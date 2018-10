di Miguel Martinez*

Nel 1860, Ruskin scrisse un lungo saggio – ma i vittoriani erano pazienti e non scappavano altrove al primo clic – su Cornhill Magazine, che poi fu ristampato sotto il titolo Unto This Last nel 1862. Un testo che ebbe una forte influenza nella diffusione di quel vago concetto che chiamiamo “socialismo” nella cultura inglese. Da ignorante di chimica, immagino che quando Ruskin parlava di azoto e cloruro, si riferisse al tricloruro di azoto, che è effettivamente un esplosivo. A tanta distanza, rileggete le prime righe. Traduco social affections in maniera letterale, “affetti sociali”, ma credo che il senso di fondo sia l’istinto sociale, il bisogno umano di fare comunità e tutto ciò che supera il mero individualismo.

Tra gli inganni che in vari periodi si sono impossessati delle menti di grandi masse della razza umana, forse il più curioso – e certo il meno meritevole – è la moderna sedicente scienza dell’economia politica, che si fonda sull’idea che un codice vantaggioso di azione sociale si possa istituire a prescindere dall’influenza degli affetti sociali.

Certo, come nel caso dell’alchimia, dell’astrologia, della stregoneria o simili credenze popolari, alla radice dell’economia politica c’è un’idea plausibile. “Gli affetti sociali”, dice l’economista, “sono elementi accidentali e di disturbo nella natura umana; mentre l’avarizia e il desiderio di progresso sono elementi costanti. Eliminiamo gli incostanti e, considerando l’essere umano semplicemente come una macchina avida, cerchiamo di esaminare tramite quali leggi di lavoro, acquisto e vendita si possa ottenere il massimo risultato in termini di accumulazione di ricchezza. Una volta che abbiamo determinato tali leggi, spetterà a ciascun individuo introdurre quanto ne vuole dell’elemento di perturbazione affettiva, e decidere per se stesso i risultati in base alle nuove condizioni”.

Questo sarebbe un metodo perfettamente logico e funzionale di analisi, se gli elementi accidentali da introdurre successivamente fossero della stessa natura dei poteri esaminati in precedenza.

Se supponiamo che un corpo in movimento sia influenzato, insieme, da forze costanti e incostanti, la cosa più semplice di solito consiste nel tracciarne il percorso prima sotto le condizioni persistenti, e successivamente introdurre cause di variazione. Ma gli elementi di disturbo nella questione sociale non sono della stessa natura degli elementi costanti: alterano l’essenza stessa della creatura sotto esame nel momento in cui si aggiungono; non agiscono matematicamente, ma chimicamente, introducendo condizioni che rendono inutili tutte le nostre conoscenze pregresse.

Abbiamo condotto esperimenti dotti sul puro azoto, e ci siamo convinti che si tratta di un gas molto facile da controllare; ma attenzione, ciò con cui abbiamo a che fare praticamente è il suo cloruro; e questo, nel momento in cui lo tocchiamo applicando i nostri rigorosi principi, fa saltare in aria noi stessi assieme ai nostri dispositivi.

Guardate bene, io non critico né metto in discussione le conclusioni della scienza, se se ne accettano le premesse. Semplicemente, non mi interessano, come non sarei interessato a una scienza della ginnastica fondata sulla premessa che gli uomini sono privi di scheletro. Si potrebbe dimostrare che sarebbe vantaggioso arrotolare gli studenti in palle, schiacciarli per formare torte, o stirarli a formare cavi; e che una volta ottenuti questi risultati, il reinserimento dello scheletro comporterebbe non pochi problemi per la loro struttura. Questo ragionamento potrebbe essere degno di ammirazione, le conclusioni logiche e l’unico difetto di tale scienza risiederebbe nella sua non applicabilità. La moderna economia politica si fonda su una base proprio di questo tipo. Assumendo, non che l’essere umano manchi di scheletro, ma che sia tutto scheletro, fonda un’ossificante teoria del progresso sulla negazione dell’anima; e avendo dimostrato tutto ciò che si può fare con le ossa, e avendo costruito numerose interessanti figure geometriche con teschi e omeri, dimostra con successo la scomodità di far riemergere l’anima tra tali strutture corpuscolari.

Non nego la verità di tale teoria; semplicemente nego la sua applicabilità alla presente fase del mondo.

Miguel Martínez è nato a Città del Messico, è cresciuto in giro per l'Europa e soprattutto in Italia, ed è laureato in lingue orientali (arabo e persiano). Di mestiere fa traduttore e trascorre molto tempo in un giardino comunitario di Firenze.