi poter comunicare, con maggior precisione ed efficacia, il significato e tutta la portata devastante dell’avanzata della nuova destra sociale, culturale e politica a livello mondiale

di Raúl Zibechi

L’attuale estrema destra è figlia dell’estrattivismo/quarta guerra mondiale (1), mentre il fascismo è stato partorito dal capitalismo monopolista in competizione per i mercati mondiali, dal colonialismo e dall’imperialismo nella loro deriva razzista, come Hannah Arendt ha sottolineato in Le Origini del totalitarismo.

Capisco che nei dibattiti appassionati contro quella destra machista e razzista che cresce in modo esponenziale, parliamo di “fascisti” o “fasci” e utilizziamo aggettivi simili. In molti lo facciamo come modo per vituperarli. Tuttavia, l’analisi serena che esige il pensiero critico, dovrebbe approfondire meglio la questione.

Una parte importante degli analisti disgiunge la crescita di questa ultradestra dalla realtà economica, sociale e culturale in cui viviamo, e attribuisce questo processo all’influenza dei media, al ruolo dell’imperialismo e ad altre questioni generali che non riescono a spiegare il fenomeno e lo attribuiscono o a cause esogene o a fenomeni come i social network che non spiegano nulla. La Rivoluzione Francese non è stata conseguenza della diffusione della stampa, né quella russa è stata figlia dell’elettricità o del cinema, anche se questi sviluppi tecnologici ebbero una loro influenza.

D’altro canto, il capitalismo non è stato sempre uguale. Non sempre ha preteso di eliminare interi strati della società, come aspira a fare in questi tempi. Ci sono stati periodi nei quali le classi dominanti cercavano di integrare le “classi pericolose”, e quella politica la chiamiamo welfare state. Adesso si tratta di spiegare perché sono passati dall’integrazione alla segregazione, per poi fantasticare sullo sterminio.

Per comprendere il nazismo e il fascismo, Karl Polanyi è risalito all’Inghilterra dei secoli XVIII e XIX, analizzando in dettaglio la recinzione delle terre comunali (enclosures) a favore dei proprietari terrieri. Quel processo fu la chiave per promuovere la modernizzazione, “liberando” i contadini dalla terra da cui vennero espulsi, senza altra opzione che offrire le proprie braccia alla nascente industria.

La proletarizzazione dei contadini è stato però un processo traumatico, che ha disarticolato la società inglese, come sottolinea Polanyi ne La grande trasformazione, pubblicato nel 1944. Con dati economici, sociologici e antropologici, l’autore conclude che il liberismo economico e il suo “mercato auto-regolato”, hanno distrutto le fondamenta materiali e spirituali delle società.

Nelle sue stesse parole, l’economia di mercato ha proceduto alla “demolizione delle strutture sociali per ottenere manodopera”, e dalle rovine della vita comunitaria è nata la tentazione fascista.

Le attuali ultradestre hanno un’altra genealogia, anche se è evidente che ci siano dei punti in comune. Voglio evidenziare alcuni aspetti che mostrano le differenze con il fascismo degli anni Trenta del secolo scorso e che segnalano anche la necessità di scavare nelle nostre società per comprendere la deriva in corso.

Uno. L’estrattivismo espelle la metà della popolazione (più o meno, a seconda delle regioni) da una vita dignitosa, anche per quel che riguarda salute, educazione, casa, acqua e minime sicurezze. Quella popolazione lasciata alle intemperie, deve essere sottoposta a nuove forme di controllo: massificazione delle videocamere di sicurezza, militarizzazione, femminicidi, bande di narcotrafficanti, milizie parapoliziesche, tra le forme legali e illegali più note.

Due. Il tipo di Stato che corrisponde a questo sistema di accumulazione per spoliazione/quarta guerra mondiale, è lo Stato di polizia, con i relativi campi di concentramento per los de abajo. Chi pensa che esagero, che osservi i dintorni della grande industria mineraria, delle mega-opere dell’infrastruttura e della monocoltura, dove questo già funziona. Cosa sono i bassifondi delle periferie urbane, senz’acqua ma con abbondanza di uomini armati, se non campi di concentramento?

Tre. Questo sistema trabocca di violenza strutturale, machista e razzista, da tutti i suoi pori. Suggerisco due letture. Il reportage di Katrin Beenhold su The New York Times sui maschi di estrema destra nella Germania dell’est, dove la violenza machista ha un chiaro tratto sistemico; e “Il laboratorio sociale della Cina in Xinjiang”, su il manifesto, dove il potere esercita un “controllo capillare” e diabolico sulla popolazione.

I maschi, dalla Germania al Brasile, non diventano agenti di femminicidio per la loro genetica, bensì perché hanno perso molte cose, come conseguenza di un modo di accumulazione che non riconosce frontiere. Tra quanto hanno perso, c’è il “mandato di mascolinità”, che Rita Segato analizza.

Quattro. Questo sistema estrattivo di guerra non può essere smantellato passo dopo passo, né dall’interno, perché le sue istituzioni non funzionano per la società ma contro di essa. Non sono le istituzioni che abbiamo conosciuto durante il periodo dello sviluppismo e del welfare che proteggevano i cittadini. Quelle di adesso agiscono da parassiti, in particolare verso coloro che vivono nella zona del non-essere: poveri e vite di scarto, donne e giovani.

(1) Zibechi ha scritto molto sull’estrattivismo, su Comune trovate parecchi suoi articoli che affrontano il tema da diversi punti di vista. Quel che più ci preme sottolineare qui è che si tratta di molto di più di un modello produttivo di sfruttamento intensivo delle risorse e di accumulazione del capitale, l’estrattivismo fa parte del complesso speculativo-finanziario che oggi domina il mondo. Ha l’effetto di un saccheggio: sta creando nuovi blocchi di potere, corrompe la politica, depreda l’ambiente e spezza i legami sociali. Con “Quarta guerra mondiale“, dizione preferita dagli zapatisti per parlare della fase storica in cui viviamo (molti altri preferiscono accumulazione per spoliazione o espropriazione), si intende l’attacco costante e sempre rinnovato del capitale (e di chi è al suo servizio, a cominciare da tutti gli Stati), contro l’umanità e in particolare contro chi sta in basso

Pubblicato su La Jornada con il titolo Decir “fascismo” confunde y despolitiza

Traduzione per Comune-info: Daniela Cavallo