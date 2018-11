Il Dossier statistico immigrazione resta uno strumento indispensabile non solo per capire la complessità dell’universo migrante e le sue trasformazioni, ma prima di tutto per mettere in discussione linguaggi e luoghi comuni. E alimentare così una cultura diffusa dell’antirazzismo.

Nel video di seguito un’ottima sintesi del Dossier 2018, approfondimenti su dossierimmigrazione.it.