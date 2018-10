In genere la psicologia e la sociologia hanno cercato di inserirsi nei processi sociali a partire da istanze di controllo. La ricercata neutralità scientifica è stata, in pratica, un accettare la prospettiva di chi detiene il potere e un agire a partire dalla prospettiva di chi domina. “Non è facile definire come inserirci nei processi dal punto di vista del dominato e non del dominatore. Non è facile nemmeno abbandonare il nostro ruolo di superiorità professionale o tecnocratica e lavorare gomito a gomito con i gruppi popolari – scrive Ignacio Martin-Baró, gesuita spagnolo ucciso nel 1989 in Salvador, uno dei padri della Psicologia della liberazione – Però se non ci imbarchiamo in questo nuovo tipo di prassi, che oltre a trasformare la realtà trasforma noi stessi, difficilmente riusciremo a sviluppare una psicologia… che contribuisca alla liberazione dei nostri popoli”. Occorre dunque di avviare un processo che, come ha dimostrato l’alfabetizzazione coscientizzante di Paulo Freire, “implica una rottura con le catene dell’oppressione personale, così come con le catene dell’oppressione sociale”. Abbiamo bisogno di una nuova prospettiva che deve partire dal basso: “Non si tratta di pensare noi per loro, di trasmettere loro i nostri schemi o di risolvere noi i loro problemi. Si tratta di pensare e teorizzare noi con loro e a partire da loro…”. Per la prima volta sono stati raccolti e tradotti in italiano alcuni preziosi scritti di Baró in Psicologia della Liberazione, un testo curato da Mauro Croce e Felice Di Lernia (per Bordeaux), accompagnato da un contributo di Noam Chomsky. Di seguito ampi stralci di un capitolo



di Ignacio Martin-Baró

Il contributo sociale della psicologia in America latina

In una prospettiva d’insieme bisogna riconoscere che il contributo della psicologia, come scienza e come prassi, alla storia dei Paesi latinoamericani è estremamente povero. Non sono mancati certamente psicologi preoccupati per i grandi problemi del sottosviluppo, della dipendenza e dell’oppressione che estenuano i nostri paesi; però, al momento di concretizzarsi, queste preoccupazioni si sono dovute canalizzare in un impegno politico personale a margine della psicologia, i cui schemi risultano inefficaci nel rispondere alle necessità del popolo[1]. […] La mia ipotesi è che la psicologia latinoamericana, con le debite eccezioni, non solo ha mantenuto una dipendenza servile quando si è trattato di far emergere problemi e cercare soluzioni, ma si è anche mantenuta al margine dei grandi movimenti e delle preoccupazioni dei paesi latinoamericani.

Quando si tratta di segnalare qualche contributo latinoamericano al bagaglio della psicologia si è soliti menzionare, tra le altre, la “tecnologia sociale” di Jacopo Varela (1971) o gli approcci psicoanalitici di Enrique Pichon-Rivière, in Argentina. […] È possibile che i contributi latinoamericani di maggiore sostanza e impatto sociale possano ritrovarsi laddove la psicologia ha abbracciato altre aree delle scienze sociali. Il caso più significativo mi sembra costituito, senza alcun dubbio, dal metodo dell’alfabetizzazione coscientizzante di Paulo Freire (1970, 1971)[2] nato dal rapporto fecondo tra educazione e psicologia, filosofia e sociologia. Il concetto di coscientizzazione articola la dimensione psicologica della consapevolezza personale con la sua dimensione sociale e politica, e rende manifesta la dialettica storica tra il sapere e il fare, la crescita individuale e l’organizzazione comunitaria, la liberazione personale e la trasformazione sociale. Soprattutto la coscientizzazione costituisce una risposta storica alla carenza della possibilità di espressione personale e sociale dei paesi latinoamericani, non solo impossibilitati a leggere e scrivere l’alfabeto, ma soprattutto a leggere se stessi per scrivere la propria storia. […]

La schiavitù della psicologia latinoamericana

[…] A parer mio, la miseria della psicologia latinoamericana affonda le sue radici in una storia di dipendenza coloniale che non coincide con la storia della colonia iberoamericana, bensì con il neocolonialismo de “il bastone e la carota” che ci è stato imposto da un secolo. […] Possiamo sintetizzare in tre le principali cause della miseria storica della psicologia latinoamericana, tutte e tre collegate tra loro: un mimetismo scientista, la sua carenza di una epistemologia adeguata e il suo dogmatismo provinciale. Esaminiamo ora separatamente ognuna di esse.

Mimetismo scientista

[…] È discutibile che la professione dello psicologo abbia raggiunto nei paesi latinoamericani il riconoscimento sociale che cercava; quello che invece è chiaro è che la quasi totalità dei suoi schemi teorici e pratici è stata importata dagli Stati Uniti. […] L’accettazione acritica delle teorie e dei modelli è di fatto la negazione dei fondamenti della scienza stessa. E l’importazione astorica degli schemi conduce all’ideologizzazione degli approcci il cui senso e valore, come ci ricorda la sociologia della conoscenza, si riferiscono a determinate circostanze sociali e a quesiti concreti.

Carenza di un’epistemologia adeguata

I modelli dominanti nella psicologia si fondano in una serie di presupposti che solo raramente si discutono e ai quali ancora più raramente si propongono alternative. Menzionerò cinque di questi presupposti che, secondo me, hanno appesantito le possibilità della psicologia latinoamericana: il positivismo, l’individualismo, l’edonismo, la visione omeostatica e l’a-storicismo.

1. Il positivismo

Il positivismo, come indica il suo nome, è quella concezione della scienza che considera che la conoscenza debba limitarsi ai dati positivi, ai fatti e alle sue relazioni empiricamente verificabili, scartando tutto ciò che si possa considerare come metafisica. Ne deriva che il positivismo sottolinei il come dei fenomeni, tendendo tuttavia a lasciare da parte il che, il perché e l’affinché. Questo ovviamente presuppone una parzializzazione dell’esistenza umana che acceca i suoi significati più importanti. […] Tuttavia, il problema più grave del positivismo si radica precisamente nella sua essenza, cioè nella sua cecità di principio per la negatività[6]. Il fatto di non riconoscere più di ciò che è dato porta a ignorare ciò che la realtà esistente nega, ovvero ciò che non esiste ma che sarebbe storicamente possibile, se si dessero altre condizioni. […]

2. Individualismo

Il secondo presupposto della psicologia dominante è costituito dall’individualismo, mediante il quale si assume che il soggetto ultimo della psicologia sia l’individuo come entità di senso di per se stessa. Il problema dell’individualismo si fonda nella sua insistenza nel vedere nell’individuo ciò che spesso non si trova se non nella collettività, o per riferire all’individualità ciò che solo si produce nella dialettica delle relazioni interpersonali. In questo modo l’individualismo finisce per rafforzare le strutture esistenti ignorando la realtà delle strutture sociali e riducendo i problemi strutturali a problemi personali.

3. Edonismo

Dell’edonismo imperante nella psicologia si è parlato parecchio, anche se forse non è stato sottolineato a sufficienza quanto sia radicato anche in modelli contrapposti nelle loro epistemologie e nelle loro pratiche. Tanto edonista è la psicoanalisi quanto lo è il comportamentismo, la riflessologia o la Gestalt. Tuttavia mi domando se con l’edonismo si può adeguatamente comprendere il comportamento solidale di un gruppo di rifugiati salvadoregni che, non appena seppero del terremoto che devastò il centro di San Salvador, misero mano a tutta la loro riserva di alimenti e la inviarono alle vittime della zona più colpita. La pretesa che, dietro a ogni comportamento ci sia sempre per principio una ricerca di piacere o di soddisfazione, non ci rende forse ciechi di fronte a differenti aspetti dell’essere umano ma altrettanto presenti? […]

4. Visione omeostatica

La visione omeostatica ci porta a sospettare di tutto ciò che rappresenta cambiamento e squilibrio, a valutare come negativo tutto ciò che rappresenta la rottura, il conflitto, la crisi. Da questa prospettiva, più o meno implicita, appare evidente come gli squilibri insiti nelle lotte sociali siano interpretati come disturbi personali (non parliamo forse di persone squilibrate?) e i conflitti generati dal rifiuto dell’ordinamento sociale siano considerati patologici.

5. Astoricità

[…] Lo scientismo dominante ci porta a considerare che la natura umana sia universale, e pertanto che non ci siano differenze di fondo tra lo studente del MIT e il contadino nicaraguense, tra John Smith di Peoria (Illinois, Stati Uniti) e Leonor González di Cuisnahuat (El Salvador). […] Tuttavia, una concezione dell’essere umano che consideri la sua universalità nella sua storicità, ovvero nell’essere di natura storica, accetta che tanto i bisogni quanto l’intelligenza siano in buona misura una costruzione sociale; pertanto, assumere determinati modelli presumibilmente transculturali e trans-storici, elaborati in circostanze diverse dalle nostre, può portarci a una grave distorsione di ciò che in realtà sono i nostri paesi.

Falsi dilemmi (dogmatismo provinciale)

La dipendenza della psicologia latinoamericana l’ha portata a dibattersi in falsi dilemmi. Falsi non tanto perché non rappresentino dilemmi teorici quanto perché non rispondono agli interrogativi della nostra realtà. Tre dilemmi caratteristici, che ancora da qualche parte generano controversie sono: psicologia scientifica contro psicologia “con l’anima”, psicologia umanista contro psicologia materialista e psicologia reazionaria contro psicologia progressista. […]

Verso una Psicologia della Liberazione

Le riflessioni precedenti ci portano a una conclusione: se vogliamo che la psicologia offra qualche apporto significativo alla storia dei nostri popoli, se come psicologi vogliamo contribuire allo sviluppo dei paesi latinoamericani, abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro bagaglio teorico e pratico, ma riconsiderarlo a partire dalla vita dei nostri propri popoli, dalle loro sofferenze, dalle loro aspirazioni e dalle loro lotte. Se mi si permette di formulare questa proposta in termini latinoamericani, bisogna affermare che, se pretendiamo che la psicologia contribuisca alla liberazione dei nostri popoli, dobbiamo elaborare una Psicologia della Liberazione. Però elaborare una Psicologia della Liberazione non è un compito semplicemente teorico ma, innanzitutto è fondamentalmente pratico. […] Possiamo proporre tre elementi essenziali per la costruzione di una Psicologia della Liberazione dei popoli latinoamericani: un nuovo orizzonte, una nuova epistemologia e una nuova prassi.

Un nuovo orizzonte

La psicologia latinoamericana deve decentrare la sua attenzione da se stessa, smettendo di preoccuparsi per il suo status scientifico e sociale e proporsi come un servizio efficace alle necessità della maggioranza delle persone. […] E, al giorno d’oggi, il problema più importante a cui si trovano di fronte le grandi moltitudini latinoamericane è la loro situazione di miseria oppressiva, la condizione di dipendenza emarginante che impone loro un’esistenza disumana e toglie loro la capacità di definire la propria vita. Pertanto, se la necessità oggettiva più urgente delle moltitudini latinoamericane è costituita dalla loro liberazione storica da strutture sociali che le mantengono oppresse, la psicologia deve focalizzare verso quest’area la sua preoccupazione e i suoi sforzi.

La psicologia è stata sempre chiara riguardo alla necessità di liberazione personale, cioè, sull’esigenza che le persone acquisiscano un controllo sulla propria esistenza e siano capaci di orientare la loro vita verso gli obiettivi che si propongono come importanti, senza che meccanismi inconsci o esperienze consce impediscano loro il raggiungimento delle proprie mete esistenziali e della loro felicità personale. Tuttavia, la psicologia è stata generalmente assai poco chiara sull’intima relazione tra alienazione personale e alienazione sociale, tra controllo individuale e potere collettivo, tra la liberazione di ogni persona e la liberazione di tutto un popolo. E ancora, spesso la psicologia ha contribuito a oscurare la relazione tra alienazione personale e oppressione sociale, come se la patologia delle persone fosse qualcosa di alieno alla storia e alla società o come se il senso dei disturbi del comportamento si esaurisse sul piano individuale (Martín-Baró, 1984a). La psicologia deve lavorare per la liberazione dei popoli latinoamericani, un processo che, come ha dimostrato l’alfabetizzazione coscientizzante di Paulo Freire, implica una rottura con le catene dell’oppressione personale, così come con le catene dell’oppressione sociale. […]

Una nuova epistemologia

[…] La nuova prospettiva deve partire dal basso, dalle stesse moltitudini popolari oppresse. Ci siamo mai chiesti seriamente come si possono vedere i processi psicosociali a partire dal versante del dominato invece che vederli dal versante del dominatore? Abbiamo provato a pensare alla psicologia educativa dal punto di vista dell’analfabeta, alla psicologia del lavoro da quello del disoccupato, alla psicologia clinica dal punto di vista dell’emarginato? Come potrebbe essere vista la salute mentale dalla prospettiva di chi porta avanti un’azienda agricola, la maturità personale da quella dell’abitante di un tugurio, la motivazione dalla prospettiva della signora del mercato? Si osservi che diciamo dal punto di vista dell’analfabeta e del disoccupato, dell’agricoltore e della signora del mercato, e non per loro. Non si tratta di pensare noi per loro, di trasmettere loro i nostri schemi o di risolvere noi i loro problemi; si tratta di pensare e teorizzare noi con loro e a partire da loro[10]. In questo colpì nel segno anche l’intuizione pionieristica di Paulo Freire, che concepì la pedagogia dell’oppresso e non per l’oppresso. La stessa persona, la comunità stessa, quella che doveva costituirsi come soggetto della sua propria alfabetizzazione coscientizzante, quella che doveva apprendere in un dialogo collettivo con l’educatore[11] a leggere la propria realtà e a scrivere la propria parola storica. […] La Psicologia della Liberazione deve apprendere che solo a partire dallo stesso popolo oppresso sarà possibile scoprire e costruire la verità esistenziale dei popoli latinoamericani. Assumere una nuova prospettiva non significa, ovviamente, gettare a mare tutte le nostre conoscenze; ciò che risulta necessario è la loro relativizzazione e revisione critica a partire dalla prospettiva delle moltitudini popolari. […]

Una nuova prassi

[…] Ciò che vediamo e come lo vediamo è certamente condizionato dalla nostra prospettiva, dal luogo dal quale ci affacciamo alla storia; ma è altresì condizionato dalla stessa realtà. Di conseguenza, per acquisire una nuova conoscenza psicologica non basta collocarci nella prospettiva del popolo, ma è necessario impegnarci in una nuova prassi, un’attività trasformatrice della realtà che ci permetta di conoscerla non solo per ciò che è, ma anche per ciò che non è, e ciò nella misura in cui cerchiamo di orientarla verso ciò che deve essere[12]. Come dice Fals Borda (1985) parlando della ricerca partecipante, solo partecipando si produce “la rottura volontaria ed esistenziale della relazione asimmetrica di sottomissione e dipendenza, implicita nel binomio soggetto/oggetto”.

In genere lo psicologo ha cercato di inserirsi nei processi sociali a partire da istanze di controllo. La ricercata asetticità scientifica è stata, in pratica, un accettare la prospettiva di chi detiene il potere e un agire a partire dalla prospettiva di chi domina[13]. Come psicologi scolastici abbiamo lavorato a partire dalla direzione della scuola e non a partire dalla comunità; come psicologi del lavoro abbiamo selezionato o formato il personale a seconda delle esigenze del proprietario o del gestore, non a partire dai lavoratori e dai loro sindacati; inoltre come psicologi di comunità siamo arrivati spesso alle comunità seduti sul carro dei nostri schemi e progetti, del nostro sapere e del nostro denaro. Non è facile definire come inserirci nei processi dal punto di vista del dominato e non del dominatore. Non è facile nemmeno abbandonare il nostro ruolo di superiorità professionale o tecnocratica e lavorare gomito a gomito con i gruppi popolari. Però se non ci imbarchiamo in questo nuovo tipo di prassi, che oltre a trasformare la realtà trasforma noi stessi, difficilmente riusciremo a sviluppare una psicologia latinoamericana che contribuisca alla liberazione dei nostri popoli. […] Sono d’accordo con Fals Borda (1985) che sostiene che la conoscenza pratica che si acquisisce mediante la ricerca partecipante deve incamminarsi verso il raggiungimento di un potere popolare, un potere che permetta ai popoli di diventare protagonisti della loro stessa storia e realizzare quei cambiamenti che rendano le società latinoamericane più unite e umane.

Tre compiti urgenti

Molti sono i compiti che si presentano alla psicologia latinoamericana della liberazione, tanto teorici quanto pratici. Ne presento tre che mi sembrano di particolare importanza e urgenza: il recupero della memoria storica, la de-ideologizzazione del senso comune e dell’esperienza quotidiana e il potenziamento delle virtù popolari.

In primo luogo, il recupero della memoria storica. La difficile lotta per raggiungere la soddisfazione quotidiana delle necessità basiche spinge le moltitudini popolari a rimanere in un permanente presente psicologico, in un qui e ora, senza un prima né un dopo; e ancora, l’opinione dominante struttura una realtà apparentemente naturale e astorica, che porta a accettarla automaticamente. […] L’immagine predominante negativa che il latinoamericano medio ha di se stesso rispetto a altri popoli (Montero, 1984) denota l’interiorizzazione dell’oppressione nel proprio spirito, un vivaio propizio al fatalismo conformista, tanto conveniente per l’ordine prestabilito. Recuperare la memoria storica significherà “scoprire selettivamente, mediante la memoria collettiva, elementi del passato che furono efficaci nel difendere gli interessi delle classi sfruttate e che tornano utili per gli obiettivi di lotta e presa di coscienza” (Fals Borda, 1985). […]

È necessario, in secondo luogo, de-ideologizzare l’esperienza quotidiana. Sappiamo che la conoscenza è una costruzione sociale. I nostri paesi vivono sottomessi alla menzogna di un’opinione dominante che nega, ignora o maschera aspetti essenziali della realtà. […] Questa de-ideologizzazione deve concretizzarsi, nei limiti del possibile, in un processo di partecipazione critica alla vita dei settori popolari, cosa che rappresenta una certa rottura con le forme predominanti di ricerca e analisi.

Infine, dobbiamo lavorare per il potenziamento delle virtù dei nostri popoli. Riferendomi solo al mio paese, il paese di El Salvador, la storia contemporanea conferma giorno dopo giorno la sua incorruttibile solidarietà nella sofferenza, la sua capacità di votarsi e sacrificarsi per il bene comune, la sua grande fiducia nella capacità umana di trasformare il mondo, la sua speranza in un domani che violentemente continua a essergli negato. Queste virtù rimangono vive nelle tradizioni popolari, nella religiosità popolare, in quelle strutture sociali che hanno permesso al popolo salvadoregno di sopravvivere storicamente in condizioni di oppressione e repressione disumane, e che gli permettono al giorno d’oggi di mantenere viva la fede nel suo destino e la speranza nel suo futuro nonostante l’impressionante guerra civile che si prolunga già da più di sei anni.

Monsignor Romero, l’arcivescovo assassinato di San Salvador, disse in un’occasione riferendosi alle virtù del popolo salvadoregno: “Con questo popolo, non è difficile essere un buon pastore”. Com’è possibile che noi, psicologi latinoamericani, non siamo stati capaci di scoprire tutto questo ricco potenziale di virtù dei nostri popoli e che, consapevolmente o inconsapevolmente, dirigiamo i nostri sguardi a altri paesi e a altre culture al momento di definire obiettivi e ideali? […]

Note

1 Non deve stupire la forza con la quale si esprime Martín-Baró: que-sta forza è stata una delle caratteristiche più salienti della sua posizione episte-mologica e della sua azione sociale e pastorale; vale a dire della sua azione po-litica. Nella presentazione del libro coordinato da Maritza Montero (Psico-logìa politica latinoamericana, Caracas, Editorial Panapo, 1987) egli parla del “fatto innegabile del supponente ancoraggio della pratica psicologica nei settori medi e borghesi delle nostre società e della sua incapacità di contribuire efficacemente a qualche progetto popolare. Con famose eccezioni, la psicologia ha servito, nei nostri Paesi, gli interessi e le esigenze delle classi dominanti. Si tratta, aveva detto in Acción e ideología, puramente e semplicemente di un “servilismo sociale incapace di mettere in discussione il suo stesso sistema” (Martín-Baró, 1983a).

2 Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, EGA – Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011.

3 […] 4 […] 5 […]

6 È, questo, uno dei princìpi sul quale si poggia la dialettica, un atteg-giamento teorico di cui Martín-Baró si servì continuamente, a giudicare da quello che abbiamo letto più volte: tutto ciò che esiste merita di morire, è la formulazione hegeliana presa dal Faust di Goethe. Engels spiegherà il suo senso in Friedrich Engels, Ludwig Fuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, La città del sole, Napoli 2009 (ed. orig. 1886): tutto ciò che un giorno fu reale torna irreale, perde la sua necessità, la sua ragion d’essere, il suo carattere razionale, egli scrive. Vygotskij si richiama a questo come al principio per eccellenza della sua nuova psicologia: qui c’è il gioco dialettico tra la natura e la storia, tra il mondo dato all’umanità (mondo naturale) e il mondo creato, tra l’attività e l’inattività, tra la oggettivazione e la de-oggettivazione.

7 […]; 8 […] 9 […]

10 Leonardo Boff, e con lui la totalità dei teologi della liberazione, ha affermato che i poveri occupano un posto centrale nella Teologia della Liberazione. Ma non si tratta di un luogo qualsiasi, bensì di un luogo epistemologico: il povero come punto di partenza niente di meno che della costruzione della conoscenza teologica. Allo stesso modo potrebbe esserlo della costruzione della conoscenza psicosociale: di fronte al solipsismo dell’io (individualismo psicologista e astorico), l’intenzione è creare una comunità di comunicazione con l’Altro ammutolito ed escluso. Perché “la povertà non è né innocente, né naturale: è prodotta”.

11 Come è noto, Freire dedica il terzo capitolo di Pedagogía del opri-mido alla educazione dialogica come supporto alla orizzontalità della relazione tra educatore ed educando. Il dialogo è una sorta di ermeneutica che restituisce la voce e la parola ai dimenticati della storia: “Parlare di democrazia e zittire il popolo è una farsa. Parlare di umanesimo, negando gli uomini è una menzogna”.

12 Anche se non ci si riferisce esplicitamente a esso, questa argo-mentazione ha un profondo sapore marxista: la prassi come nesso con il mondo materiale e sociale, come fonte primaria di riconoscimento e come riflesso della realtà obiettiva. “La produzione di idee ha origine nella prassi ed è strettamente correlata con questa prassi e con la relazione con le persone, con il linguaggio della vita reale; la formazione dei concetti, il pensiero, la comunicazione spirituale delle persone sono anche frutto diretto delle relazioni materiali delle persone” aveva scritto Marx.

13 Come già si è detto reiteratamente, quello dell’impegno personale è uno degli assunti ricorrenti nella proposta psicosociale di Martín-Baró. Praticamente non c’è capitolo di questo libro che, in un modo o nell’altro, non ne parli.