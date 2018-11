di Carlo Francesco Ridolfi*

Questo è un avviso per tutti noi, solidali progressisti illuminati rivoluzionari e predicatori di lentezza, annunciatori del sol dell’avvenire che anche ieri dicevamo sarebbe sorto oggi e oggi diciamo sorgerà domani. Nell’attesa dell’alba rivoluzionaria, lunedì 12 novembre 2018 alle ore 20:20 circa è stata fissata una data importante per l’affermazione di un’egemonia, non solo politica ma anche culturale, sulla quale un gigante come Antonio Gramsci avrebbe avuto modo di riflettere e farci riflettere a lungo.

È andata in onda su Rai Tre (un tempo, ma siamo nel passato remotissimo, appartenente ad un’azienda che si dicesse essere “servizio pubblico”), in quel giorno e a quell’ora, la prima puntata di Alla Lavagna!!!, versione italiana del format francese Au Tableau!!!. Creato da Caroline Delage e distribuito da Vivendi Entertainment, da noi prodotto da Endemol Shine Italy.

Format semplice ed efficace. Subito dopo i titoli di testa – con i tre punti esclamativi nei tre colori della bandiera nazionale, una veloce scheda di presentazione con una voce fuori campo che interroga i bambini sull’ospite di turno. Poi la campanella, la corsa per i corridoi ad entrare in classe, un esterno dell’edificio scolastico, l’ospite che entra salutando.

Una classe di diciotto alunni, maschi e femmine, italiani di ogni regione e con qualche presenza di seconde generazioni orientali o africane.

A inaugurare la serie – che vedrà succedersi Antonio Di Pietro e Rita Dalla Chiesa, Danilo Toninelli e Milena Gabanelli e altri ancora – Matteo Salvini. Gli autori sono Francesco Valitutti, Alessandro Scalco, Yuri Grandone, Francesca Petrocelli. La regìa è di Alberto Di Pasquale.

I detti di Matteo. Una moderna pedagogia del buon senso, scritto nel 1959 e pubblicato da La Nuova Italia nel 1962, è uno dei più bei libri di Célestin Freinet e uno dei testi che dovrebbero stare sul comodino di qualsiasi educatore o educatrice. Così pensavamo fino a ieri. Oggi possiamo cominciare a pensare che avremo dei nuovi “detti di Matteo”, con molto (apparente) buon senso e con sicura valenza pedagogica moderna.

In camicia bianca e jeans, scarpe da ginnastica e, come mostrerà ad un certo punto della trasmissione, calzini con dei piccoli disegni, perché “odio la tinta unita”, Matteo Salvini risponde alle domande (preparate dagli autori) e poste dai bambini e dalle bambine.

Qualche esempio (virgolettato e letterale):

«A cosa serve il ministero della Famiglia?». «Serve ad aiutare a riempire queste classi nei prossimi anni perché nascono sempre meno bambini. Mi piace uno Stato che aiuti mamme e papà a dare un fratellino e una sorellina a coloro che sono figli unici».

«Lei è razzista?». «No. Non mi sento superiore a nessuno, ma voglio delle regole».

«Ha sessanta secondi di tempo per spiegare la parola “sovranismo”». «L’Europa è una classe come la vostra con ventisette alunni. Si discute su tutto ma alla fine a decidere dovete essere voi. L’uomo e la donna hanno una testa e un cuore. Uno Stato è come un uomo e una donna».

Ecco sciorinati in poche battute gli ammiccamenti alla politica di incremento demografico del fascismo e l’apologo di Menenio Agrippa.

E poi, fra una sigla televisiva e l’altra da riconoscere per un giochino rilassante: «Come dico a mio figlio: puoi copiare un po’, non tanto, ma ogni tanto sì». «Studiate il giusto. Tanto, ma non troppo!».

Avrebbe potuto fare persino tenerezza, se non fosse che un pizzico di memoria storica ci è rimasta, sentire Silvio Berlusconi, qualche giorno prima, lamentare il fatto che stiamo vivendo in un regime illiberale, alle soglie di una dittatura. Tenerezza, se non fosse che sta parlando di chi è, culturalmente e politicamente, un figlio suo diretto.

Nel curriculum riportato ai bambini della classe televisiva gli autori non hanno infatti scordato di ricordare che in età di scuola media Matteo Salvini partecipava ai quiz televisivi di Mediaset.

Da allora lui, come tutti quelli della sua generazione e tutti gli italiani intorno, ha appreso che si poteva non solo farsi beffe di qualsiasi regola (sui tetti pubblicitari, sulle proprietà di mezzi di informazione e così via), ma anche utilizzare linguaggi violenti per richiamare più audience, quindi più introiti negli avvisi commerciali.

Applicate alla vita politica, come lo stesso Cavaliere di Arcore con molte macchie e adesso un po’ di paura, questi stessi insegnamenti ci hanno portato alla situazione attuale, nella quale allo sdoganamento della violenza verbale ha potuto seguire – dai fatti di Macerata alle cronache quotidiane di intolleranza attiva – quello della violenza fisica.

Berlusconi – peraltro come quasi sempre nella storia – si è illuso per anni di poter essere Crono che divora i figli, non accorgendosi che il tempo trascorre impietoso anche per lui e che un figlio che uccide il padre non manca mai.

Ecco quindi che il, professionalissimo, apparato di propaganda ha piazzato un primo, e non sarà certo l’ultimo, colpo di grande efficacia.

Quant’è umano, il ministro degli Interni! Quanto affettuoso e solidale e ammiccante e complice e paternalistico con i bambini e le bambine che lo interrogano a comando. (Su liberatoria firmata dai genitori…).

Quanto colpisce, anche chi non è forse d’accordo con lui, il suo essere eccezionale comunicatore (come quell’altro Matteo che stava alla Presidenza del Consiglio prima di lui e che noi sciagurati giacobini abbiamo relegato nelle invisibili retrovie della minoranza elettorale).

In questi decenni, almeno dall’89 ad oggi, in nome della retorica dei “comunicatori” abbiamo buttato bambino, acqua sporca, stracci per asciugarlo e tinozza intera. In questione non dovrebbe essere mai, solo, il “come”, ma anche e soprattutto il “cosa” uno dice (e poi, al di là e a conferma o smentita della eccezionale comunicazione, i concreti comportamenti, scelte, decisioni).

Come ci ha opportunamente ricordato un’amica, nella bellissima intervista che Diego Bianchi-Zoro ha fatto a Rossana Rossanda, questa lucidissima signora di 94 anni ha detto:

«Comunicare significa parlare a qualcuno che consideri che abbia la tua stessa dignità. (…) e dipende non dal mezzo di comunicazione ma da quello che viene proposto».

Così sarebbe forse il caso di chiederci quanto effetto e quanto danno farebbero le immagini e le parole di un politico che, malizia del format, sta in classe ma non parla dalla cattedra, è disponibile, ascolta, sembra quasi educativamente cooperativo, rispetto al lavoro quotidiano, spesso silenzioso, quasi sempre non portato alla luce, di insegnanti e genitori che provano a costruire un mondo un po’ più decente.

Il fermo immagine finale, con tutta la classe schierata a fare il segno della vittoria vicino al Ministro dell’Interno, è da manuale e ha sta facendo il giro del web. La bambina nera è la più vicina a Salvini. C’è un solo bambino con una maglietta rossa. È staccato dagli altri e esprime felicità come i suoi compagni di classe. Forse un piccolo comunista dissidente. Probabilmente quello che si stava annoiando di più. Simbolicamente, un Franti 2.0: “E l’infame non sorrise”.

Con i nuovi “detti di Matteo” la cooperazione educativa finisce dietro la lavagna, insieme ai cattivi che il capoclasse, come da manuale, avrà giudiziosamente separato dai buoni.

* Giornalista, coordinatore della Rete di Cooperazione Educativa. Ha aderito alla campagna Facciamo Comune insieme

APPUNTAMENTI CORRELATI: